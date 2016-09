(Bild: dpa, Jagadeesh Nv/Archiv)

Mit einem Treuhänder-Konzept will Microsoft verhindern, das die US-Justiz unmittelbar auf in der Cloud gespeicherte Daten europäischer Geschäftskunden zugreifen kann.

Microsoft bietet Geschäftskunden in Europa ein Paket von Cloud-Diensten an, das komplette IT-Plattformen und Dienste für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) beinhaltet. Ein neues Treuhänder-Konzept soll zudem die in der EU und der Europäischen Freihandelszone (EFTA) geltenden Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz, Regeltreue (Compliance) und Transparenz gewährleisten.

So soll sichergestellt sein, dass nicht nur die US-Justiz nicht unmittelbar auf gespeicherte Daten zugreifen kann, auch Microsoft als Betreiber der Cloud soll dazu nicht berechtigt sein. Ein Zugriff auf die Daten soll nur mit Zustimmung des Datentreuhänders oder des Kunden selbst erfolgen können. Als Treuhänder fungiert IT-Systems International.

Laut Microsoft hat Azure Deutschland zudem die SAP-Datenbank Hana zertifiziert und unterstützt neben den eigenen Windows-Systemen Open-Source-Plattformen wie Linux. Für in Deutschland gehostete Cloud-Anwendungen arbeitet Microsoft bereits mit T-Systems und D-Trust zusammen. (mit Material der dpa) / (ka)