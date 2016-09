Die beiden Mischkonzerne erhoffen sich von der Zusammenarbeit im Rahmen der Eclipse Foundation ein weniger fragmentiertes Angebot im Bereich des Internet der Dinge.

Bosch und General Electric (GE), zwei großen Protagonisten beim Thema Internet der Dinge, wollen unter dem Dach der Eclipse Foundation gemeinsam an einem zentralen IoT-Software-Stack (Internet of Things) arbeiten. Hierin sollen Teile von GE Digitals Betriebssystem Predix mit der IoT Suite von Bosch Software Innovations integriert werden, sodass sich die jeweiligen Softwareservices im Rahmen der Cloud-Angebote des jeweils anderen Unternehmen wiederfinden.

Die Zusammenarbeit geschieht über bereits bestehende Open-Source-Projekte der Eclipse Foundation oder von GE. In ihnen geht es um die Einbindung von Features wie Connectivity (Eclipse Hono), Messaging (Eclipse Leshan), Nutzerauthentifizierung (UAA – User Account and Authentication), Zugangskontrolle (Eclipse ACS – Access Control Service) und Gerätebeschreibungen in Form sogenannter Informationsmodelle (Eclipse Vorto). Über diese Eclipse-Projekte soll es auch anderen Unternehmen möglich sein, mit Predix und der IoT Suite von Bosch kompatible Services anzubieten. Bosch und GE werden aber weiterhin gewisse Komponenten der erwähnten Produkte proprietär halten. (ane)