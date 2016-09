Google arbeitet laut Berichten an der Verschmelzung seiner beiden Betriebssysteme. In die Android-Basis sollen Features von Chrome OS integriert und ausgebaut werden. Im Herbst 2017 könnte es das erste Convertible-Notebook von Google mit Andromeda geben.

Android plus Chrome OS gibt Google Andromeda: Gerüchte zur Vereinigung der beiden mobilen Betriebssysteme von Google gibt es seit geraumer Zeit, mit Andromeda soll es nun tatsächlich nächstes Jahr so weit sein. Das berichten sowohl 9to5Google als auch Android Police.

Gedacht sein wird das System demnach für Notebooks und 2-in-1-Tablets. Im Herbst 2017 soll es das erste Gerät mit dem neu vermählten OS geben: Das Pixel 3, alias Bison, wird den Gerüchten zufolge ein Notebook mit Tablet-Funktion und Stifteingabe. Google könnte damit in Konkurrenz zu Microsoft und seiner Surface-Reihe mit Windows treten.

Grundlage für Andromeda wird aller Wahrscheinlichkeit nach Android sein. Mit den Bemühungen, Android-Apps auf Chrome OS zum Laufen zu bringen hat das neues System dabei wenig zu tun, stattdessen werden wohl einige Feature von Chrome OS auf Basis von Android umgesetzt. Weitere Details zum System gibt es bislang nicht. So ist auch unklar ob der Codename Andromeda auch der finale Name sein oder ob das neue System ebenfalls unter der Marke Android laufen wird. Auswirkungen auf das Smartphone-System werden die Arbeiten vermutlich nicht haben.

Laut 9to5Google testet Google Andromeda bereits auf dem Nexus 9, diverse Einträge im Sourcecode von Android 7.0 im AOSP sprechen für eine nahe Verwandtschaft von Andromeda und Android, aber getrennten System-Images. Eine spätere Veröffentlichung von Andromeda auf dem mittlerweile nicht mehr verkauften Google-Tablet erscheint derzeit aber unwahrscheinlich.

Pixel 3 mit Microsoft Surface und Apple iPad Pro im Blick

Google plant wohl eine Nummer größer als bei den bisherigen Chromebooks und Android-Tablets: Eine ungenannte Quelle hat gegenüber Android Police Details zu einem künftigen Google-Notebook genannt. Das als Pixel 3 gehandelte Gerät soll für 800 US-Dollar einen 12-Zoll-Bildschirm bieten, einen Core m3 oder i5, 32 bis 128 GByte Flash-Speicher und einen Tablet-Modus. Auch eine Stifteingabe, Fingerabdruckscanner und USB-C-Anschlüsse seien für das unter 10 Millimeter dicke Gerät geplant.

Die Gerüchte bestätigen dabei einen Bericht des Wall Street Journals aus dem vergangenen Jahr. Dem zufolge werden Chrome OS und die Chromebooks weiter existieren, der Fokus von Google künftig aber stärker auf Andromeda und Notebooks liegen. Zwar haben besonders in den USA Chromebooks durch ihren günstigen Preis im Bildungsbereich eine gewisse Verbreitung gefunden. Doch im restlichen Laptop-Markt konnte Google mit Chrome OS kaum Fuß fassen. Die beiden deutlich besser ausgestatteten Chromebook Pixel von Google war weder ein großer Erfolg beschieden, noch gab es Nachahmer. Auch das Android-Tablet Pixel C leidet unter dem Mangel an Profi-Funktionen unter Android, wie einer Stifteingabe und der erst mit Android 7 umgesetzten geteilten App-Ansicht.

Einen ersten Ausblick auf Andromeda könnte Google auf seiner großen Produkt-Veranstaltung am 4. Oktober geben, wo auch die neuen Pixel-Smartphones, Google Home und einer neuer Chromecast Ultra erwartet werden. (asp)