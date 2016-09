Management via Infrastructure as Code und kontinuierliche Upgrades soll die Integration der Continuous-Delivery-Technik für Cloud-Infrastrukturen von TCP Cloud mit Mirantis' OpenStack ermöglichen.

Mirantis wird mit TCP Cloud einen 30 Mitarbeiter großen Experten für OpenStack, OpenContrail und Kubernetes übernehmen. Durch die Akquisition des tschechischen Softwarehauses soll Mirantis' Initiative mit Google und Intel gestärkt werden, um OpenStack auf Googles Container-Orchestrierungswerkzeug Kubernetes zu ermöglichen, indem Mirantis dahingehend ausgerüstet wird, dass Kundenrechenzentren OpenStack auf Continuous-Delivery-Basis beziehen können. Durch den Zusammenschluss von Mirantis und TCP Cloud soll sich das Upgrade-Problem, eine der größten Bürden von On-Premise-Infrastrukturen, lösen lassen.

Mirantis wird MK.20 von TCP Cloud mit der eigenen OpenStack-Implementierung integrieren. Die Entwurfsmuster für das Verwalten von IT-Infrastruktur in MK.20 gemäß den Prinzipien von Infrastructure as Code wenden auch Public-Cloud-Anbieter wie AWS, Google Compute Cloud und Microsoft Azure an, um ihre Clouds zu warten. Ab der nächsten Version von Mirantis' OpenStack wird MK.20 in Mirantis Fuel zur Bereitstellung und zum Management von OpenStack und zugehöriger Open-Source-Infrastruktursoftware integriert. (ane)