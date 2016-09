Bis zum 11. November können sich Experten mit Vorträgen oder Workshops für die Entwicklerkonferenz rund um das Internet der Dinge bewerben. Die Website bietet zudem zwei neue Videos von Vorträgen der building IoT 2016.

Die Entwicklerkonferenz building IoT 2017 findet nächstes Jahr vom 3. bis 5. Mai in der Heidelberger Print Media Academy statt. Ab sofort können Experten ihre Vorschläge für Vorträge mit 40 oder 75 Minuten Länge sowie ganztägige Workshops im Call for Proposals einreichen. Dabei sind sowohl Grundlagen als auch spezielle Techniken gefragt. Auch die Weiterverarbeitung der Daten in der Cloud und die Verwendung von Big-Data-Technik stießen dieses Jahr auf großes Interesse. Ein wichtiger Themenbereich umfasst Security und Safety.

Das Call for Proposals läuft bis zum 11. November. Anschließend werden die Vorträge durch das Programmkomitee mit Experten aus dem Bereich des Internet der Dinge ausgewählt. Diana Kupfer (codecentric) und Gerrit Grunwald ergänzen das von der diesjährigen Konferenz bewährte Team.

Weitere Vorträge als freie Videos

Damit sich sowohl Vortragende als auch an der Konferenz interessierte Entwickler ein Bild vom Konzept machen können, haben die Veranstalter die Videoseite um zwei Vorträge erweitert. Dort stehen nun neben den beiden Keynotes von Andy Stanford-Clark und Joshua Corman fünf Vorträge zu unterschiedlichen Themen vollständig und kostenfrei zur Verfügung.

Die diesjährige Auflage war mit 200 Besuchern in Köln ausgebucht. Aufgrund der positiven Resonanz und dem wachsenden Interesse an dem Thema haben die Veranstalter sich für den Wechsel in den etwas größere Veranstaltungsort entschieden. Gleichzeitig haben sie das Themenspektrum erweitert.

Veranstalter der building IoT sind heise Developer, iX und der dpunkt.verlag, die Teil der Heise Gruppe sind. (rme)