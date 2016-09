Das Titelthema geht der Frage nach, warum C++ die Sprache der Wahl für die Embedded-Programmierung ist und warum die Entwicklung für das Internet der Dinge (IoT) eigene Architekturkonzepte benötigt.

Titelthema der neuen iX ist die Entwicklung für Embedded Devices. Autor Michael Stal, bekannt durch die Buchserie "Pattern-Oriented Software Architecture", erklärt, warum Softwareentwicklung für das Internet der Dinge besondere Architekturkonzepte benötigt. Ein weiterer Artikel zeigt, warum C++ eine gute Wahl für die Embedded-Programmierung ist – und was man dabei beachten muss.

iPhone und iPad haben ihren festen Platz in der Unternehmens-IT gefunden. iOS 10 bringt im Bereich zentrales Gerätemanagement diverse Verbesserungen und eine Reihe neuer Funktionen. Auch für App-Entwickler gibt es wichtige Veränderungen. Dazu kommen Verbesserungen bei Datenschutz und Datensicherheit.

Weitere Themen in iX 10/16 sind Fernwartungs-Software, das neue OpenBSD 6.0, die Neuerungen in Android 7 aus Entwicklersicht sowie ionas, ein All-in-One-Server für kleine und mittlere Unternehmen. Artikel zeigen, wie man Windows-Netze vor LLMNR Spoofing und NTLM Relaying schützt, Platten-Images mit Clonezilla verwaltet, Big Data mit der Open-Source-Datenbank Druid in Echtzeit auswertet und Logfiles mit Logstash und Elasticsearch analysiert.

