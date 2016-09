Österreich: Pfleger dürfen keine Briefwahlunterlagen für Heimbewohner bestellen

Verfassungsgerichtshof wies in seiner Entscheidung vom Juli darauf hin, dass eine Wahl durch Stellvertreter nicht möglich ist

Gestern einigten sich die Vertreter der SPÖ, der ÖVP, der Grünen und der Neos im Verfassungsausschuss auf einen gemeinsamen Antrag für ein Gesetz zur Verschiebung der Bundespräsidentenstichwahlwiederholung vom 2. Oktober auf den 4. Dezember. Das Gesetz sieht zudem vor, dass alle Österreicher, die bis zum 4. Dezember 16 Jahre alt werden, mitwählen dürfen. Am Mittwoch soll es im Plenum des Nationalrats verabschiedet werden, wo die vier Parteien zusammen die erforderliche Mehrheit dafür haben. Die Verschiebung des Wahltermins hatte der Innenminister verlangt, nachdem sich herausstellte, dass die verschickten Briefwahlunterlagen teilweise schadhaft waren und zu ungültigen Stimmen ohne Verschulden der Wähler führen hätten können (vgl. Klebergate: Stichwahl wegen schadhafter Wahlunterlagen verschoben).

Nun soll die Staatsdruckerei den Auftrag zum Druck neuer Unterlagen ohne Ausschreibung bekommen, damit die Hofburg-Wahl noch in diesem Jahr stattfinden kann. Ob es Druckereien gibt, die sich dadurch so benachteiligt fühlen, dass sie dagegen klagen, wird sich zeigen. Ob es deshalb erneut zu einer Verschiebung der Wahl kommt, ist eine andere Frage.

Die österreichischen Kommunen müssen bis zur Verabschiedung des Gesetzes im Plenum weiterhin Wahlinformationsunterlagen verschicken, in denen der 4. Oktober als Wahltermin genannt wird. Dem österreichischen Innenministerium zufolge geht das nicht anders, weil es für einen Stopp der Aktion keine Rechtsgrundlage gibt. Helmut Mödlhammer, der Präsident des österreichischen Gemeindebundes, riet den Bürgermeistern seines Verbandes trotzdem dazu, das Versenden der Falschinformationen zu unterbinden: "Wenn wir die Wahlinformation weiter verschicken", so der ÖVP-Politiker, "fragen uns ja die Leute, ob wir einen Vogel haben."

Pflegeheim St. Vinzenz in Pinkafeld im Burgenland. Foto : Pinkafelder. Lizenz: Public Domain

Halten sich Gemeinden an Mödlhammers formal rechtswidrigen Ratschlag, dürfte das in der Praxis wahrscheinlich keine negativen Konsequenzen haben, weil es keine Partei gibt, der ein Interesse daran hat, dass die Falschinformation bis Mittwoch fortgeführt wird.

Bei der bislang üblichen Beantragung von Briefwahlunterlagen durch Pflegekräfte als Stellvertreter von Heimbewohnern sieht die Lage anders aus: Hier machte der Rechtsanwalt Dieter Böhmdorfer, der für die FPÖ die Aufhebung des ersten Stichwahlergebnisses wegen Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahl durchsetzte, darauf aufmerksam, dass der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGh) im Rahmen dieser Aufhebung auch entschied, dass eine Briefwahl nur dann möglich ist, wenn ein Wähler seine Wahlkarte selbst beantragt: Wer nicht mehr in der Lage ist, eine Wahlkarte zu beantragen, kann der VfGh-Entscheidung nach auch nicht mehr wählen.

"Fliegende Wahlkommissionen" sollen Insassen die Wahl am Wahltag ermöglichen

Dass Pflegeheime und Krankenhäuser gesammelt Wahlkarten für ihre Insassen und Patienten bestellen, ist deshalb nicht mehr möglich. Würden sie das weiter tun, wäre eine erneute Anfechtung der Stichwahl wahrscheinlich - immerhin geht es um Zehntausende von Stimmen, die leicht wahlentscheidend sein können. Nun sollen in Heimen und Krankenhäusern vermehrt so genannte fliegende Wahlkommissionen, eingerichtet werden, die aus einem Vorsitzenden und drei Beisitzern bestehen und immobilen Insassen die Wahl am Wahltag ermöglichen.

Auswirkungen auf Deutschland möglich

In Deutschland, wo bis zu zwei Drittel der Pflegeheimbewohner an Demenz leiden, waren Pfleger in der Vergangenheit bei der Briefwahl regelmäßig "behilflich" und gaben das auch offen zu. Auch diese Praxis könnte nach der Entscheidung in Österreich vor Gericht überprüft werden, wenn sich bei einer der nächsten Wahlen eine Gelegenheit dazu bietet. Ob deutsche Gerichte dann ähnlich entscheiden wie der österreichische VfGh, ist allerdings unklar.