Deutsche Bahn: Zugbegleiter sollen keine Opfer mehr sein

"Wir lassen uns von durchgeknallten Menschen nicht länger auf dem Kopf herumtanzen" - Der Leiter der DB-Konzernsicherheit plant Investitionen zur Aufrüstung der Bahnangestellten und der Sicherheitskräfte

Eine etwas eigenartige Vision gibt das schon: Der Einsatz von mehr Schäferhunden in Zügen, an kurzer Leine geführt von Sicherheitskräften, an deren Gürtel dann Schlagstöcke baumeln, die den gerade eingeschlummerten, vielleicht friedliche Deutschlandbilder träumenden Fahrgast streifen, aufwecken und in die Realität zurückholen.

Wer wagt es noch, sich in einer von Angst, Terrorgefahr und Aggressivität bis in die Leitartikel hinein geplagten Gegenwart der Forderung nach mehr Sicherheit und Schutz zu verschließen? Also wird aufgerüstet, sehr bald auch bei der Deutschen Bahn.

"Bei diesem Thema werden wir richtig investieren", zitiert die FAZ den Leiter der DB-Konzernsicherheit, Hans-Hilmar Rischke.

Hunde verschaffen auch bei schwieriger Klientel mehr Autorität.

Das Pöbler-Problem in der Bahn hatte schon Rischkes Vorgänger Gerd Neubeck im Herbst letzten Jahres angesprochen. Damals äußerte er die Absicht der Bahn, mit härteren Strafen gegen die wachsende Zahl von Gewalttaten in Zügen und Bahnhöfen vorzugehen.

"Unser Ziel", so präzisierte Neubeck damals, "ist es, dass beispielsweise absichtliches Bedrängen, Anrempeln und Schubsen, Beschimpfen oder Anpöbeln anderer als Ordnungswidrigkeit verfolgt und mit einem Bußgeld belegt werden können".

Im Oktober 2015 ging es Neubeck um "unakzeptable Verhaltensweisen", die gegen Fahrgäste und Mitarbeiter gerichtet sind. Jetzt, in der Sache Aufrüstung mit Pfefferspray, Kampfausbildung, Schutzhunde und Überprüfung des möglichen Einsatzes von Schlagstöcken steht der Schutz der Bahn-Mitarbeiter im Mittelpunkt.

Da hat sich einiges angestaut, wie der Lagebericht von Rischke zu erkennen gibt:

Die Angriffe auf unsere Mitarbeiter nehmen deutlich zu. Wir lassen uns von durchgeknallten Menschen nicht länger auf dem Kopf herumtanzen.

Hans-Hilmar Rischke

Dass die Übergriffe auf Bahnbedienstete zunehmen, wurde schon länger angeprangert. "Ich frage nach dem Ticket und werde verprügelt" heißt es auf einer Illustration zu einem Artikel der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) vom April dieses Jahres. Er beginnt mit der Aufzählung von Tätlichkeiten gegen Mitarbeiter: Beschimpft, geschlagen und mit Fäkalien beworfen.

Untermauert wurde dies mit Zahlen: 1.500 Übergriffe gegen Mitarbeiter der DB im Jahr 2014. Im laufenden Jahr wurden seien 1.200 Angriffe bei der Polizei angezeigt und weitere 600 Fälle intern gemeldet worden.

Der Tagesschau-Bericht vom 16.September gibt Angaben der DB wieder, wonach Zugbegleiter, Kontrolleure und Sicherheitskräfte im ersten Halbjahr 2016 1.100 Mal angegriffen wurden, "rund 28 Prozent häufiger als im Vorjahreszeitraum".

Kampfsportelemente als Kernelemente der Ausbildung

Nun denkt man an Pfeffersprays und Alarmgeräte für Zugbegleiter, mehrere hundert Schutzhunde für die Sicherheitskräfte, Ausbildungseinheiten zu Deeskalation und Eigensicherung und eine Grundausbildung für brenzlige Situationen für alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt. Die konzerneigenen Sicherheitskräfte haben künftig Fitness und Ausdauer sowie Kampfsportelemente als Kernelemente der Ausbildung. Außerdem überprüfe man, "ob besonders geschulte Mitarbeiter für ausgewählte Einsätze Schlagstöcke wie bei der Polizei erhalten".

Bemerkenswert ist auch die erhebliche Aufstockung der Sicherheitskräfte. Laut Planung sollen sie von 500 auf 4.200 erhöht werden. Das kostet viel Geld und viel Mühe angesichts der ambitionierten Vorhaben ("Schlagstock") geeignetes Personal zu finden.

Auch in Technik soll investiert werden, in intelligente Videotechnik, die nicht nur herrenlose Koffer und Menschen auf Gleisen, sondern auch mögliche Taschendiebe erkennen könne. Auch die Tests von Bodycams für die Sicherheitsleute würden weitergeführt.

Wenn es um den Schutz der Bahn-Mitarbeiter geht, sind sich die Gewerkschaft EVG und DB-Führung anscheinend einig. "Jeder Angriff ist einer zu viel. Niemand muss sich beleidigen, bespucken, befummeln, bedrängen oder sogar tätlich angreifen lassen", so das Statement des stellvertretende EVG-Vorsitzenden Klaus-Dieter Hommel. Für Montag ist ein Runder Tisch angesetzt, mit Unternehmen, Auftraggebern, Verbänden und anderen Gewerkschaften.