Kachelmanns Lügenwetter, der visionäre Sonneborn und die Hasenkostüm-Burka

YouTube und Co. – unsere wöchentliche Telepolis-Videoschau

Mit dem Video der Woche, den wunderbaren Rapping ToastDogs, starten wir heute ins herbstliche Wochenende. Und empfehlen angesichts sinkender Temperaturen – die Hitze der letzten Tage war ja auch kaum noch auszuhalten – Jörg Kachelmanns wortgewaltige Auseinandersetzung mit dem Lügenwetter. Noch ein großer Rhetoriker hat sich diese Woche mal wieder öffentlich geäußert, dabei nicht nur seinen enormen politischen Sachverstand aufblitzen lassen, sondern auch vorzügliche Englisch-Kenntnisse bewiesen. Die Rede ist natürlich von Martin Sonneborn, der eine schon jetzt legendäre Rede im europäischen Parlament gehalten hat. Seine Berliner PARTEI-Freunde wirken im Vergleich dazu eher bescheiden.

Apropos Apple. Die letzte innovative Idee dieser sympathischen Anti-Steuer-Firma war wohl doch das Letzte. Jedenfalls gibt es immer noch viel Spott über diese eigentlich wunderbaren kabellosen Kopfhörer – beispielsweise in dieser Werbeparodie, in diesem Steve-Jobs-Auftritt, in diesem First Look aufs neue iPhone, und auch Böhmermanns Bastel Brothers dürfen nicht fehlen. Völlig ignoriert wurde dagegen diese tolle Erfindung, die unsere Smartphones radikal verändern wird.

Nach soviel Aktualität folgt jetzt ein über 20 Jahre alter Sketch, der inzwischen von der Realität eingeholt worden ist. Ein weiterer Klassiker ist dieser vermeintlich anti-rassistischer Bericht, der allerdings gute Englisch-Kenntnisse voraussetzt. Und nach soviel ausländischem Kram folgt nun das Wetter.

Damit sind wir bei unserer Leserpost, zuvor aber noch schnell ein wichtiger Beitrag in der hitzigen Vollverschleierungsverbotsdiskussion. Eine Hasenkostüm-Burka ist wirklich eine gute Idee! So, empfohlen wird diese Woche: Politiker-Pannen, Explosion, Oh yeah, Horrorfilm-Zuschauer, Entenjagd und genialer Skateboard-Trick.

Zum Schluss unser Schnelldurchlauf: Haarschnitt, Fahrrad-Dieb, Uli Hoeneß, die Brillen-Industrie, Nuggets, Breakfast Burrito, das Wiedersehen, die Simpsons, the Prosthetic, Magie, Brandbekämpfer, John Olivers Birds, neue Dating-Seite, nette Verarsche. Und den Schlusspunkt setzt ein wahrer Held.