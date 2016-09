Wahlen in Berlin: Große Koalition abgewählt

AfD bleibt hinter Erwartungen zurück, die Linke legt im Gegensatz zu SPD, CDU und Grünen kräftig zu

In Berlin gab es nach den ersten Hochrechnungen keine Überraschung (18:46). Wie erwartet wurde die SPD die stärkste Partei mit 23,2 Prozent. Sie verlor mit 5,1 Prozent gegenüber der letzten Wahl 2011 weniger als die CDU mit 5,4, die auf 17,9 Prozent herunterstürzte. Damit wird die Erwartung bestätigt, dass in Berlin das Ende der Großen Koalition angebrochen ist.

Während die Grünen mit 16,7 Prozent nach der Hochrechnung 0,9 Prozent verlieren, legt die Linke überraschend um 4,5 Prozent zu und wird bislang mit 16,2 Prozent viertstärkste Kraft. Während die Linke im Westen nur 11 Prozent erzielten kann, wird sie mit 26 Prozent zur stärksten Partei in Ostberlin, wo die SPD nur 21 Prozent erreicht. Die FDP erreicht 6,5 Prozent und ist wie CDU und Grüne eher eine Westpartei. Die Piraten fliegen raus.

Die AfD kommt zwar mit 11,8 Prozent aus dem Stand auf ein zweistelliges Ergebnis, aber erreicht doch in der Haupt- und Großstadt nicht die Werte, die man in der AfD erhoffte und woanders befürchtete. Auch die AfD ist in Ostberlin stärker mit 14 Prozent als in Westberlin mit 9,5 Prozent.

Die Bürger wollen, wie man aus Umfragen weiß, lieber eine SPD-geführte Regierung als eine CDU-geführte. Überdies wollen die meisten eine rot-rot-grüne Koalition. Die Wahlbeteiligung lag bei 66 Prozent. Das ist höher als bei der letzten Wahl 2011, wo 60,2 Prozent ihre Stimme abgaben.