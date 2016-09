Das Flüchtlingsdeal-Dilemma

Eingeklemmt zwischen Erdogan und AfD: Die Bundesregierung hat sich in eine verzweifelte Lage manövriert. Ein Kommentar

Kanzlerin des Aussitzens wurde Angela Merkel genannt. Weil sie, so schien es, immer erst abwartete, wie sich eine Situation entwickelt, bevor sie sich zu Wort meldete. Wenn sie es denn überhaupt tat, und nicht erstmal Regierungssprecher Steffen Seibert an die Front schickte, um ein Statement abzugeben. Und wie oft kam es vor, dass diese Statements schwammig waren, kraftlos.

Dabei hatte alles ganz anders angefangen. Merkel hatte sich hochgekämpft, hatte die richtigen Seilschaften am Steilhang zur Macht geknüpft und von Kohl gelernt, wie man innerparteiliche Gegner ausschaltet. Wer erinnert sich nicht an den Running Gag: Sobald Merkel jemandem ihr Vertrauen ausspricht, sind seine Tage gezählt.

Zu Beginn ihrer Amtszeit war nicht sie es, die den Ton angab in der Union. Es waren Figuren wie Roland Koch, Friedrich Merz, Christian Wulff oder in der CSU Edmund Stoiber, Michael Glos. Es waren im Wesentlichen der Andenpakt und einige weitere, die das Schiff steuerten. Ihre Prägung war westdeutsch, marktliberal, männlich, mit starken Tendenzen nach rechts. Es war die Zeit von Begriffen wie "Leitkultur" und "Flat-Tax". Es waren Realpolitiker darunter, aber auch solche, die mit plumpem Populismus am rechten Rand fischten - erfolgreich. Der Bund von Union und FDP war eine kaum wegzudenkende Konstante der bundesdeutschen Politik.

Diese "alte" Union besetzte das, was heute die AfD zu erobern sucht. Oft beklagen ehemalige Unionswähler, die Partei habe unter Merkel an Profil verloren, sich von ihrer Stammwählerschaft ab- und einer Mitte zugewandt, die am Stammtisch nicht mehr konsensfähig ist. Es ist jener Stammtisch, der konservativ im besten Sinne ist: Dazu gehört eben auch eine gehörige Portion Angst vor Veränderung jeglicher Art sowie eine mal mehr mal weniger subtile Ablehnung von Ausländern, anderen Kulturen und Religionen, kurz - von allem, was als "anders" empfunden wird.

So geschmacklos das oft auch war - Horst Seehofer konserviert es bis heute -, es gelang dieser Union, den dumpfen Rassismus, der sich längst in der Mitte der Gesellschaft breitgemacht hatte, im Zaum zu halten und ebenso den ganz rechten Rand in die Bedeutungslosigkeit der NPD zu schicken, die sich immer da, wo sie mal mitregieren durfte, als Haufen trauriger Witzfiguren entpuppte, der keinen Schimmer hat, wie Politik abseits brauner Parolen überhaupt funktioniert.

Die unterschätzte Angela Merkel

Aber wer in Angela Merkel nur die Aussitzerin sah, machte einen Fehler, indem er sie maßlos unterschätzte. Sie stand für eine bis dato ungewohnte, für eine leise Politik. Sie hielt sich aus den Machospielchen ihrer männlichen Kollegen, die allenthalben ihre Testosteronschübe in der Öffentlichkeit produzieren mussten, heraus, und sie tat gut daran, nicht zuletzt, nachdem sie gesehen hatte, wie schlecht doch die Schrödersche Großmaulpolitik angekommen war, als sich breite Wählerschichten, vor den Kopf gestoßen durch die Agenda-Reformen, von der SPD abwandten. Sie verzichtete auf Schnellschüsse, wartete ab, traf dann kühle, aber oft richtige Entscheidungen. Und letztlich brachte ihr das einen Wahlerfolg nach dem anderen.

Ob sie aber mit Helmut Kohls Verweildauer im Amt gleichziehen kann - jetzt steht es auf der Kippe. Weil sie sich aus der Deckung gewagt hat. Weil sie sich mit ihrem entschlossenen "Wir schaffen das!" nicht nur gegen den Rechtsruck innerhalb der EU, sondern auch innerhalb Deutschlands wandte. Weil sie sah, wie falsch es wäre, jetzt einen Schritt rückwärts zu machen und den Rechten, den Hetzern, entgegenzukommen und vielleicht zu versuchen, sie wieder einzufangen. Nein, stattdessen stellte sie sich ihnen entgegen, ebenso wie den Kritikern in der eigenen Partei, und entschied sich gegen ein Taktieren mit Blick auf die nächsten Wahlen und für eine menschliche Politik, indem sie klarstellte, dass es keine Frage sein darf, ob man vor Krieg flüchtenden Menschen hilft oder nicht.

Es war der eine Moment, in dem sie alles richtig machte, in dem sie staatstragende Größe bewies. Es war der Zeitpunkt, der eine Wende hätte sein können und ein Anfang, um endlich die Fehler der Vergangenheit in Angriff zu nehmen - zum Beispiel die unsägliche EU-Grenzschutzpolitik. Denn es ist ja nicht so, als hätten nicht schon viele Jahre zuvor Aktivisten wie Elias Bierdel auf das tägliche Sterben im Mittelmeer aufmerksam gemacht (Die militärische Abschottung Europas). Nur waren ihre Appelle bis dato weitgehend ignoriert worden. Tote Menschen, die nachts von Frontex-Schiffen aus dem Wasser gefischt wurden, damit die Urlauber sich am nächsten Tag nicht zwischen Leichen sonnen müssen, das war die Realität, auch lange vor dem syrischen Bürgerkrieg. Es war eine tagtägliche Bankrotterklärung der EU und der Werte, die die Staatengemeinschaft nach innen propagiert.

Wie geht man damit um, dass restlos alle Parteien Wähler an die AfD verlieren ?

Natürlich ist es ein verzwicktes Thema: Wie geht man mit jenen um, die nach rechts tendieren? Wobei man unterscheiden muss zwischen jenen Rechtsradikalen, die Flüchtlingsunterkünfte anzünden und andere Gewalttaten begehen sowie jenen, die die Stimmung anheizen und zu einer beispiellosen Explosion rechter Gewalt beigetragen haben - und jenen, die das zumindest stillschweigend hinnehmen oder immerhin damit sympathisieren, selbst aber nicht aktiv werden.

Wie geht man damit um, dass restlos alle Parteien Wähler an die AfD verlieren - allen voran die Linke - sieht man jetzt Berlin nicht als Kehrtwende - , die sich ernsthaft fragen muss, wie es passieren konnte, dass sich in ihrer Anhängerschaft ein so großes Potential für eine Politik entwickeln konnte, die dem eigenen Selbstverständnis zuwiderläuft? "Jeder dritte Wähler der AfD nennt die Linke als zweitliebste Partei", schreibt die FAS basierend auf einer Umfrage - und man denkt zwangsläufig an Horst Mahler.

Über Jahrzehnte hatte es sich bewährt, dass die etablierten demokratischen Parteien diese Wählerschichten weitestgehend unter ihrem Dach vereinen konnten, indem sie sie ansprachen und ihre Vorurteile bedienten - allen voran CSU und CDU. Aber das funktioniert heute nicht mehr. Obwohl sie für dieselbe Politik steht, ist es der AfD gelungen, deren Haltungen aus der Schmuddelecke der NPD herauszulösen. Diejenigen, bei denen der braune Populismus verfängt, meinen dort eine neue Heimat gefunden zu haben - und dazu kommen Horden an Protestwählern, die zwar "nur" "denen da oben" mal zeigen wollen, wo es langgeht, denen aber offenbar die Tierschutzpartei als Protest zu harmlos ist. Machen wir uns also nichts vor: Wer sein Kreuz bei der AfD macht, der sympathisiert mit deren Inhalten, auch wenn viele etwas anderes behaupten.

Was an der Stelle erwähnt werden muss: Die Medien haben eine Mitschuld an der Entwicklung. Nicht im Sinne der Lügenpresse-Skandierer, der spinnerten Verschwörungstheoretiker, die die Medien in Deutschland entgegen ihrer Vielfalt für zentral gesteuert halten, sondern aufgrund des schlampigen Umgangs mit Sprache in Kombination mit einer Klickwut, koste es, was es wolle.

Mit täglich wiederholten Begrifflichkeiten wie "Flüchtlingskrise", "Flüchtlingsstrom" und weiteren wird sprachlich ein Bedrohungsszenario aufgebaut, das so gar nicht existiert. Wenn eine Million Geflüchtete in ein Land mit einer Bevölkerung von fast 83 Millionen kommen, dann ist das keine "Krise", kein "Strom", keine "Welle", sondern lediglich ein doch recht überschaubares Plus. Wenn drei bis vier Millionen in eine EU von 510 Millionen Einwohnern kommen, dann wäre das bei einem sinnvollen Verteilungsschlüssel so wenig, dass man es gar nicht bemerken würde.

Die sprachliche Dramatisierung ist so unangebracht wie kontraproduktiv, denn sie baut bei andauernder Wiederholung ein Bild im Kopf der Rezipienten auf, das nicht der Realität entspricht. Da wünscht man sich bei manchem Kollegen doch, dass er sich auf sein Verantwortungsbewusstsein besinnt, bevor der die Feder wetzt. Ebenso kontraproduktiv ist es, über jedes noch so kleine Stöckchen zu springen, das die AfD in kaltem Aufmerksamkeitskalkül zu Boden wirft. Das meiste davon ist so plump und durchschaubar: Man darf es als Aufforderung zum Ignorieren verstehen. Man sollte.