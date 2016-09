Renzi, das Gesundheitswesen und die Zigaretten

"Gekürzt werden einzig die Forderungen der Minister". Der italienische Ministerpräsident verspricht ein neues Italien, der Lobbyismus zeigt das alte

Vor einigen Tagen widerlegte Matteo Renzi während eines Interviews in der Rai-Fernsehsendung Uno Mattina die kursierenden Presseberichte über angeblich geplante Kürzungen im Gesundheitswesen:

Im Jahr 2017 werden immer mehr Gelder in die Gesundheitsfürsorge flieβen. Die Gesundheitsministerin mag zwar zehn fordern und nur eins erhalten, aber das bedeutet non lange nicht, dass es Kürzungen gab. Das Geld für die Gesundheitsversorgung wird ansteigen.

Die Versicherung des Premiers ist allerdings nicht allzu beruhigend, denn er sagt nicht, wie viel es sein wird. Dem fügt Gesundheitsministerin Beatrice Lorenzin hinzu: "Renzi und wir verfolgen gemeinsame Ziele, niemand hat mich über eventuelle Kürzungen informiert."

Auf wie viel wird sich der Gesundheitsfonds für nächstes Jahr also nun belaufen? Werden es die mehrfach angekündigten 113 Milliarden Euro sein? Das würden 2 Milliarden mehr als im Vorjahr sein, die in erster Linie für mehr Personal und innovative Arzneimittel ausgegeben werden sollen.

"Ich glaube, Rauchen ist ungesund"

"Und die Tabaksteuer auf Zigaretten wird auch nicht angehoben werden", stellte Renzi in Uno Mattina klar. "Gekürzt werden einzig die Forderungen der Minister. Das sage ich auch im Namen des Wirtschaftsministers Padoan. Die Zeiten, in denen Politiker die Bürger wie Geldautomaten behandelten, sind vorbei. Wenn sie die Kosten nicht zu decken wussten, wurde einfach eine Steuer auferlegt. Mit mir als Premierminister werden die Steuern nicht angehoben werden; anders als bei vorangegangenen Naturkatastrophen, hat es dieses Jahr niemand gewagt, wegen des Erdbebens in den Marken und im Latium eine Verbrauchssteuer auf Benzin etwa, auch nur zu erwägen: wer dennoch versucht hat, es in den Räumen von Palazzo Chigi (Sitz der Regierung in Rom) heimlich auszusprechen, ist dermaβen angeschrien worden, dass ihm oder ihr immer noch die Ohren wehtun müssen. Ich persönlich rauche nicht; ich glaube, Rauchen ist ungesund, aber man kann doch nicht immer die Raucher ausquetschen. Dann soll das Rauchen in Italien eben verboten werden", so Renzi.

In der Tabakfabrik. Bild: Jenny Perelli

Das Gesundheitsministerium gibt sich diesbezüglich verschwiegen, bestätigt allerdings auch, dass es die Mini-Zigarettensteuer sehr begrüβt hätte, denn davon hatte es sich die Finanzierung innovativer Krebspharmaka erhofft, hatten doch letztes Jahr gerade die Onkologen die Einführung dieser Besteuerung mit Vehemenz gefordert. Lorenzin sei sich jedoch der Notwendigkeit bewusst, bezüglich einer so empfindlichen Angelegenheit wie der Steuersache, einen breiten Konsens in der Regierung finden zu müssen.

Lobbyfreundliche Gesetzesverabschiedungen

In den letzten Jahren mangelt es in Italien ganz gewiss nicht an Beispielen für lobbyfreundliche Gesetzesverabschiedungen. Noch im April hatten sich Renzi und die Ministerin Boschi lautstark gegen, sogar hausinterne, Stimmen gewehrt, sie seien Lobby-Sklaven und an groβe Interessenträger verkaufte Knechte.

Waffen, Schiffe, Versicherungen, Tabak, Banken, Autobahnen: In der jüngsten Vergangenheit hat die Renzi-Regierung viele Bestimmungen zugelassen, die sehr wohl im ausschlieβlichen Interesse der großen Lobbys sind.

Tabakfeld. Bild: Jenny Perelli

Da gibt es eine Stiftung, die sich Open nennt. Selbige begleitet Renzis politische Laufbahn nun seit dem Jahr 2007. Am 1. Juli 2014 erfolgte eine suspekte Überweisung auf das Konto der Stiftung. 100.000 Euro von Seiten der BAT, der British American Tobacco. Eine Zahlung, die in der gleichen Woche erfolgte, in der die Regierung bekannt gegeben hatte, die Tabakindustrie neugestalten zu wollen.

Man sprach von einer 30-prozentigen Erhöhung der Verbrauchssteuern. Zweimal stand der Erlass auf der Tagesordnung des Ministerrats, bis er sich nicht - Abrakadabra - urplötzlich in Luft auflöste. Renzi wurde kurz darauf sogar die Ehre zuteil, in Crespellano, bei Bologna, eine Fabrikanlage des Philip Morris-Konzerns eröffnen zu dürfen.

Immense Schwachpunkte

Ein Transparenzgesetz zur Lobbying-Regulierung wird schon lange gefordert. Reine Lippenbekenntnisse, denn alle scheinen danach zu lechzen, aber niemand genehmigt es. Regeln gegen Abgeordnetenbestechung wollten bereits der ehemalige Premierminister Enrico Letta, der amtierende Justizminister Andrea Orlando und Renzi selbst einführen.

Allein während der jetzigen Legislaturperiode wurden bereits elf Gesetzesvorlagen dazu eingereicht. Das Parlament hat indes bis jetzt nur einen Ethikkodex genehmigt, der es den Abgeordneten verbietet, teure Geschenke über 200 Euro während der Ausübung ihrer Funktionen anzunehmen. Das erspart Italien eine Reihe von Sanktionen auf Europaebene, denn seit 1997 verlangt der Europarat, Bestimmungen zur Harmonisierung mit dem geltenden EU-Recht in Kraft zu setzen.

Bislang hat sich jedoch niemand damit befasst. Der Kodex zeigt dessen ungeachtet immense Schwachpunkte: Wenn ein Abgeordneter ihn etwa nicht einhält, beläuft sich die Sanktion auf ein schlichtes Publikmachen der Überschreitung, sprich auf ein öffentliches J’accuse ohne weitere Folgen.