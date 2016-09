Schweizer stimmen mit großer Mehrheit neuem Schnüffelgesetz zu

Zweidrittel stimmen für mehr Sicherheit und Ausweitung der Befugnisse des Geheimdienstes NDB

Die Schweizer haben nichts gegen mehr Schnüffelstaat, zumindest mehrheitlich nicht. Gestern waren die wahlberechtigten Bürger dazu aufgerufen, neben anderen Initiativen auch über das Nachrichtengesetz abzustimmen, das das Parlament bereits 2015 beschlossen hat. Die Befürworter argumentierten in der bekannten Strategie, dass die neuen Befugnisse nur ein paar Menschen im Jahr betreffen würden. Letztlich also praktisch niemanden, daher würde es die Menschen nicht betreffen. Und es könne halt jederzeit zu einem Terroranschlag kommen.

Zweidrittel der Befragten haben nichts dagegen, dass die Befugnisse des Schweizerischen Geheimdienstes, des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB), erweitert werden. Damit sollen "wichtiges Landesinteressen" gewahrt werden, in dem dem NDB "bessere Möglichkeiten zur Früherkennung und zum Schutz der Schweiz und ihrer Bevölkerung" gegeben werden. Allerdings lag die Abstimmungsbeteiligung nur bei durchschnittlichen 41,8 Prozent, was auch bedeutet, dass dies vielen Schweizern relativ egal ist.

Der erst 2010 geschaffene In- und Auslandsgeheimdienst, der dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport untersteht, hat das Recht, selbst zu entscheiden, auf welche Weise er auf "Informationsquellen" zugreifen kann. So darf er "Personendaten beschaffen, ohne dass dies für die betroffenen Personen erkennbar ist". Wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass eine Person "terroristische, verbotene nachrichtendienstliche oder gewalttätig-extremistische Tätigkeiten" vorbereitet oder durchführt, dürfen vom Geheimdienst auch "Informationen über die politische Betätigung und über die Ausübung der Meinungs-, Versammlungs- oder Vereinigungsfreiheit in der Schweiz" gesammelt werden.

Genehmigungspflichtig durch das Bundesverwaltungsgericht und das Ministerium ist das Abhören, Lokalisieren und Eindringen in Computer oder Netzwerke sowie das Durchsuchen von Räumlichkeiten. All das wird "verdeckt" durchgeführt, so das Gesetz. Das Auskunftsrecht über Daten, die in den Systemen gesammelt wurden, ist ziemlich beschnitten. Wenn überhaupt, dann nur, wenn dies "nicht mit übermäßigem Aufwand verbunden ist". Wer nicht erfasst wurde, muss mitunter drei Jahre warten, um dies zu erfahren. Werden Daten archiviert, unterliegen sie einer Schutzfrist von 50 Jahren.

Bei Dringlichkeit sieht das Gesetz auch vor, dass der Geheimdienst den "sofortigen Einsatz von genehmigungspflichtigen Beschaffungsmaßnahmen anordnen" kann, der dann nachträglich bestätigt oder abgebrochen wird. Betreiber von leitungsgebundenen Netzen und von Telekommunikationsdienstleistungen müssen die angeforderten Signale unverschlüsselt weiterreichen. Im Ausland fallen natürlich Einschränkungen, z.B.: "Der NDB kann in Computersysteme und Computernetzwerke im Ausland eindringen, um dort vorhandene oder von dort aus übermittelte Informationen über Vorgänge im Ausland zu beschaffen."

Genehmigungsfrei kann er öffentliche zugängliche Daten auch durch den Einsatz von "Fluggeräten und Satelliten" sammeln. Allerdings darf er nicht "Beobachten und Festhalten in Bild und Ton von Vorgängen und Einrichtungen, die der geschützten Privatsphäre zuzurechnen sind". Seine Mitarbeiter dürfen bewaffnet sein und sich ebenso wie V-Leute Tarnidentitäten zulegen, das Geld, das Quellen bezahlt wird, muss im Übrigen nicht versteuert werden.

Die Schweizer wollen zwar mehrheitlich, dass der Geheimdienst sie vor Terrorismus und anderen Bedrohungen schützt, lehnten aber ebenso mehrheitlich eine Initiative der Grünen ab, die den nachhaltigen und ökologischen Umbau der Wirtschaft anstrebt: "Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)".

Dabei ging es um effiziente Nutzung der Ressourcen und den Umweltschutz. Kernsatz: "Bis ins Jahr 2050 wird der 'ökologische Fußabdruck' der Schweiz so reduziert, dass er auf die Weltbevölkerung hochgerechnet eine Erde nicht überschreitet." Das war den auf kurzfristige Sicherheit bedachten Schweizern dann wohl doch zu riskant und abenteuerlich. Auch eine Initiative des Gewerkschaftsbunds, die eine Anhebung der Renten um 10 Prozent fordert, war den Schweizern zu riskant.

Würden die Deutschen, die nicht so gerne von der Regierung befragt werden sollen, auch einer Ausweitung der Befugnisse des Verfassungsschutzes und des BND zustimmen? Ziemlich sicher ja. Auch hier herrscht das Gefühl vor, dass man ja nichts zu befürchten habe, während die Angst groß ist. Sonst wehrt man sich aber auch gerne gegen Bevormundungen des Staates, die mehr Sicherheit oder weniger Tote bringen würden, beispielsweise gegen eine Obergrenze für die Geschwindigkeit auf Autobahnen.