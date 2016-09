Zika Zone Miami

Das Versprühen eines umstrittenen Insektizids zur Bekämpfung der Gelbfiebermücke verunsichert die Bevölkerung Südfloridas

Ausschlaggebend für den Einsatz: Wissenschaftler gehen davon aus, das die das Zikavirus übertragende Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) noch keine Resistenz gegen Naled entwickelt hat, wie es im Falle von anderen Insektiziden beobachtet wurde. Nichts garantiert bisher dafür, dass Naled die Zika-Ausbreitung stoppen wird. Die Substanz gilt als letzter Ausweg. Die virale Bedrohung rechtfertige den Einsatz des umstrittenen Mittels, wenn andere Maßnahmen zur Mückendezimierung versagen.

Naled hemmt das Enzym Acetylcholinesterase und beeinflusst Hormone. Überdosierungen können Erbrechen auslösen und zu Bewusstlosigkeit führen. In Extremfällen wird die Atmung eingestellt - mit Todesfolge. Die Substanz ist für Insekten, Vögel und Wasserlebewesen sehr giftig.

Während die Verwendung von Naled in der EU 2012 als potentielle und nicht akzeptable Gefahr für Mensch und Umwelt verboten wurde, betrachtet die Umweltschutzbehörde EPA die seit 1959 eingesetzte Verbindung weiterhin als "sicher". Denn um ihre tödliche Wirkung auf die Mücken zu entfalten, reichten bereits vier Teelöffel pro Hektar im Sprühgut aus: kleinste Konzentrationen, die für Menschen ungefährlich seien. Aus den meisten Produkten für die Anwendung im Heim wurde es bereits verbannt.

Naled oder Dibrom, ein Organophosphat. Bild: B. Schröder

In der Umwelt gilt Naled als nicht persistent. Unter dem Einfluss von Sonnenlicht und Feuchtigkeit zerfällt es rasch. Dabei bildet sich unter anderem das für Wirbellose, Fische, Vögel und Bienen äußerst giftige Dichlorvos, das ebenfalls recht schnell weiter abgebaut wird. Menschen nehmen Naled meist in Form von Rückständen in Lebensmitteln auf.

Naled wird aus geringen Höhen versprüht. Die feinen Aerosol-Nebel kriechen durch Türspalten und Fensterritzen und sollen so auch Mücken töten, die sich in Gebäuden aufhalten. Idealerweise wird vor dem Sonnenaufgang gesprüht, um Honigbienen zu schützen, die sich um diese Zeit in ihren Bienenstöcken befinden. Zumindest in der Theorie: In South Carolina wurden nach Naled-Versprühungen Millionen toter Bienen aufgefunden.

Geschäftsschädigende Sprühnebel

Seit Juli wird über Miami Naled versprüht – seit der Feststellung der aktiven Übertragung von Zika im Stadtgebiet. Die ersten Aktionen betrafen den bei Hipstern angesagten Stadtteil Wynwood, nördlich von Downtown Miami. Die Behörden gaben eine Reisewarnung aus, Hotels und Restaurants schlossen zeitweise.

Mittlerweile besteht die Hoffnung, dass das Problem zumindest in diesem Teil der Stadt behoben wurde. Um der gebeutelten örtlichen Gastronomie unter die Arme zu greifen, hat Gouverneur Rick Scott für den 30. September "Auswärts essen in Wynwood" auf die Tagesordnung gesetzt.

Über Miami Beach wird an Wochenenden gesprüht, seitdem dort Mitte August aktive Zika-Übertragungen bemerkt wurden. Nach den ersten Sprühaktionen stellten die Verantwortlichen einen Rückgang der Mückenpopulation fest – und gleichzeitig einen Anstieg der ablehnenden Haltung der Bevölkerung.

Gelbfiebermücke. Bild: CDC/James Gathany

Miami Beach gilt unter anderem als Domizil von Reichen sowie Strand- und Partymenschen aller Art und ist ein beliebtes Touristenziel. Hotels stellen kostenlose Mückensprays zur Verfügung, nur wird das nicht ausreichen, um die befürchteten Auswirkungen auf die jährlich allein in Miami 24 Milliarden US-Dollar erwirtschaftende Tourismusindustrie abzufedern. Die Branche weist darauf hin, dass es vor Ort normal sei, sich am Wochenende um sechs Uhr morgens draußen aufzuhalten, also zu der Zeit, wenn Naled versprüht wird.

In Florida wurden bisher 93 Fälle von örtlichen Zika-Übertragungen festgestellt. In Miami Beach finden sich unterdessen Einwohner und Umweltschützer zusammen und stellen die Sicherheit und Effizienz des Insektizids in Frage. Sie sammeln Berichte von Betroffenen, die von Ausschlägen, Kopfschmerzen und Übelkeit berichten, bis hin zu toten Koi-Karpfen in Teichanlagen.

Die Aktivisten fordern ein zweiwöchiges Moratorium, um sich von der Wirksamkeit der vorangegangenen Naled-Sprühaktionen überzeugen zu können. In Miami werden zusätzlich per Hand und aus Fahrzeugen heraus auch andere Chemikalien versprüht, die den Mückenlarven gelten.

Naled wurde auch schon vor dem Zika-Ausbruch großflächig versprüht: nach Angaben der CDC (Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention) in Florida allein 2014 auf 24.000 Quadratkilometern, meist dünn besiedelten Gebieten, aber auch über New Orleans, Miami und Tampa, ohne bekannt gewordene Nebenwirkungen. Die Gelbfiebermücke wurde in New Orleans zu 90%, im Manatee County gar zu 99% dezimiert. Jährlich werden in den USA 65.000 Quadratkilometer aus der Luft oder vom Boden aus besprüht.

Zika Zone: Die aktive Verbreitungszone des Zika-Virus in Miami Beach wurde ausgeweitet und betrifft mittlerweile eine Fläche von zwölf Quadratkilometern. Staat und County haben eine aggressivere Bekämpfung der Mückenplage angekündigt. Bild : Stadt Florida

Misstrauen in Puerto Rico

In Puerto Rico wird seit 30 Jahren mit der Mückenbekämpfung durch Naled experimentiert - mit gemischtem Erfolg. 1987 versagte der Naled-Einsatz beim Versuch, einen Denguefieber-Ausbruch auf der Insel in den Griff zu bekommen. Zwar ging die Mückenpopulation zurück, doch nicht ausreichend genug, um den Ausbruch zu stoppen.

Auch Puerto Rico ist von der gegenwärtigen Zika-Krise betroffen, in viel stärkerem Maße als das Mutterland USA. Es gibt mehr als 17.000 bestätigte Infektionsfälle, die Behörden schätzen, dass es bis zum Jahresende 800.000 sein werden.

Doch das Misstrauen der Bevölkerung des größten US-amerikanischen Außengebiets gegenüber verordneten Sprühaktionen sitzt tief. Inselbewohner erinnern sich auch an US-Versuche mit Entlaubungsmitteln im puertoricanischen Dschungel, bei denen unter anderem Agent Orange vor seinem Einsatz in Vietnam getestet wurde.

Außerdem schürt eine andere Entwicklung koloniale Ressentiments: Puerto Rico gilt als Steueroase, auch für US-Unternehmen. Gleichzeitig ist die Insel hoch verschuldet und pleite (Das Griechenland der USA). Im Sommer haben die USA eine Finanzaufsicht nach Puerto Rico entsandt, die die Umstrukturierung der Schulden in Höhe von 72 Milliarden US-Dollar überwachen soll.

Ebenfalls im Sommer hatte ein CDC-Kontraktor ohne Wissen der örtlichen Behörden Naled für Sprühaktionen importiert. Nach organisierten Protesten der Bevölkerung hat Gouverneur Alejandro García Padilla das Versprühen des Insektizids abgelehnt.

Und von hier aus spannt sich der Bogen zurück nach Florida. Der Sunshine State ist mittlerweile auch das neue Zuhause vieler Puertoricaner, die aufgrund der Wirtschaftskrise ihre Insel verließen. Mit steigender Tendenz: Die puertoricanische Bevölkerung nimmt hier so schnell zu wie in keinem anderen US-Bundesstaat. Die Antisprüh-Aktivisten von Miami nehmen sich bei ihren Protesten nun die ablehnende Haltung der Insulaner in deren Heimat zum Vorbild.

Malathion, ein ebenfalls zur Mückenbekämpfung eingesetztes Organophosphat. Bild: B. Schröder

Die EPA hat aufgrund der aktuellen Situation den Verantwortlichen für die Mückenbekämpfung Hinweise zum Versprühen von Malathion aus der Luft gegeben, die auf dem vorläufigen Entwurf einer Risikoanalyse basieren. Dieses Vorgehen soll bis zum Erscheinen der Endfassung Handlungsspielraum beim Sprühen geben.

Wolbachia-Mücken

Die EPA verfolgt einen weiteren Ansatz, um der Mücken Herr zu werden. Die Behörde hat gerade eine Versuchserlaubnis für das Aussetzen von Gelbfiebermücken verlängert, die im Labor mit Wolbachia pipientis infiziert wurden. Dieses Bakterium tritt in vielen Insektenarten natürlich auf, jedoch nicht in Aedes aegypti.

Bei den Versuchen wird Wolbachia pipientis aus den Embryos der Asiatischen Tigermücke (Aedes albopictus) extrahiert und in Aedes aegypti-Embryos mikroinjiziert. Derart präparierte männliche Gelbfiebermücken werden in den Testgebieten freigesetzt, wo sie sich mit wild lebenden Artgenossinnen paaren sollen, die bisher noch keine Wolbachia kennen. Nach der Paarung verhindert das Bakterium, dass sich die Embryos normal entwickeln - die Fortpflanzung scheitert.

Aus den Ergebnissen vorangegangener Experimente schließt die EPA auf eine nur minimale Gefährdung anderer Organismen und der Umwelt. Die zusätzlichen Versuchsfelder und längeren Versuchszeitspannen ließen keine zusätzlichen Risiken erwarten. Vielmehr könnte am Ende der Experimente ein neues Werkzeug zur Kontrolle von Krankheiten übertragenden Mücken stehen.

Ausbreitung des Zika-Virus. Karte der WHO.

Auch zur Eindämmung des Denguefiebers wird seit einiger Zeit mit Wolbachia experimentiert. Ein anderer Ansatz setzt anstatt auf die Dezimierung der Mückenpopulation auf die Unterbrechung des Übertragungswegs der Krankheit. Hier wird Wolbachia in bisher nicht davon befallene männliche und weibliche Aedes aegypti geschleust, die das Bakterium dann an die nächsten Generationen weitergeben. Wolbachia soll währenddessen den Virus von seiner Replikation in den Mücken abhalten und ihn so entschärfen.

Die Vertreter dieser Methode gehen davon aus, dass dazu weniger infizierte Mücken ausgesetzt werden müssen als beim Ansatz der Populationskontrolle, wo große Zahlen und stetig wiederholte Freisetzungen für einen Erfolg nötig seien.