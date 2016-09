Wie sicher sind die selbstfahrenden Taxis von Uber in Pittsburgh?

Uber selbst weist auf viele Probleme hin, die ersten Mitfahrer vor dem öffentlichen Test mussten vor dem Einsteigen alle Risiken bis hin zum Tod übernehmen

Mitte September ist Uber mit dem Realtest von selbstfahrenden Fahrzeugen in Pittsburgh auif eionem Gebiet von 30 Quadratkilometern zwischen 7 Uhr und 22 Uhr gestartet. Das von Uber im letzten Jahr mit Wissenschaftlern von der in Robotik führenden Carnegie Mellon University gegründete Advanced Technologies Center (ATC) in Pittsburgh ist für den Test verantwortlich. "Loyale" Bürger aus Pittsburgh wurden eingeladen, das Angebot zu nutzen, "um als erste die Zukunft zu erfahren". Getestet wird das Programm, gleichzeitig werden durch die Fahrten Daten aufgezeichnet, um genauere Karten zu erstellen.

Ganz alleine fahren die Fahrzeuge, es handelt sich um umgebaute und mit Kameras, Sensoren und LiDAR versehene Hybrid Ford Fusion, allerdings noch nicht. Hinter dem Lenkrad sitzt noch ein Fahrer, der bei Bedarf eingreift, zumal wenn das Fahrzeug in Gegenden kommt, die noch nicht kartiert wurden. Im Beifahrersitz fährt ein weiterer Angestellter mit, der Beobachtungen in seinen Laptop eingibt.

Uber erklärte, der Fahrer müsse wohl noch öfter eingreifen, auch bei schlechten Wetterbedingungen. So gibt es offenbar Probleme beim Überqueren von Brücken, mit Pflanzen, wenn sie Blätter tragen und die Straßen im Winter kartiert wurden, oder mit menschlichen Fahrern anderer Fahrzeuge, wenn diese sich nicht logisch oder korrekt verhalten. Chefentwickler Raffi Krikorian erklärte, es gäbe noch bei Probleme bei vorstellbaren Ereignissen, etwa wenn Enten eine Straße überqueren. Das KI-System müsste dann erst einmal erkennen, dass es sich um Enten handelt, die geschont werden müssen, so dass das Fahrzeug angehalten und geartet werden muss, bis die Enten von der Straße verschwunden sind. Zudem glaube man nicht, dass alle Fahrzeuge in Zukunft autonom fahren werden. An die Wand gemalt wird eine Mischung aus Uber-Fahrzeugen mit und ohne Fahrer. Die "selbstfahrende Software" habe Grenzen, zudem werde die Nachfrage nach "besserem Personentransport" explodieren.

Ein 300-Millionen-US-Dollar-Abkommen mit dem schwedischen Autohersteller Volvo wurde bereits abgeschlossen. Geplant ist, in Pittsburgh 100 selbstfahrende Volvo XC90 SUVs einzusetzen. In San Francisco wurden kürzlich Uber-Autos mit oben angebrachter Kameras und mit Fahrern gesehen, die offenbar ebenso wie Google zuvor eine Karte der Stadt erstellt.

Mit der Übernahme des kalifornischen Startups Ot.to Mitte August für 670 Millionen US-Dollar will man auch bei selbstfahrenden Lastwagen auf Highways die Nase vorne haben. Und geplant ist auch eine Ausweitung in Luft. Man will für verstopfte Städte Luftraum-Taxis anbieten. Das sollen Senkrechtstarter werden, die keine größere Start- und Landebahn benötigen und irgendwann auch autonom unterwegs sein sollen.

Mit einer Uber-App kann man die selbstfahrenden Autos bestellen. Mit einem Blick auf ein iPad kann der Passagier sehen, was das Fahrzeug sieht. Die ersten Kommentare sind weitgehend begeistert wie dieser: "Had my first ride in a #SelfDrivingUber today. Super cool experience." Unter #SelfDrivingUber gibt es mehr. Dass die Fahrten kostenlos sind, findet natürlich auch Gefallen.