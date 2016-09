Instrumentalisierung und Selbstinszenierung

Lehren aus dem Fall Gina-Lisa Lohfink - Teil 3

Zu Teil 1: Das Aussehen ist egal

Obgleich es normalerweise völlig unwichtig ist, sich um die Bekleidung eines Menschen zu kümmern, der jemand anderen der Vergewaltigung bezichtigt, lohnte es sich im vorliegenden Fall rund um Frau Lohfink, ihr Auftreten während der Prozesstage genauer zu betrachten. Hierbei muss noch einmal betont werden, dass es nicht mehr darum ging, darüber zu urteilen, ob eine Vergewaltigung stattgefunden hat, sondern ob eine Falschbeschuldigung im strafrechtlichen Sinne vorlag. Dies ist wichtig weil (wie bereits erläutert) gerne der Eindruck erweckt wurde, es ginge um die Frage, ob hier zwei Männer eine Frau vergewaltigt haben oder nicht.

Die Frage, ob eine Falschbeschuldigung vorliegt, ist aber, anders als von manchen suggeriert, keineswegs eine Gefühlsfrage. Es ist daher auch unerheblich, ob sich jemand vergewaltigt fühlte oder nicht - und das Urteil, das im Fall Lohfink besagte, dass die Männer wissentlich zu Unrecht beschuldigt wurden, nimmt Frau Lohfink nicht die Möglichkeit, sich vergewaltigt zu fühlen.

Das Strafrecht kann Gefühle weder verbieten noch auferlegen, es kann aber dafür sorgen, dass das Gefühl nicht über die strafrechtlichen Bedingungen gestellt wird. Die Richterin kam hier zu dem Schluss, dass eine Falschbeschuldigung vorlag, d.h. Frau Lohfink wider besseren Wissens von Vergewaltigung gesprochen und diese auch angezeigt hat.

Hierfür gab es etliche Indizien, die nicht noch einmal aufgezählt werden sollen. Ihren Fall nun, nachdem dies bereits erfolgreich bei der "Nein heißt Nein"-Kampagne funktionierte, auch noch als einen Rückschritt für die Rechte der Frauen zu instrumentalisieren, zeugt eher von Realitätsverleugnung denn von einer sachlichen Betrachtung des Falles, ist aber exemplarisch dafür, wie der Gesamtfall, der 2012 kaum jemanden interessierte, 2016 zum Spielball verschiedenster Interessen wurde.

Von Stiftungen und Nervenzusammenbrüchen

Eben in diesem Zusammenhang ist auch das Verhalten sowie die Bekleidung Frau Lohfinks zu bewerten. Es wäre naiv anzunehmen, dass ein im Medienrecht gewiefter Anwalt wie Burkhard Benecken sich nicht auch Gedanken darüber macht, wie seine Mandantin in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Tatsächlich wirkte das Prozessgeschehen oftmals eher wie eine Folge aus einer Gerichts- oder Krimiserie.

Ein Manko, das auch die Journalistin Beate Lakotta bei Spiegel Online anmerkte, die den Fall mehrfach kommentierte und Details aus dem Gerichtssaal veröffentlichte, die anderswo keinen Platz fanden. Frau Lakotta hat in ihren Kommentierungen auch die Inszenierung erläutert, die stattfand - gleichgültig, ob dies nun mit tatkräftiger Unterstützung von Frau Lohfink geschah oder nicht.

Denn es war letztendlich vor allen Dingen auch ein Spektakel, das stattfand. Frau Lakotta hat treffend die Ikonographie betont, die z.B. durch Frau Lohfinks gefaltete Hände befeuert wurde, die Kraft der markigen Worte, die sowohl von Herrn Benecken als auch von Frau Lohfink gewählt wurden, um öffentlichkeitswirksam Position zu beziehen. Die Ex-Managerin, eine Zeugin in dem Prozess, kündigte an, sie würde sich "den Arm abhacken lassen", so Frau Lohfink verurteilt wird. Und die Macht der Bilder, die Frau Lohfink in trauerndem Schwarz oder unschuldigem Weiß, stets aber mit einer die Augen abschirmenden getönten Brille zeigten, manchmal gestützt von ihren Begleitern.

Es waren Sätze wie:"Die Richterin sagte nur, sie könne nichts machen. Die Männer kamen einfach so davon. Erst macht man mich vom Opfer zur Täterin, und dann so was. Muss ich erst umgebracht werden? Rafft die Justiz es dann erst?" oder "Ich sehe mich schon als Vorkämpferin - Die Politiker müssen endlich aufwachen", die wirkten. Und Berichte über eine bei Gericht aus dem Saal stürzende, weinende und sich in eine Toilette flüchtende Angeklagte, deren Verteidiger sich die Roben vom Leib rissen, die martialisch die Fäuste auf die Tische schlugen. Berichte auch von Femen-Aktivisten, die sich auszogen, von "Hure" schreienden Prozessgästen und vor dem Gericht stehenden Aktivisten, die polarisierten und den Fall weiter ins Zentrum einer Aufmerksamkeit zogen, die ein "ganz normaler" Falschbeschuldigungsprozess nicht bekommen hätte.

Grafik: TP

Herr Benecken bemühte dabei erfolgreich die Strategien, die er auch vorher schon nutzte - z.B. indem einmal öfter einer seiner Mandanten publikumsträchtig ankündigte, eine Stiftung oder einen Verein zu gründen, der mit dem Thema des Prozesses zu tun hatte. In einem weiterführenden Artikel zur Person Herr Beneckens schrieb Spiegel Online: "Im Jahr 2011 wollte Benecken den Verein "Kampf der Internetsucht" gründen. Anlass war der Fall seines Mandanten Deniz A., der als "Promi-Hacker" Schlagzeilen machte. Und Mandant Muhlis A., einst als Intensivtäter "Mehmet" ein Politikum, kündigte 2014 den Verein "Gewaltig gegen Gewalt" an. Beide Vereine, das bestätigte Benecken Spiegel Online, gibt es bis heute nicht."

Auch bei Gina Lisa Lohfink wurde bereits im Juni 2016 ein Verein bzw. eine Stiftung in Betracht gezogen. "Women are strong" sollte er heißen - und im Interview mit Spiegel Online erläuterte Frau Lohfink, die hier das Worte Vergewaltigung eindeutig nutzte, welchen Zweck dieser gemeinnützige Verein haben sollte, der seitdem jedoch keine weitere Erwähnung fand und (soweit die bisherigen Erkenntnisse) auch nicht gegründet wurde. Auch von einer Stiftung ist nichts bekannt.

Das hinderte die Medien aber nicht daran, diese Ankündigung Frau Lohfinks an prominenter Stelle zu verkünden - als sei die Hilfsorganisation quasi bereits in Gründung oder sogar zu monieren, dass dieser Plan nicht genug Aufmerksamkeit erhalte.

Einfach in Ruhe lassen

Es ist keinem Angeklagten anzulasten, wenn er vor Gericht schweigt, keine Frage. Aber es gibt durchaus auch Fälle, in denen ein Angeklagter nicht einmal vor Gericht erscheint - insbesondere dann, wenn er sowieso nichts aussagen will. Frau Lohfink hatte sich früh entschlossen, nichts zu sagen. Auf Anraten der Verteidigung, so hieß es. Gerade auch kritische Nachfragen der Richterin waren so nicht möglich. Das ist weder pro noch kontra zu bewerten, doch es zeigt, dass die von dem Prozess (wie es die Bilder des "Nervenzusammenbruches" zeigten) ggf. sehr belastete Angeklagte sich entschied, am Prozess teilzunehmen. Davon ausgehend, dass Frau Lohfink im Vollbesitz der geistigen Kräfte ist, war dies also ihr freier Wille und dass ein solcher Prozess, gerade auch nach dem Urteil 2012, kein "Spaziergang" werden würde, war keine Überraschung.

Es geht, dies sei noch einmal betont, nicht darum, dass jemand, der von sich sagt, er sei vergewaltigt worden, in Sack und Asche erscheint und einem bestimmten Bild eines Opfers entspricht! Aber wenn in einem solch prominenten Fall jemand zu jedem Prozesstag erscheint, zum Fall selbst schweigt, aber durch Tränenausbrüche, wütendes Schreien ("denen gehören die Schwänze abgeschnitten") oder Interviews in steter Folge beim Sat1-Frühstücksfernsehen die Angelegenheit fortwährend ins Zentrum der Aufmerksamkeit hievt, dann ist es seltsam, wenn gerade diese selbstgewählte Aufmerksamkeit als Beleg dafür gesehen wird, wie man mit (vermeintlichen) Vergewaltigungsopfern umgeht.

Politiker mit einer Mission

Es ist nicht neu, dass Politiker sich auf aktuelle Fälle stürzen, um ihre eigenen Ansichten prominenter zu platzieren. Doch gerade ein Fall, der beim aktuellen "nein heißt nein" nicht einmal eine Rolle spielte, wurde geradezu ausgeschlachtet, um eine Gesetzeslage zu verändern. Dabei waren nicht nur die Aktivisten und die Medien, sondern gerade auch einige Politiker an vorderster Front.

Während Heiko Maas zwar auf den Zug aufsprang, mittlerweile aber betont, dass er ja gar nicht den Fall Frau Lohfink im Blick gehabt habe, als er sich für "nein heißt nein" einsetzte, ist die Familienministerin Manuela Schwesig da eindeutiger gewesen, als sie dem Team Gina Lisa beitrat und verkündete ,ein "hör auf" müsse genügen. Seit Frau Lohfink wegen falscher Verdächtigung verurteilt wurde, herrscht von dieser Seite Schweigen, was bedauerlich ist. Kein Politiker ist davor gefeit, sich auch einmal falsch oder vorschnell zu entscheiden - doch die Courage, sich diesbezüglich zu äußern, sollte vorhanden sein.

Der Schlingerkurs des Bundesjustizministers entspricht dabei ironischerweise fast dem, den der Anwalt Frau Lohfinks, Herr Benecken, einschlug, wenn er am Schluss der Verfahrens noch einmal betonte, dass ja überhaupt nicht von Vergewaltigung die Rede gewesen sei. Vielmehr habe seine Mandantin ja lediglich davon gesprochen, sie hätte gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr gehabt, sei auch unter Druck gesetzt und in Angst versetzt worden. Gleichermaßen spricht Herr Maas davon, er habe ja nie direkt auf den Fall Lohfink Bezug genommen - was richtig ist, doch genau wie Frau Schwesig hat er von der auffälligen Solidarität mit Frau Lohfink und der vermeintlichen Aktualität des Falles profitiert, um seine eigene Agenda voranzutreiben und seine Popularität zu erhöhen.

Die Einladung, am Verfahren teilzunehmen, die Herr Bennecken Herrn Maas schickte, ist insofern ein Paradebeispiel dafür, wie gleich mehrere Personen den Fall als persönliche Bühne nutzten. Ob und inwiefern Frau Lohfink selbst für die Inszenierungen (mit)verantwortlich war, ist ungeklärt - aber es wäre nicht nur die Aufgabe der Medien gewesen, die Debatte nicht nur einseitig zu befeuern, sondern auch gerade die Ungereimtheiten der Instrumentalisierung zu thematisieren.

So aber bleibt der Fall im Gedächtnis als einer, der zeigt, wie moderne Politik mit Hilfe von ggf. sogar wohlmeinenden Aktivisten, die sich den Fakten verweigern, funktionieren kann, wie eigene Agenden durchgesetzt werden und wie am Schluss jemand, der zumindest nach Ansicht des Gerichtes Menschen wider besseren Wissens einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung bezichtigt hat, als neue Ikone für die Frauen gefeiert wird.