"In Afghanistan muss man Egoist sein"

Die Abschreckungskampagnen wirken nicht, die Menschen, die Geld haben, versuchen weiter, aus dem Land auszureisen

Seit Jahren erlebt die Telekommunikationsbranche einen Boom in Afghanistan. Mittlerweile benutzen vor allem in den Städten viele Menschen – sowohl jung als auch alt – Smartphones. Dank verschiedener Anbieter haben viele Afghanen auf ihren Handys einen 3G-Internetzugang. YouTube, Facebook und Twitter werden ausgiebig benutzt. Auch andere Akteure sind sich bewusst, dass das digitale Zeitalter den Hindukusch erreicht hat.

Wer in Afghanistan etwa die Videoplattform YouTube in diesen Tagen benutzt und einen beliebten Clip anschauen möchte, wird zuerst von der australischen Regierung begrüßt. Mittels eines speziell für Afghanen ausgerichteten Propagandastreifens will diese den Zuschauer davon überzeugen, keineswegs nach Australien auszuwandern. Aus dem potenziellen Flüchtling soll am besten gar keiner werden. Millionen wurden in die Kampagne investiert.

Wirksam sind derartige Kampagnen keineswegs, wie die Schlange vor dem Passausstellungsamt in Kabul deutlich macht. Selbst einen Tag vor dem islamischen Opferfest warten hier zahlreiche Menschen auf ihre Dokumente, um endlich ausreisen zu können. Denn es gilt: Wer aus Afghanistan fliehen möchte, tut dies anfangs weiterhin über den legalen Weg, sprich, erst werden Ziele wie der Iran oder die Türkei anvisiert. Um dies zu tun, benötigt man einen afghanischen Reisepass. Da es seit dem vergangenen Jahr einen neuen Pass gibt, sind viele Afghanen auf diesen angewiesen.

"Die Regierung weiß, dass viele Menschen das Land verlassen möchten. Dank des neu eingeführten Passes verdient sie gutes Geld damit", sagt der 27-jährige Ajmal. 5.000 Afghani, rund 70 Euro, kostet der neue Pass. Ajmal und seine Familie wollen nun Afghanistan verlassen. "Wir gehen in die Türkei und bleiben erst einmal dort. Die Sicherheitslage in Kabul ist kaum auszuhalten. Immer wenn ich das Haus verlasse, bin ich mir nicht sicher, ob ich zurückkehren werde. Stets plagt mich der Gedanke, von der nächsten Bombe mitgerissen zu werden und meine Mutter nie wieder zu sehen", meint Ajmal.

Optimistischer hingegen klingt Zabihullah. Der 24-Jährige hat lediglich ein Visum für den Iran beantragt und braucht hierfür seinen neuen Pass. "Ich will im Iran einen Masterstudiengang absolvieren und dann nach Afghanistan zurückkehren", sagt er. Dass viele Afghanen ihrem Land endgültig den Rücken kehren, kann Zabihullah nachvollziehen. "Die wirtschaftliche Situation in Afghanistan ist katastrophal. Abgesehen davon herrscht Krieg – und zwar überall im Land. Ich will dennoch zurückkehren und meine Heimat irgendwann aufbauen", meint Zabihullah.

Ungleichheit ist prägend

Sowohl Zabihullah als auch Ajmal verfügen über einen gewissen Wohlstand. Beide können sich die Ausreise leisten. Die Ärmsten der Armen trifft man jedoch kaum vor dem Passamt – und wenn, dann als Bettler oder Tagelöhner. Im Gegensatz zur überschaubaren, wohlhabenden Mittelschicht sowie der sehr kleinen, reichen Elite, die sich seit dem NATO-Einsatz im Land gebildet hat, können sie sich keine Flucht ins Ausland, geschweige denn in westliche Staaten, leisten.

Was in diesem Kontext immer wieder in den Hintergrund gerät, ist die Tatsache, dass auch geflüchtete Menschen keine homogene Gruppe darstellen. Aus diesem Grund lassen sich in Afghanistan gegenwärtige verschiedene Gruppen von Flüchtlingen feststellen: Zum einen gibt es jene Afghanen, die aus wohlhabenderen oder reichen Familien stammen. Ihr Ziel ist in den meisten Fällen Europa, die USA oder Australien. Dann gibt es rund 1,2 Millionen afghanische Binnenflüchtlinge, die meist von einer Provinz in die jeweils andere fliehen. Sie stammen großteils aus armen Verhältnissen. Eine Flucht in den Westen können sich nur die Wenigsten von ihnen leisten.

Selbiges gilt für Zehntausende von Afghanen, die in diesen Tagen aus Pakistan abgeschoben werden. Da die Situation zwischen den beiden Staaten seit einigen Monaten besonders angespannt ist, müssen vor allem jene afghanischen Flüchtlinge, die dort seit den 1980ern leben, als Sündenböcke herhalten. Aktuellen Schätzungen zufolge verlassen täglich 5.000 Afghanen Pakistan und kehren nach Afghanistan, meist in ihre ehemaligen Heimatprovinzen, zurück.

"Natürlich ist das eine schwierige Situation", meint der der 26-jährige Reza, der ebenfalls auf seine Dokumente wartet. Sein Ziel ist Australien, wo seine Familie bereits auf ihn wartet. "Hier herrscht eine extreme Ungleichheit. Dieses System lässt sich gegenwärtig kaum verändern. In Afghanistan muss man Egoist sein. Nur so kann man hier überleben", sagt er.