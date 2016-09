Bekennerschreiben zu Anschlägen in Dresden?

Vieles deutet zwar auf einen Fake hin. Aber medial macht es dennoch die Runde, dass Linksextremisten hinter den Anschlägen stecken sollen

Ohne Not hat Sachsens Innenminister Markus Ulbig im ZDF ein linkes "Bekennerschreiben" für die mutmaßlich rechten Anschläge auf eine Moschee und auf ein Kongresszentrum in Dresden (Anschläge in Dresden gegen Moschee und Kongresszentrum) erwähnt. Das Schreiben erschien offenbar gegen 16.30 Uhr am gestrigen Nachmittag, Ulbig spricht indes davon, es sei "gestern Abend in der Nacht" erschienen. Auch wenn Ulbig eher vage bleibt, die angeblichen Unterzeichner des "Bekennerschreibens" haben tatsächlich gestern Abend und lange vor dem Interview dementiert, dass sie dafür verantwortlich sind.

Der Fachjournalist Patrick Gensing vermutet, dass aus Unachtsamkeit oder Kalkül ein Bild vom "linke[n] Terror" transportiert wird, "weil Sachsens Innenminister mit einem offenkundigen Fake in die Öffentlichkeit geht […] und sein Statement in der Nachrichtenmaschinerie hunderttausendfach reproduziert wird". Dabei deutet vieles an dem "Bekennerschreiben" auf "linksunten.indymedia.org" tatsächlich darauf hin, dass es ein Fake ist.

Ein solcher, verbreitet über linksradikale Portale wie linksunten.indymedia.org oder dessen einstigen großen Bruder "Indymedia" wäre zudem nicht neu. Angesichts der Überflutungen in Ostdeutschland 2013 war auf beiden Portalen auch ein "Bekennerschreiben" publiziert worden, in dem sich Antideutsche, Linksextremisten beziehungsweise Antifaschisten dazu angeblich bekannten, Deiche zerstört zu haben. Das stellte sich als Fake heraus, mutmaßlich durch rechte Kreise lanciert.

Tatsache ist: Linke bis linksextreme Gruppen publizieren ihre Statements und Texte auf "linksunten.indymedia.org". Zu verschiedenen Anschlägen, die Linksextremisten tatsächlich verübten, konnte und kann man bis heute echte Bekennerschreiben dort abrufen. Auf dem linksradikalen Nachrichtenportal kann ansonsten jeder zuerst ungeprüft posten, was er will. Ein Moderationsteam bewertet dann diese Postings und schaltet sie auf unsichtbar, wenn Zweifel an der Authentizität bestehen.

Das haben die Mods im Falle des Dresdener "Bekennerschreibens" recht bald gemacht, allerdings gab es zu dem Zeitpunkt schon Screenshots, die eifrig durch rechte Kreise verbreitet wurden, auch im Forum von "Telepolis" wurde darauf hingewiesen. Die Systematik des Moderationsteams sind dem Autor dieser Zeilen unter anderem bekannt, weil beispielsweise 2010 bei "Indymedia" ein Fake erschien, in dem ein "Klarmann" aus Aachen seinen Ausstieg aus der Antifa und dem Journalismus bekundete und beteuerte, sich fortan "der Rechten Szene zu[zu]wende[n]."

Weil Ulbig heute Morgen im "ZDF Morgenmagazin" über das Schreiben sprach, ist die Meldung indes in der Nachrichten-Rotation, ähnlich wie bei dem "Bekennerschreiben" über die zerstörten Deiche, die ebenso kurz medial Aufsehen erregten. Wer indes authentische linke Bekennerschreiben kennt, der weiß um den Faible, dass diese nicht nur oft sehr zeitnah zu einem Anschlag online gehen, dass sie üblicherweise länger als ein paar Sätze ausfallen und mutmaßlich von manchen Gruppen lange diskutiert und redigiert worden sind. Das "Bekennerschreiben" zu Dresden ist völlig anders ausgefallen.

Erwähnen sollte man in diesem Zusammenhang auch, dass zwar die Ermittler weiter eher von einem fremdenfeindlichen respektive rechten politischen Hintergrund bei den Anschlägen ausgehen. Jedoch dürften sie aus diesen Kreisen wohl auf ein Bekennerschreiben zu Unrecht warten. Der NSU hat etwa nie an den Tatorten oder zeitnah zu seinen Morden und Anschlägen via Briefpost oder Internet ein Bekennerschreiben hinterlassen oder bekannt gemacht. Solche Schreiben bei fast alle rechten Anschlägen oder Terrortaten in Deutschland sind ebenso rar.