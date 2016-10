The Codfather

Behörden-Ermittlungen gewähren einen Einblick in die Geschäftspraktiken einer Ikone der US-Fischereibranche

Fast 50% der ca. 100000 Einwohner New Bedfords haben luso-amerikanische Wurzeln. Einer von ihnen wanderte 1968 ein: Carlos Rafael von der Azoreninsel Corvo, damals 15 Jahre alt. Er stieg in den Folgejahren zum Fischereimogul der amerikanischen Ostküste auf. Seine persönliche Auslegung des amerikanischen Traums brachte ihn öfter mit dem Gesetz in Konflikt. Nun steht er wieder vor Gericht - wegen Verschwörung, Dokumentenfälschung und Geldschmuggel im großen Stil.

Die Küsten Neu Englands entfalteten schon frühzeitig eine Anziehungskraft auf Portugiesen. Einige Historiker glauben, dass der Entdecker Miguel Corte-Real dies auf einem Findling bekundet hat, dem Dighton Rock, den er 1511 im Flussbett des Taunton Rivers mit Petroglyphen verziert zurückgelassen haben soll, keine 25 Meilen vom heutigen New Bedford entfernt. Mit den späteren Auswanderungswellen kamen weitere Portugiesen in die Gegend und wurden sesshaft. Viele von ihnen fanden Arbeit in der Fischerei und in den Textilfabriken von Massachusetts.

Rudyard Kipling setzte den portugiesischen Fischern von Gloucester mit Captains Courageous ein Denkmal, später verfilmt mit Spencer Tracy in der Rolle des Fischers Manuel. Und noch heute feiern sie jedes Jahr vor Ort das Fest von São Pedro, dem Schutzpatron der Fischer. Das 150 km südwestlich von Gloucester gelegene New Bedford stieg im 19. Jahrhundert zu einem der bedeutendsten Walfang-Zentren der Welt auf. Heute befindet sich hier der wichtigste Fischereihafen der Vereinigten Staaten, wenn man den finanziellen Wert der Anlandungen als Maßstab nimmt. Der übertrifft auch den der einzelnen Häfen in Alaska. Das liegt vor allem an den Fängen von Placopecten magellanicus, der Kammmuschel des Nordatlantiks, die in Deutschland als Tiefsee-Scallop in den Handel kommt.

Dabei hat die Fischereiflotte New Bedfords schon bessere Zeiten gesehen. Seit Mitte der 1990er Jahre ist die Fischerei auf den George Banks nur noch sehr eingeschränkt möglich, mit drastischen Auswirkungen auf die Fischereiindustrie. Einstmals galten die Banks als alleinige Ursache der Existenz von Fischereistandorten wie Gloucester, doch nun hatten die jahrzehntelang ungebremsten Fischzüge internationaler Fangflotten den Fischbestand stark dezimiert. Noch vor 20 Jahren zählte man in New Bedford 120 Trawler zum Bestand der Grundschleppnetzflotte. Von ihnen sind gerade einmal 25 übrig geblieben. Immer weitergehende Fangbeschränkungen ließen die Behörden 2012 schließlich den Notstand für die Grundfischerei an Neu Englands Küsten ausrufen. Mit staatlichen Hilfszahlungen sollte die schwierige Situation der Fischer gelindert werden.

"Wimmernde Maden am Spielfeldrand"- vom amerikanischen Traum zur Nummer eins

Im März 1968 verließ Carlos Rafaels Familie Corvo und wanderte nach New Bedford aus. Rafael erzählt später, dass das weniger aus wirtschaftlichen Gründen als vielmehr von Befürchtungen getrieben geschah, er könne für den portugiesischen Kolonialkrieg rekrutiert werden. Dem konnte er durch den Ortswechsel erfolgreich entgehen, wurde stattdessen dann jedoch fast nach Vietnam geschickt. Kaum in den USA angekommen, verließ er nach nur einer Woche die Schule und begann in einer Textilfabrik zu arbeiten.

Nach fast anderthalb Jahren fiel einer Inspektion auf, dass er erst 17 Jahre alt war - er wurde entlassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich nach eigener Auskunft mit 90 Stunden-Wochen bereits ein neues Auto und ein Haus erarbeitet. Er machte in Wurstfabriken weiter. Später wechselte er in den Fischereihafen von New Bedford und entlud Fisch. Kurz darauf fand er Arbeit in der Fischverarbeitung von New Bedford und Boston. In einem dieser Betriebe wurde er später Geschäftsführer.

1980 gründete er sein Fischereiunternehmen, 1981 erwarb er sein erstes Boot. Carlos Rafael besitzt eine Flotte von etwa 50 Fischereifahrzeugen. Seine Trawler und Muschelfänger haben ihre Heimathäfen in New Bedford und Gloucester, mit Namen versehen, die von Carlos' Begeisterung für griechische Mythologie und seiner Heimatliebe erzählen. Er sah die Änderungen im Fischereimanagement kommen und investierte 10 Millionen US-Dollar in Fischereilizenzen. 2010 wurden die Regeln für die Trawlfischerei New Englands geändert, nun zählten nicht mehr die verbrachten Tage auf See, sondern Fanganteile, die handelbar wurden.

Er ist ständig im Krieg: mit Umweltschützern, mit Konkurrenten aus der Fischereibranche, mit dem Gesetz. Die staatlichen Behörden erinnern ihn "an die Gestapo". 1980 saß er viereinhalb Monate ein, wegen Steuerhinterziehung. Die Geschäfte führte er aus dem Gefängnis weiter - per Telefon. Mitte der 1990er Jahre entging er einer Bestrafung wegen illegaler Preisabsprachen nur knapp - laut Rafael eine Intrige, eingefädelt von der Konkurrenz, für die er nur wenig schmeichelhafte Vergleiche übrig hat, wie etwa den von den "wimmernden Maden am Spielfeldrand".

Er war angeklagt, weil er Unterlagen frisiert haben soll, um an Fischereilizenzen zu kommen. Auf seinen Booten wurden illegale Fänge beschlagnahmt, seine Scallop-Fänger in Gebieten erwischt, die für die Fischerei behördlich gesperrt sind. Das alles ist auch in seiner alten Heimat bekannt, in der er gewöhnlich seine Ferien verbringt. Dort sieht man die Eskapaden größtenteils sportlich, als Lebenszeichen eines Unangepassten, der es geschafft hat. In New Bedford gehen die Meinungen auseinander, von Bewunderung über Respekt bis hin zu Verärgerung sind viele Facetten vertreten. Doch in einem Punkt sind sich die meisten einig: Ohne Carlos Rafael wäre es um den Fischereistandort New Bedford schlecht bestellt.

"Dort arbeiten sie mit dir - hier besteuern sie dich zu Tode

Im Januar 2015 erschien bei South Coast Today ein Artikel über Carlos Rafaels Bestrebungen, seine Fangflotte zu verkaufen. Auslöser war der Schritt der Regierung, die Grundfisch-Notstandshilfe für Inhaber mit mehr als zehn Fischereilizenzen um die Hälfte zu kürzen - also nur ihm, denn niemand sonst hielt so viele Genehmigungen. Er wolle deshalb seine Fischereitätigkeit auf die Kapverdischen Inseln verlagern. Nach dem Abzug seiner Flotte würde es in New Bedford nur noch elf Trawler geben, von denen lediglich vier einigermaßen seetüchtig seien.

Offizielle Stellen nahmen diese Drohung gelassen hin. Sie sind Rafaels laute Art gewohnt. Zwar waren seit 2012 Gespräche mit den Kapverdiern im Gange, außerdem ist Rafael mit einer Frau von den Kapverden verheiratet. Einige Insulaner arbeiten bei ihm in den Vereinigten Staaten. Er selber fühlte sich von einer in seinen Augen attraktiven Steuergesetzgebung angezogen - die ersten acht Jahre seien schließlich steuerfrei. Und er liebäugelte sogar mit einem Tausch der Staatsbürgerschaft. "Dort arbeiten sie mit dir - hier besteuern sie dich zu Tode."

Bild: B. Schröder

Er wollte 8.6 Millionen US-Dollar in ein Fischereiunternehmen vor Ort investieren, das als Bestandteil eines Leuchtturmprojekts der Regierung von Premierminister José Maria Neves geplant war: Der Meerescluster auf São Vicente sollte zur Bekämpfung der Armut auf den Inseln beitragen. Carlos Rafael entsandte 2014 einen pelagischen Trawler, der hauptsächlich Schwarz-Makrelen fangen sollte. Damit gefüllte Konserven sollten in Supermarktketten Kanadas und der USA exportiert werden, mit denen Rafael Geschäftsverbindungen unterhielt. Doch die Kapverdier wollten später aus Bestandsschutzgründen plötzlich nicht mehr mitspielen. Stattdessen durfte bloß noch Unechter Bonito gefangen werden, und nur außerhalb der 12-Seemeilen-Zone. Rafael warf das Handtuch, das Projekt gilt seit März 2015 als geplatzt.

"Wir sind profitabel"

Im Mai 2015 bekam Carlos Rafael dann einen Anruf. Jemand erkundigte sich, ob die Meldung vom Januar noch aktuell sei. Rafael wollte immer noch verkaufen, und zwar alles, die Fischereifahrzeuge und seinen Fischgroßhandel Carlos Seafood inbegriffen. Man vereinbarte ein Treffen, das zwei Wochen später stattfand. Als Besucher stellten sich ein Vermittler sowie zwei russische Einwanderer mit Verbindungen zur Unterwelt vor.

Carlos bezifferte den Kaufpreis seines Fischereiunternehmens auf 175 Millionen US-Dollar. Die Gäste waren über die Höhe des Preises verwundert, denn zwischen 2011 und 2014 lag Rafaels offizielles Jahreseinkommen bei 3-4 Millionen US-Dollar, bei einem dokumentierten Wert des Unternehmens von 21 Millionen US-Dollar im Jahre 2014. Das war der Moment, in dem Rafael zu einem Aktenordner mit der Beschriftung "Cash" griff und den Besuchern vertraulich zuraunte: "Wir sind profitabel. Aber das ist für Carlos Seafood nicht auf Papier sichtbar."

Die Quelle dieser Einträglichkeit ist in der Konzentration von Fischereiquoten in Rafaels Händen begründet. Diese Quoten legen die jährlichen Fangobergrenzen für eine bestimmte Art fest. Ist die Quote abgefischt, darf die entsprechende Sorte in diesem Jahr nicht mehr gefangen werden - auch nicht als Beifang. So ist seit Einführung des Quotensystems 2010 die Kabeljauquote um mehr als 90% gekürzt wurden. Befischt ein Boot Schellfisch und landet stattdessen oder zusätzlich Kabeljau an, dessen Menge die Quote übersteigt, ist die Saison "abgewürgt". Im März 2016 wurde die Kabeljauquote wieder stark gekürzt - um 62% im Vergleich zum Vorjahr. Das spitzt die angespannte Lage weiter zu. Richard Canastra, Mitbesitzer der Fischauktion von New Bedford, sagt: "Die Boote verbringen nun mehr Zeit damit, Fisch zu vermeiden, als welchen zu fangen."

Mittlerweile hat sich ein eigenständiger Markt für die Quoten herausgebildet, die nun ihrerseits zur Handelsware geworden sind - wie der Fisch selbst. Sektoren-Manager sind für ein abgestecktes Seegebiet zuständig und sorgen für die Verbreitung der Kenntnis von Quotenkauf-oder Verkaufsabsichten unter den Fischern. Auch hier hat Rafael ein Eisen im Feuer: seine Tochter ist Sektoren-Managerin von Fischerei-Sektor Nordost 9. 21 Grundfischfänger aus New Bedford operieren hier.

Die Fischereifahrzeuge müssen nach jeder Fangfahrt einen Fangbericht mit Angaben zur Art und jeweiligen Menge der gefangenen Fische an die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) senden. Den Fang dürfen sie nur an staatlich zugelassene Fischhändler verkaufen. Die wiederum müssen ebenfalls Berichte an die NOAA schicken, wo die korrespondierenden Berichte miteinander abgeglichen werden. Carlos Rafael verkaufte seinen Fang an Carlos Seafood, also an sich selbst. Er saß so an beiden Enden der Dokumentationskette und übermittelte perfekt übereinstimmende Berichte an die NOAA. Diese Konstellation ist nach geltendem Recht möglich und eine Begleiterscheinung der Konsolidierung des Fischereisektors.

Den herausbilanzierten Fisch verkaufte er an einen Großhändler des Fulton-Fischmarkts in New York City. Dieser Händler wurde beinahe täglich per LKW-Transport beliefert, gegen Vorkasse: Reisetaschen voller "Geklimper" - Bargeld. War der vorgeschossene Wert mit Fisch abgegolten, wurden neue Lieferungen vereinbart.

Was mit den Einnahmen geschah, erfahren die Interessenten bei einem dritten Treffen im Oktober 2015. Rafael schleuste das Geld zu einem großen Teil über Bostons Logan International Airport nach Portugal, wo er es auf Banken deponierte oder anderweitig ausgab. Dabei war ihm ein Sicherheitsbeamter des Flughafens behilflich, der das Geld außerhalb des Flughafens in Empfang nahm und über nicht allgemein zugängliche Bereiche ins Innere schleuste, um es dem Besitzer am Terminal zurückzugeben.