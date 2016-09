US-Generäle drängen auf Rückeroberung von Mosul

Die scheidende Regierung will einen markanten Erfolg im Kampf gegen den IS

Für die scheidende Regierung Obama wäre die Rückeroberung Mosuls ein big point im Kampf gegen den IS. Das wäre ein Abschied mit einem Sieg, den die Medien ordentlich herausputzen. Die Kritik an den USA, dass sie sich im Kampf gegen den IS in der Realität längst nicht so entschlossen zeigen, wie die Regierung es vorgibt, würde in den Hintergrund gedrängt.

Ein Sieg über die IS-Milizen, die die zweitgrößte Stadt Iraks seit Juni 2014 in fester Hand haben, würde erst einmal Glanz verbreiten. Mit den nachfolgenden Problemen müssen dann andere fertigwerden. Es geht unter anderem um eine große Menge von Flüchtlingen. Die Zahlen, über die spekuliert wird, sind hoch. Es könnten Hunderttausende wegen der Kämpfe die Flucht ergreifen, heißt es in manchen Berichten. Mosul soll derzeit etwa 1,5 Millionen Einwohner haben.

Nato-Vertreter: "Mosul ist der Schlüssel"

Raqqa, die sogenannte Hauptstadt des IS-Kalifats, sei auch wichtig, aber "der Schlüssel ist Mosul", zitiert die türkische Zeitung Hurriyet Daily News einen namentlich nicht genannten hochrangigen Nato-Vertreter. Er zeigt sich der Zeitung gegenüber davon überzeugt, dass Mosul einen Wendepunkt im Kampf gegen den IS einläuten würde.

Interessant ist schon, dass sich ein Nato-Vertreter zur Sache äußert, denn offiziell hat die Nato keine Rolle bei der militärischen Aktion. Aber sie sei mit der Unterstützung der "Luftangriffe der Koalition" durch Aufklärungsflüge mit dabei, heißt es in der Zeitung. Offensichtlich ist, dass viele Parteien ihren Einfluss geltend machen wollen. Das ist eins der Probleme, das andere ist, wie schon angedeutet, welche Rücksichten man auf die Bevölkerung nehmen wird.

In Mosul bereitet sich der IS mit dem Ausheben von Gräben, dem Bau von Mauern und dem Graben von Tunnels auf die angekündigte Offensive vor, berichtet Niqash. Der IS wolle seine Präsenz in der Stadt so lange wie möglich halten. Bewohner werden für die Milizen rekrutiert, heißt es in dem Bericht.

Aufstockung der US-Truppen im Irak

Bis Ende des Jahres, so hatte der US- CENTCOM-General Joe Votel Ende August angekündigt, sollten irakische Truppen, unterstützt von einer Koalition, die Stadt von den IS-Milizen zurückerobern. Laut dem Vorsitzenden des US-Generalsstabs, Joe Dunford, sollten die irakischen Truppen im Oktober für die Offensive bereit sein. Den genauen Zeitpunkt bestimme aber der irakische Premierminister al-Abadi.

Dunford machte gegenüber Journalisten auf Eile. Gestern teilte US-Verteidigungsminister Ash Carter mit, dass zusätzliche 615 US-Soldaten in den nächsten Wochen in den Irak geschickt würden, um die Offensive vorzubereiten. Ihr Stützpunkt ist der Militärflughafen al-Asad in der Provinz Anbar, unweit der syrischen Grenze.

Die Verstärkung soll vom irakischen Premierminister al-Abadi erbeten worden sein, ihr Einsatz wird als logistisch und beratend beschrieben, sie sollen die kurdischen Peshmerga-Truppen und die irakischen "Security Forces" unterstützen, das sind aller Umschreibungen zum Trotz Kampfeinsätze.

Die Offensive soll von Qayyara aus, das erst kürzlich zurückerobert wurde, erfolgen. Schon für die Rückeroberung von Qayyara wurden im Juli über 500 zusätzliche Soldaten in den Irak beordert.

Feuer, die auf zuletzt den Ölfeldern bei Qayyarah angezündet wurden, machten darauf aufmerksam, dass die Offensive nicht so von statten gehen wird, wie sich das der US-Planungsstab ausdenkt.

Starke US-Marke

Offenkundig wird, dass man der Offensive eine starke US-Marke beigeben will - aus Prestigegründen, auch Russland gegenüber, um zu demonstrieren, dass man entschlossen gegen den IS vorgeht, und auch der Generäle und dem Pentagon wegen, die mit der Syrienpolitik überhaupt nicht einverstanden sind.

Ende Juni hieß es, dass die schiitischen Milizen wegen befürchteter Spannungen mit den sunnitischen Einwohnern Mosuls, an der Rückeroberung nicht teilnehmen sollen. Allerdings regte sich sofort Widerstand. Der Chef der Badr-Organisation, Hadi al-Ameri, der innenpolitisch eine große Rolle spielt und eng mit Iran verbunden ist, teilte mit, dass die Popular Mobilization Units (PMU) mitmachen werden auch gegen den Willen von Politikern, die dagegen opponieren.

Auch die Türkei will eine Rolle bei der Eroberung Mosuls spielen. Doch hatte der irakische Premier zuvor erklärt, dass er keine Präsenz türkischer Truppen im Irak wolle. Die US-Regierung unterstützt diese Position.

Das Interesse der Türkei dürfte auch damit zusammenhängen, dass kurdische Peshmerga bei der Offensive eine Rolle spielen. Die Peshmerga machten ihren Anspruch auf ein Mitspracherecht deutlich, wenn es um die politischen Vereinbarungen zur Verwaltung von Mosul nach dem IS geht.

In Mosul, so der Bericht eines Ortskenners fürchtet die Bevölkerung verheerende Luftangriffe sowie Racheaktionen nach der Eroberung, wie sie in Tirkrit und in Falludscha begangen wurden. Auch sei die Skepsis groß, dass die Stadt mit sunnitischer Mehrheit und einer großen ethnischen Vielfalt, nach der Rückeroberung vom IS Machtkämpfen und miserabler Politik ausgesetzt ist.