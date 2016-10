Gülen-Anhänger in Deutschland: "Die Menschen werden ausgeschnüffelt und denunziert"

Hanife Tosun über Fethullah Gülen, die Hizmet-Bewegung und die politische Lage in der Türkei

Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei am 15. Juli hat die regierende AKP alle Anhänger des im US-Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen pauschal zu Terroristen erklärt. Es kommt zu Massenverhaftungen, Entlassungswellen und Enteignungen. Auch in Deutschland stehen die Anhänger Gülens und seiner Hizmet-Bewegung unter Druck, werden bespitzelt und denunziert.

Zur Hizmet gehören in Deutschland Vereine, Kulturinstitutionen, Schulen. Einige wagen sich nun zunehmend in eine größere Öffentlichkeit, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Der Verein Interkultureller Dialog mit Sitz in Köln gehört dazu. Er ist nach eigener Darstellung aktiv in der Erwachsenenbildung, organisiert Podiumsdiskussionen und Reisen, fördert den interreligiösen Dialog und bekennt sich dabei offen zu Gülen, der als umstrittene Figur gilt.

Wer ist Gülen, wie wird er von seinen Anhängern wahrgenommen? Und wie ist deren Situation zur Zeit? Telepolis sprach mit Hanife Tosun, der stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins.

Ist Fethullah Gülen ein Politiker?

Hanife Tosun: Nein, er ist kein Politiker.

Sondern?

Hanife Tosun: Ich würde sagen, er ist ein religiöser Gelehrter, der seine Ideen über seine Bücher und Gespräche weitergibt.

Was ist mit Gülens offenen Eingriffen in die türkische Politik? 2010 etwa rief er dazu auf, das Verfassungsreferendum zu unterstützen, auch im Sinne der AKP. Er mischt sich politisch schon ein...

Hanife Tosun: Aber nicht parteipolitisch. Das war ein allgemeiner Aufruf, das Referendum zu unterstützen. Wenn es um Demokratie, Menschenrechte und andere wichtige Themen geht, sagt er schon seine Meinung.

Aber bis vor einigen Jahren gab es eine große Nähe zur AKP, zu Erdogan. Und nicht zu anderen Parteien...

Hanife Tosun: Den ehemaligen Staats- und Ministerpräsidenten Turgut Özal hat er ebenfalls in bestimmten Punkten wie der Annäherung an Europa unterstützt. Ich denke, bei Erdogan war es ähnlich. Anfangs hieß es ja auch, die Türkei solle demokratischer werden, das hat Gülen unterstützt.

"Ich denke nicht, dass Hizmet politische Ziele verfolgt"

In Gülens Schriften geht es oft um Demokratie und Gleichberechtigung, also so ziemlich das Gegenteil dessen, was Erdogan auf der Agenda hatte. Wie passte das zusammen?

Hanife Tosun: Andere Parteien in der Türkei waren auch nicht unbedingt demokratisch ausgerichtet. Vielleicht wurde versucht, etwas zu unterstützen, das in die richtige Richtung geht, auch wenn dort nicht alles optimal war. Der Gedanke war wohl auch, dass es besser wird, je näher die Türkei der EU kommt und desto mehr Reformen in dieser Richtung auf den Weg kommen. So hätte sich vielleicht Schritt für Schritt etwas entwickeln können. So habe ich das von Deutschland aus interpretiert.

Die Hizmet-Bewegung wurde in der EU lange hofiert, weil sie als liberales Islam-Modell verstanden wurde, auch im Kontrast zu Erdogans Hintergrund in der Milli Görüs und der Muslimbruderschaft. Andererseits sehen kritische Stimmen auch Fethullah Gülen als einen Machtpolitiker, der eine Agenda verfolgt...

Hanife Tosun: Darüber wird im Moment viel gesprochen. Ich kann nur von mir persönlich ausgehen und sagen, dass mir in den siebzehn Jahren, seit ich in der Hizmet aktiv bin, keine politische Agenda begegnet ist. Ehrlich gesagt, ich kann mit diesem Vorwurf nichts anfangen. Ich denke nicht, dass Hizmet politische Ziele verfolgt. Da wäre es ja auch einfacher gewesen, eine Partei zu gründen.

Der Staatswanwalt Ilhan Cihaner, der in der Türkei vor einigen Jahren gegen Gülen-nahe Unternehmen wegen Geldwäsche ermittelte, sagte später in einem Spiegel-Interview: "Wer sich mit Gülen anlegt, wird vernichtet." Das klingt nach Machtausübung. Oder ist sowas ein Einzelfall?

Hanife Tosun: In der Hizmet sind viele unterschiedliche Menschen versammelt, und natürlich werden auch Fehler gemacht. Wie dieses konkrete Verfahren abgelaufen ist, weiß ich nicht, daher kann ich dazu nichts sagen. Aber es wurde in der Türkei in den letzten Jahren eine gewisse Stimmung aufgebaut. Die Hizmet sei so stark, so gefährlich, heißt es. Das wurde bewusst von bestimmten Akteuren gelenkt. Ich sehe nicht, dass das so ist.

Welche Bedeutung hat Gülen für Sie persönlich?

Hanife Tosun: Als ich zum ersten Mal von ihm gehört habe, war ich im zweiten Semester. Ich habe damals seine Bücher gelesen und fand sie gut. Er sieht Bildung als einen Weg, Probleme zu lösen, das gefiel mir. Ich habe lange in einer Kleinstadt gewohnt und dort erlebt, dass viele Kinder aus Migrantenfamilien kein Abitur gemacht haben. Viele der Kinder gingen auf eine Förderschule, obwohl sie meiner Meinung nach intelligent waren und viel aus ihrem Leben hätten machen können.

Diese Probleme hat auch Gülen gesehen, er war einer der ersten, die sie angesprochen haben. Daher ist er für mich ein Vordenker. Ich selbst komme aus Izmir, einer sehr modernen Stadt in der Türkei, und ich wollte dieses Moderne immer mit meiner Religiosität vereinbaren können. Auch das fand ich in Fethullah Gülens Büchern: Die Idee, dass Religion und Moderne miteinander vereinbar sind.

Findet denn in der Hizmet auch ein kritischer Dialog bezüglich Gülens Schriften statt?

Hanife Tosun: Ja, sogar oft. Es kommt vor, dass jemand anderer Ansicht ist bezüglich bestimmter Aussagen von ihm, und dann wird darüber diskutiert. Vor allem bei den Jüngeren. Es wird hinterfragt, ob einzelne Aspekte vielleicht nur in der Türkei relevant sind, und auch zum Beispiel, ob etwas noch zeitgemäß ist.

Also ist es nicht so, dass Gülens Wort als Gesetz verstanden wird?

Hanife Tosun: Nein. Er sagt ja selbst, dass man annehmen soll, was man als passend empfindet. Klar kann es sein, dass es Personen gibt, die ihn so sehr verehren, dass sie alles annehmen, was er sagt. Aber das ist nicht die Regel. Fetullah Gülen ist ein Mensch, der seine Meinung sagt. Klar kann man das auch hinterfragen.

"In unserem Verein sprechen wir auch nur selten über Gülens Inhalte"

Die Gülen-Bewegung ist umstritten. Einerseits wurde sie in Europa lange hofiert, weil sie als fortschrittlich galt – andererseits wird sie als Sekte mit politischem Machtanspruch gezeichnet. Woher kommt Ihrer Meinung nach diese Skepsis?

Hanife Tosun: Die ersten Hizmet-nahen Vereine in Deutschland wurden vor rund zwanzig Jahren von türkischen Einwanderern gegründet, und da galt oft noch, dass man gerade im Religiösen eher unter sich bleibt. Das lag auch an der schwierigen Situation in der Türkei, wo die Religiösen unter Druck standen und mitunter ihren Beruf verlieren konnten, wenn sie sich offen zu bestimmten Haltungen bekannten. Wie es ja heute auch wieder geschieht.

Ich glaube, dass das einer der Gründe war, warum man sich nicht sehr offen nach außen mitgeteilt hat. Deswegen hat man auch lange nicht gesagt, dass man Gülen-Nah, oder besser: Hizmet-nah ist. Aber im Grunde steht das auch gar nicht im Vordergrund. In unserem Verein sprechen wir auch nur selten über Gülens Inhalte. Die Gesprächskreise, in denen darüber diskutiert wird, sind eher privat, im Verein spielt das keine so große Rolle. Es gibt ja auch Mitglieder, die sich da weniger gut auskennen, für die das kein Hauptthema ist.

Und der Verein ist offen, wenn ich richtig sehe. Es gibt Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, und dabei auch Lesungen aus Gülens Werken. Etwas anderes sind die sogenannten Lichthäuser, die als intransparent gelten, und über die es vor allem Gerüchte gibt. Journalisten, die darüber berichten wollten, wurden nicht herein gelassen...

Hanife Tosun: Also, den Begriff habe ich zum ersten Mal in der Presse gehört, wir benutzen ihn nicht. In Gülens Büchern habe ich dann nachgeschaut und ihn gefunden. Er verwendet ihn für Häuser der Bildung – Schulen, Studentenwohnheime, Privathäuser. Was damit gemeint ist, sind Studenten-WGs, ich kenne auch zwei hier in Köln. Die sind auch sehr unterschiedlich. Die eine WG ist ziemlich religiös, die andere weniger.

Was man sagen kann, ist, dass die Hizmet Bildung unterstützt, und daher auch Studenten. Das kann so aussehen, dass Möbel oder Miete für die WGs mit gesponsert wird. Im Kern sind das natürlich private Wohnungen und nicht offizielle Einrichtungen – dass da nicht jeder Bewohner Journalisten reinlassen will, ist verständlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere auch offen dafür ist, mit Journalisten zu sprechen. Die Ethnologin Kristina Dohrn beispielsweise hat lange zur Hizmet geforscht und auch in solchen WGs gewohnt, sie hat darüber erst kürzlich mit dem WDR gesprochen.

"Die Menschen haben Angst"

In der Türkei gibt es seit dem 15. Juli eine Hetzjagd auf Gülen-Anhänger oder Menschen, die nur im Verdacht stehen, welche zu sein. Wie schätzen Sie die Lage ein, sprechen Sie auch mit Betroffenen?

Hanife Tosun: Es ist eine schlimme Situation. Es macht mich betroffen, wenn ich mich mit diesen Dingen befasse. Zum Glück gibt es in meiner Familie niemanden, der Hizmet-nah ist und bedroht wird. Aber in meinem Freundeskreis in der Türkei wurden viele entlassen und einige verhaftet. Am schlimmsten ist, dass wir nichts von ihnen hören. Wir wissen nicht, wo sie sind, wie es ihnen geht. Wir wissen nicht mal, was ihnen genau vorgeworfen und ob ein Verfahren eingeleitet wird. Die Lage ist schon seit drei Jahren schlimm, aber jetzt kommen auch noch Enteignungen hinzu, wenn nur der Verdacht besteht, jemand könnte Hizmet-nah sein. Das ist traurig.

Die AKP hat dazu aufgerufen, auch in Deutschland Gülen-Anhänger zu denunzieren. Wie ist die aktuelle Lage, was erleben Sie und Ihr Umfeld, Ihr Verein?

Hanife Tosun: Ein Beispiel: Eine Freundin von mir hatte hier in Köln einen privaten Gesprächskreis mit sieben oder acht Frauen. Beim letzten Treffen wurden sie von einer Nachbarin angerufen, die sagte: Ich weiß, dass ihr Bücher von Gülen lest, also werde ich euch jetzt melden. Solche Dinge passieren tagtäglich.

Eine andere Freundin hat schon Angst, überhaupt noch Besuch zu empfangen, weil die Nachbarn jeden ausfragen, wohin er geht, was er dort will und ob es dort um Hizmet geht. Die Menschen werden von ihren Nachbarn ausgeschnüffelt und denunziert. Wir merken das auch im Verein, dass Leute sagen, sie möchten nicht mit Hizmet in Verbindung gebracht werden. Sie haben Angst. Viele fürchten, nicht mehr in die Türkei reisen zu können. Manche haben ein Haus in der Türkei und fürchten sie könnten enteignet werden.

Müsste die deutsche Politik mehr tun, um das zu verhindern?

Hanife Tosun: Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte sich die deutsche Politik fragen, ob sie es wirklich hinnehmen will, dass so vieles hier von der Türkei aus gesteuert wird. Klar hoffe ich, dass Politiker sich dazu äußern, aber sich auf Politiker zu verlassen ist immer so eine Sache...