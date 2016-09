BKA: Mehr Waffen als zuvor bei Rechtsextremisten konfisziert

Vertraulicher Bericht nennt angeblich deutlich gestiegene Zahlen. Innenministerium spricht von Dynamik bei "politisch motivierter Kriminalität"

Im Jahr 2015 hat die Polizei bei Durchsuchungen von Rechtsextremisten mehr als doppelt so viele Waffen wie im Vorjahr beschlagnahmt. Das geht aus einem internen Papier des BKA hervor, das dem Nachrichtenmagazin Focus nach eigenen Angaben.

Demnach konfiszierte die Polizei im vergangenen Jahr bei Durchsuchungen von Neonazis nach "Straftaten, auf Demonstrationen und bei Razzien" 1.947 Waffen. 2014 waren es 868 Waffen. Um welche Waffen es sich genau handelt, wird nicht bekannt gegeben. Auf Nachfrage der Zeit wollte das Innenministerium lediglich die Existenz des Berichtes bestätigen, nicht aber die genannten Zahlen.

Da der Bericht sei als Verschlusssache eingestuft sei, wollte der Sprecher des Ministeriums laut Zeit keine Details weitergeben. Zitiert wird er damit, dass bei der politisch motivierten Kriminalität "eine gewisse Dynamik" zu beobachten sei, "gerade auch im rechten Spektrum" und dass "Waffenkriminalität" eine Rolle spiele.

Wie viele Personen von der Polizei aus dem rechtsextremistischen Milieu genauer ins Visier genommen wurden, wird nicht mitgeteilt. Aber, was die Zahlen der Waffen angeht, so wird den knapp 2.000 konfiszierten Waffen von 2015 die Zahl von 348 beschlagnahmten Waffen im Jahr 2008 gegenübergestellt. In diesem Jahr wurde mit der Statistik begonnen.

Das ist ein beunruhigender Anstieg, zumal im BKA-Bericht noch andere Indizien für eine militante Aufrüstung aufgeführt werden. So wird darin der Fund von 562 Spreng- und Brandvorrichtungen verzeichnet, den die Ermittler laut Focus-Informationen als "besonders dramatisch beurteilen". Es sind doppelt so viele wie 2014. Dazu wird in der Focus-Meldung angemerkt, dass etliche der Brandsätze von Rechtsradikalen bei Angriffen auf Flüchtlingsheime benutzt wurden.

Der BKA-Bericht liefert auch Hinweise für Gewaltbereitschaft unter Rechtsextremisten. In 42 Fällen sollen sie Menschen direkt attackiert haben. Dazu wird kommentiert, dass die Täter bei ihren Aktionen "die Verletzung und in letzter Konsequenz den Tod" von Personen billigend in Kauf nehmen".

Auch die Zahl der Straftaten, bei denen "Neonazis Waffen einsetzten", habe sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. 2015 wurden nach Wiedergabe des Focus 1.253 solcher Delikte gezählt, im Jahr zuvor waren es 547. Es handle sich um den mit Abstand höchsten Wert seit Einführung der Statistik 2008.