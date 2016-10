Rotterdam: Verhütungszwang für verantwortungslose Eltern?

Der niederländischer Politiker De Jonge fordert dies bei Eltern, die mit Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen haben : "Nicht geboren zu werden, ist auch eine Form des Kinderschutzes"

In Rotterdam hat der christdemokratische Politiker Hugo de Jonge (CDA) dem Gemeinderat einen Vorschlag unterbreitet, der mit elementaren Auffassungen von persönlichen Freiheitsrechten kollidiert und Ängste vor der nächsten Dimension einer Kontrollgesellschaft weckt: De Jonge schlägt vor, Frauen, die sich als unverantwortliche Mütter gezeigt haben, künftig per Gesetz zur Verhütung zu verpflichten.

"Zwangerschapsverbod", Schwangerschaftsverbot, heißt ein Stichwort der Diskussion, die schon 2008 aufflammte. Damals war es eine sozialdemokratische Politikerin, Marjo van Dijken von der Partei der Arbeit (PvdA), die einen Gesetzes-Vorschlag in die Öffentlichkeit brachte, um dem Problem der "dysfunktionalen Eltern" zu begegnen.

Auch beim Vorschlag an den Rotterdamer Gemeinderat findet sich eine Sozialdemokratin, Agnes Wolbert, unter den Unterstützern. Wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft seien, könne man in Ausnahmefällen diese Maßnahme ergreifen, um besonders schlimme Situationen zu verhindern, wird Agnes Wolbert in einem Bericht der Welt zitiert.

Dass Parteigrenzen hintan gestellt werden, zeigt an, dass es um ein Problem handelt, an dem sich Programme aus den Parteibüros offensichtlich erschöpft haben. Es geht laut dem Bericht der Welt einerseits um eine begrenzte, überschaubare Zahl von Fällen:

In Rotterdam könnten pro Jahr zehn bis 20 Frauen betroffen sein, etwa Drogenabhängige oder Obdachlose. Ihnen würde dann zum Beispiel ein Verhütungsstäbchen oder eine Spirale eingesetzt.Die Welt

Anderseits aber geht es laut dem niederländischen Medium nrc um einen größeren Problembereich. Etwa 400 Frauen stehen im Fokus der Sozialbehörden, sie sollen davon überzeugt werden, dass sie freiwillig verhüten. Die meisten haben mit schwereren Drogen- oder Alkoholprobleme zu schaffen. Im Bericht klingt an, dass Kinder an Pflegefamilien abgegeben werden mussten.

Das Argument des CDA-Politikers, der für eine Zwangsverhütung plädiert und Unterstützung von Gynäkologen und aus der Richterschaft hat, setzt beim Kindeswohl an. "Sicher und gesund aufzuwachsen, ist genauso ein Recht wie Kinder zu bekommen", wird er von der Welt zitiert. Bei nrc heißt es:

Früher war lag das Primat auf dem Interesse der Eltern, jetzt gibt es mehr Aufmerksamkeit für den Schutz des Kindes. Nicht geboren zu werden, ist auch eine Form des Kinderschutzes.

Er sieht die erzwungene Empfängnisverhütung als letzten Ausweg - manche Kinder würden in Familien geboren, bei denen jeder in der Umgebung "Bauchschmerzen bekäme". Von einer anderen Publikation wird er mit einer Aussage zitiert, die aufzählt, wen er damit meint: Zum Beispiel Frauen, die süchtig sind, die psychische Probleme haben, geistig behindert sind, obdachlos oder in der Prostitution arbeiten...

Die Maßnahme müsste von einem Richter entschieden werden, so de Jonge. Der müsse dann darüber urteilen, ob wirklich alles versucht wurde und ob die Probleme eine solche schwerwiegende Maßnahme rechtfertigen würden.

2012 wurde der Versuch, eine obligatorische Geburtenkontrolle einzuführen, laut dem nrc-Bericht wegen ethischer und praktischer Einwände abgelehnt, seither ließ die Politik die Finger davon. Auch jetzt zeigt die Regierung, dass hier keine Grenzen einreißen will. Ministerpräsident Mark Rutte von der rechtsliberalen VVD erklärte:

Die Behörden können nicht entscheiden, wer Kinder bekommt oder nicht. Das ist eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen.

Mark Rutte

Laut dem Bericht der Welt gebe es zwar unter Politikern "Verständnis für die Herausforderungen, vor die sich Ärzte und Sozialarbeiter gestellt sehen", Sie seien aber überzeugt gegen Zwangsverhütung. Man hofft darauf, dass die Überzeugungsarbeit der Betreuer der Sozial-Projekte Erfolge erzielt. In der Stadt Tilburg würden inzwischen vier Fünftel der Teilnehmerinnen verhüten.