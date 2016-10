Polens neuer Superminister und die neue patriotische Wirtschaftsordnung

Mateusz Morawiecki soll die Wahlversprechen auf der Grundlage des Prinzips: Mehr Nation in der Wirtschaft und Unabhängigkeit vom ausländischen Kapital

Polen hat einen Superminister. Mateusz Morawiecki, dem Minister für Wirtschaft und Entwicklung wurde von Premierministerin Beata Szydlo auch noch das Finanzministerium übertragen. "Die Mission ist das Umsetzen der Wahlversprechen wie das Programm der "Recht und Gerechtigkeit" (PiS), so Morawiecki bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Pawel Szalamacha, der seit Regierungsbeginn im November als Finanzminister wirkte, ist bei dem eigentlichen Machthaber, dem Chef der PiS, Jaroslaw Kaczynski, in Ungnade gefallen. Szalamacha hatte vorsichtig bezweifelt, dass Kaczynskis Sozialversprechen wirklich machbar sind. Allein die Umsetzung des Kindergelds wird den polnischen Haushalt mit 23 Milliarden Zloty (5,4 Milliarden Euro) belasten, versprochen sind zudem noch eine Senkung des Rentenalters sowie der Bau von Sozialwohnungen. "Ein Finanzminister ist ein Buchhalter", so jedoch das Denken des Parteistrategen. Gefürchtet wird ein "Fiskalismus", der den Akzent auf die "Entwicklung des Landes" legt.

Die Opposition hält Morawiecki mit der Last des Amtes für überfordert, allein das Unterschreiben würde zwei Stunden täglich in Anspruch nehmen. Dass Morawiecki mittlerweile das hohe Vertrauen von Jaroslaw Kaczynski genießt, der mit seiner Regierung eine "Nationale Revolution" umsetzen will, verwundert erstmal. Viele der PiS-Mitglieder, generell Verschwörungstheorien nicht ganz abgeneigt, sahen in dem 48-Jährigen eine Art U-Boot der liberaleren Oppositionspartei "Bürgerplattform" (PO).

Schließlich arbeitete der Wirtschaftswissenschaftler als Berater bei Premier Donald Tusk, der sieben Jahre das Land regierte. Er gilt als Intimfeind Kaczynskis, hatte er ihn doch 2007 als Premier abgelöst und lange Zeit mit seiner Partei "Bürgerplattform" (PO) jede Wahl gewonnen. Zudem wirkte der studierte Wirtschaftswissenschaftler 17 Jahre lang für die "Bank Zachodni WBK", eine Institution mit ausländischem Kapital, zuletzt als deren Präsident.

Morawiecki hat jedoch noch eine andere Seite. Der in Breslau (Wroclaw) Geborene machte einen Abschluss in Geschichte über die Solidarnosc, bevor er zur Wirtschaft umschwenkte. Als Teenager war er bereits in der "Solidarnosc Walczaca" aktiv, die sein Vater Kornel Morawiecki nach dem Verbot der Gewerkschaft 1982 gegründet hatte. Die Untergrundorganisation versuchte den Inlandsgeheimdienst SB zu infiltrieren, den operativen Hauptgegner der Solidarnosc. Der jugendliche Morawiecki wurde darum von polnischen Sicherheitsorganen mehrfach verprügelt.

Gegen alles, was nach Sozialismus ausschaut, soll er deshalb eine Allergie pflegen.Nicht umsonst wurde der Texas-Ranger und überzeugte Republikaner Chuck Norris als Werbeträger für die Bank Zachodni verpflichtet. Doch die aktuelle Ideologie, die verabschiedet werden soll, heißt Neoliberalismus. Denn durch ihn komme Polen nicht aus der Falle der schlecht bezahlten Jobs, aus denen derzeit kein Aufstieg in Sicht ist. Der Brutto-Durchschnittsverdienst liegt bei knapp unter 1000 Euro.

Dagegen will Morawiecki mit einem "Entwicklungsplan" dagegen halten, den er in seinen Grundzügen schon im Februar vorgestellt hat. Das Rezept: Mehr Staat in der Wirtschaft. Oder, damit es nicht zu sozialistisch klingt: Mehr Nation in der Wirtschaft.

Bereits im Februar hat Polen eine Bankensteuer erhoben, demnächst sollen die Geschäfte am Sonntag geschlossen werden, um die Angestellten zu schonen und die Kirchen zu füllen. Auch eines der Hauptübel der Arbeitsrealität unter der PO-Regierung, die sogenannten Müllverträge, bei denen die Unternehmen vornehmlich die Rechte besitzen und die Arbeitnehmer mit den Pflichten bedacht werden, soll verändert werden, zumindest liest man dazu Ankündigungen.

Reindustrialisierung und Schaffung einer neuen Mittelschicht

Allgemein soll der Einfluss ausländischen Kapitals reduziert werden. Mit dem Superminister soll nun die Umsetzung der neuen Wirtschaftsordnung Polens endlich voran gehen. Knapp formuliert heißt dies – Unabhängigkeit vom ausländischen Kapital, gezielte Förderung polnischer Firmen durch den Staat, der auf die Anweisungen der Regierung hört. Die Förderung soll vereinfacht werden, indem die Behörden mehr an einem Strang ziehen, dazu gehört auch ein Umweltministerium, das nicht mehr als Bedenkenträger auftritt. Dort, wo dem Staat das Kapital für die Unternehmensförderung fehlt, kann er den Firmen "Zeit" durch weniger Bürokratie schenken.

Eine "Reindustrialisierung" des Landes sei notwendig. Polnische Firmen sollen von Zulieferern internationaler Konzerne zu Exporteuren von mehr Endprodukten werden. Dabei schwebt ihm besonders der Drohnenbau sowie Autos mit Elektroantrieb vor. Bislang gingen nur fünf Prozent des polnischen Exports in die USA und nach China, hier sol Polen aufholen. Dies sei auch mittels der sozialen Hilfen möglich. Dadurch würde eine neue erfolgs-, aber nicht konsumorientierte Mittelklasse entstehen, die im sozialistischen Polen und in dem fremdkapitalbestimmten Polen nach der Wende bislang angeblich nicht habe entstehen können. Die neue Klasse müsse "von Grund auf" geformt werden. Allgemein schwebt ihm eine Art Volkserziehung vor. Die Polen müssten die Unsitte des Konsumdenkens und der damit einhergehenden Verschuldung abschwören und den Weg zu einer neuen Sparsamkeit finden – bei dem aktuellen Ausbleibenden der Zinsen eine echte Herausforderung. Der millionenschwere Banker fordert eine Art "Wirtschaftspatriotismus", der die ideologische Plattform der neuen Wirtschaftswende bilden sollen, was schon nahe an die Bildung eines "neuen Menschen" heranreicht.

Zudem sollen die begabten polnischen Arbeitsemigranten in westlichen Ländern, vor allem in dem Post-Brexit-Großbritannien, wo sich knapp eine Million Polen aufhalten, mit neuen Perspektiven zur Re-Emigration an die Weichsel überzeugt werden. Im Brexit und in einer daraus folgenden möglichen Schwächung des Finanzstandorts London sieht der ehemalige Banker eine Chance für Polen. In der Londoner City warb Morawiecki Anfang September für Investitionen in seinem Land und kehrte mit einem "Sack an Vorschlägen" zurück.