Gescheitertes Referendum in Ungarn: "Teure Meinungsumfrage"

Premierminister Viktor Orbán spricht dennoch von einer scharfen Waffe in Brüssel. Der Tag nach der Abstimmung wird von der Frage beherrscht, wie erfolgreich das Scheitern ist

Ungarns Volksabstimmung über die Ansiedlung "nicht-ungarischer Bürger" ist gescheitert. Die notwendige Mehrheit für die Gültigkeit der Abstimmung kam nicht zustande. Der Tag nach der Abstimmung wird von der Frage beherrscht, wie erfolgreich das Scheitern ist.

Laut offiziellem Ergebnis haben sich lediglich 43,91 Prozent an der Abstimmung beteiligt. Nötig gewesen wäre eine Teilnahme von über 50 Prozent. Die Mehrheit, knapp über 56 Prozent, blieb der Volksabstimmung jedoch fern. Daher ist das Referendum ungültig. Das war das Ziel der Opposition in Ungarn, die zu einem Boykott aufgerufen hatte.

Allerdings stimmte eine fast 100-prozentige Mehrheit (98,33 %) - wie von der Regierung gewünscht - mit "Nein" zur Frage: "Wollen Sie zulassen, dass die Europäische Union bestimmen darf, dass nichtungarische Bürger in Ungarn ohne Zustimmung des nationalen Parlamentes angesiedelt werden?"

"We have surpassed the result of the referendum on joining the EU", verkündete Viktor Orbán heute. Bild: Botár Gergely/kormany.hu

Premierminister Viktor Orbán wertete dies als "überwältigenden Erfolg", da eine klare Mehrheit die EU-Quotenregelung abgelehnt habe. Damit setzte der Vorsitzende der nationalkonservativen Partei ins Terrain der "Post-Truth-Politik" über, wo Gefühle und Stimmungen mehr zählen als Fakten.

Denn Orbán hatte mit größtem Eifer dafür mobilisiert, dass das Referendum eine Mehrheit findet. Seine Partei erklärte es zu einer "nationalen Angelegenheit", erhob es zur Schicksalsfrage. Dass die Regierung damit scheiterte, ist faktisch eine Niederlage.

Orbán konnte sich vollkommen sicher sein, dass eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen mit "Nein" votieren würde. Ihm ging es aber darum, mit dem Referendum, das formell keinerlei bindende Konsequenzen auf die Rechtsprechung oder auf EU-Verträge hat, zu demonstrieren, dass hinter seiner Politik ein deutlicher Volkswille steht. Nur hat ihm der die Mehrheit für das grundsätzliche Einverständnis zur Abstimmung selbst verweigert. Hier von einem überwältigenden Erfolg zu sprechen, ist Kosmetik.

Das ungarische Volk europäischer als seine Regierung?

Die Opposition in Ungarn hakt genau hier ein. Von ganz weit rechtsaußen, markiert von der Jobbik-Partei, der stärksten Oppositionspartei, bis zum links-liberalen "Dialog für Ungarn", ist man sich darin einig, das Scheitern des Referendums als Niederlage des Regierungschefs darzustellen. Auch das ist allerdings nur die halbe, zurechtgeschminkte Wahrheit.

Das ist auch den freudigen Reaktionen aus der EU entgegenzuhalten. Exemplarisch dafür steht etwa Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, ein scharfer Kritiker der Regierung Orbán, der seine Haltung kürzlich mit seiner Forderung nach dem Ausschluss Ungarns aus der EUunterstrich. Beim Referendum am Sonntag habe sich das ungarische Volk "europäischer als seine Regierung gezeigt", wird Asselborns Reaktion wiedergegeben.

Asselborns Bewertung dokumentiert die Abstimmung den "passiven Widerstand" einer Mehrheit. Er übergeht dabei aber, wie die Oppositionsparteien auch, die enorme Zahl der Stimmen, die beim Referendum ganz im Sinne des Ministerpräsidenten Orbán abgestimmt hat. Die Lage am besten trifft die Einschätzung von Gyula Molnár, dem Vizechef der liberal-demokratischen MSZP, er bezeichnete sie als eine "sehr teure Meinungsumfrage".

Diese sei, so Molnár, von einer Hasskampagne begleitet worden (Plakate, die ein Ja mit Terror und Chaos in Ungarn gleichsetzten, Verunglimpfung der Flüchtlinge als Schmarotzer, Kriminelle und Terroristen). Wegen der 55,1 Millionen Euro an öffentlichen Mittel, welche die Regierung für die Kampagne zum Referendum aufgewendet haben soll, will er eine parlamentarischen Untersuchung anstrengen.

Starker Zuspruch für die Inhalte des Referendums

Wenn es sich um eine Meinungsumfrage handelt, so wäre einiges zu beachten, das die Freude über das Scheitern des Referendums verdeckt. So etwa dass Orbán mehr Bürger erreicht hat als die, die bei der letzten Wahl für ihn gestimmt haben. Es haben beim Referendum eine Million Wähler mehr mit Nein gestimmt, als 2014 Fidesz gewählt haben.

Auch der österreichische Außenminister Kurz wies gestern auf den starken Zuspruch für die Inhalte des Referendums hin. Beim Referendum am Sonntag hätten mehr Ungarn gegen die EU-Flüchtlingsquoten gestimmt als im Jahr 2003 für einen EU-Beitritt ihres Landes, so Kurz gestern in der Talkshow "Anne Will".

Dort soll er sich laut der österreichischen Zeitung Der Standard "belustigt darüber gezeigt haben, dass nun ‚ganz Europa‘ darüber diskutiere, wie viele Menschen sich an dem ungarischen Referendum beteiligt hätten, statt der Frage nachzugehen, ‚wie viel Prozent eigentlich für was gestimmt haben‘. Bei der letzten Wahl zum Europaparlament hätten sich nur 29 Prozent der ungarischen Stimmbürger beteiligt.

Viktor Orbán jedenfalls brüstet sich nun damit, dass er mit dem dem großartigen Ergebnis eine Waffe habe, die auch in Brüssel ziemlich scharf sein wird. Dazu kündigte er eine Verfassungsänderung an, die "den Willen des Volkes widerspiegelt".