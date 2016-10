Duterte: Obama soll "zur Hölle gehen"

Der philippinische Präsident liebäugelt in einer Rede damit, sich China und Russland zuzuwenden

In einer Rede vor Kommunalpolitikern und Geschäftsleuten meinte der seit 30. Juni amtierende philippinische Präsident Rodrigo Duterte, wenn die USA seine Politik der harten Hand gegen Drogenhändler (bei der es Medienberichten nach zu zahlreichen extralegalen Tötungen gekommen sein soll) nur kritisieren könnten, anstatt zu helfen, dann könne deren Präsident Barack Obama "zur Hölle gehen" - und die EU "ins Fegefeuer, weil die Hölle schon voll ist". Letzte Woche hatte er seinen politischen Willen mit dem Vergleich illustriert, Hitler habe mehrere Millionen unschuldiger Juden getötet, aber er würde gerne die Millionen seiner Ansicht nach schuldiger Drogenabhängiger töten, die es auf den Philippinen gebe. Nachdem ihn die internationalen Presse dafür scharf angriff, meinte er, er habe zwar nichts Falsches gesagt, entschuldige sich aber trotzdem bei der jüdischen Gemeinde, weil er nicht mit der Erinnerung an den Holocaust "herumspielen" wollte.

Bemerkenswerter als die für andere Politiker ungewöhnliche Wortwahl, die man von Duterte inzwischen schon gewohnt ist, war die in der Rede angesprochene Möglichkeit, sich Russland oder China zuzuwenden, wenn sich die USA weiter weigern, ihm Waffen zu verkaufen: Er habe, so Duterte, bereits Generäle nach Russland geschickt - und die Russen hätten diesen gesagt, sie sollten sich keine Sorgen machen, weil sie alles hätten und dem philippinischen Militär alles verkaufen würden. Auch die Chinesen hätten gemeint, er solle einfach kommen und unterschreiben, damit alles was er möchte geliefert wird.

"Kleine braune Brüder"

Vorher hatte der philippinische Außenminister Perfecto Yasay eine mögliche außenpolitische Wende mit den Worten angedeutet, die Bürger der Philippinen könnten nicht für ewig die "kleinen braunen Brüder" ihrer ehemaligen Kolonialmacht bleiben. Duterte selbst hatte letzte Woche zu einem gemeinsamen Manöver mit 1.100 amerikanischen und 400 philippinischen Soldaten gemeint, die Übung könnte während seiner Regierungszeit die letzte gemeinsame gewesen sein - und er werde einen vor zwei Jahren von der Vorgängerregierung geschlossenen Vertrag zur Stationierung von weiteren US-Truppen überprüfen lassen.

Josh Earnest, der Pressesprecher Barack Obamas, verlautbarte auf die Äußerungen Dutertes hin, das weiße Haus habe über die dafür vorgesehenen Kanäle bislang keine formelle Information über die Absicht einer "substanziellen" Änderung der Beziehung zwischen den USA und den Philippinen erhalten. Man bewerte das Bündnis zwischen den Ländern weiter als "robust" und als nützlich für beide Partner - und man werde sich nicht davon abbringen lassen, "Bedenken" zu extralegalen Tötungen zu äußern.

Faktor China

Dass die USA sich von der - nach dem Ende des Kalten Krieges zeitweise unterbrochenen - Stationierung von Truppen auf den Philippinen Vorteile erwarten, hat zwei Gründe: Der erste ist, dass im Südwesten der Inselgruppe islamistische Milizen aktiv sind, die enge Verbindungen zum IS pflegen. Der andere Grund ist, dass die USA nicht wollen, dass China seinen Einfluss in Asien ausbaut.

Bislang stand einer Annäherung zwischen China und den Philippinen unter anderem der Streit um die Hoheit über winzige Inseln, diese umgebende große Meeresflächen und darunter liegende reiche Bodenschätze im Südchinesischen Meer entgegen. Im Juli gab der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag in dieser Frage weitgehend einer Klage der Philippinen statt und erklärte die chinesischen Ansprüche für unvereinbar mit der UN-Seerechtskonvention UNCLOS (vgl. China: Schrille Reaktionen auf Schiedsspruch).

China ist dieser Konvention zwar beigetreten, hält das Gericht aber nicht für zuständig, sondern meint, dass ein Schiedsverfahren nur dann gültig sei, wenn sich beide Seiten vorher damit einverstanden erklären. Deshalb kritisiert Peking die in den Niederlanden gefällte Entscheidung als Zeichen eines Rückfalls in die Zeit der europäischen Kolonialherrschaft. Der ehemalige Staatsrat Dai Bingguo hatte bereits vor der Urteilsverkündung vor "Provokationen" gewarnt, denen China "nicht untätig zusehen" werde.

Da die chinesische Regierung das Urteil nicht anerkennt, ist es nur ein sehr bedingter Sieg Manilas, der sich gegenüber eine militärisch klaren Übermacht nicht durchsetzen, sondern höchstens in Verhandlungen einsetzen lässt. Die Vorgängerregierungen Dutertes lehnten bilaterale Seeterretoriumsverhandlungen mit China ab - anders als der amtierende Präsident. Er könnte darin beispielsweise eine gemeinsame Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen vorschlagen, was der Wirtschaft seines Landes zumindest kurz- und mittelfristig nutzen würde.

Till Fähnders, der Ostasien-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) glaubt trotzdem nicht, dass "sich hinter Dutertes Vorgehen [eine] vollständig durchdachte Strategie verbirgt" - das zeigt sich seiner Ansicht nach unter anderem daran, "dass eine für [Ende September] geplante China-Reise des früheren Präsidenten Fidel Ramos als Dutertes Unterhändler [angeblich deshalb] kurzfristig abgesagt wurde", weil Duterte zur gleichen Zeit mit Vietnam das Land besuchte, "das neben den Philippinen am ärgsten mit China über das Südchinesische Meer streitet" (vgl. USA erlauben Waffenexport nach Vietnam).