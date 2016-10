Weiterhin viele junge Menschen, die nicht in Ausbildung, Arbeit oder Schulung (NEETs) sind

OECD-Bericht: 15 Prozent sind NEETs, viele suchen nicht nach Arbeit, in manchen Ländern leben 70 Prozent der 15-29-Jährigen noch Zuhause

Die OECD warnt in ihrem Bericht Society at a Glance 2016, dass in den OECD-Ländern weiterhin 40 Millionen junge Menschen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren nicht in Ausbildung, Arbeit oder Schulung sind. 15 Prozent der jungen Menschen sind NEETs (not in education, employment or training) und stehen mithin außerhalb der Erwerbsgesellschaft, Zweidrittel würden sich auch gar nicht nach Jobs umschauen. Allerdings gehen die Zahlen seit 2013 wieder zurück und nimmt die Beschäftigung zu.

Das hat auch einen Grund, vor allem in den Krisenländern sind Jobs vor allem für junge Menschen weggebrochen, in Spanien, Griechenland und Irland hat sich die Zahl der angestellten jungen Menschen halbiert. Wer längere Zeit arbeitslos ist, bleibt dies auch eher. So ist der Anteil derjenigen, die 2009 mit der Ausbildung fertig und nach 5 Jahren noch arbeitslos waren, höher als der von den jungen Menschen, die 2004 in den Arbeitsmarkt gelangten, als die wirtschaftlichen Bedingungen noch besser waren. Die erschwerten Bedingungen schlagen sich auch im Einkommen nieder, das nach 5 Jahren bei der Krisengeneration deutlich weniger angestiegen ist als bei der Vorkrisengeneration.

Zwar sind bis zu 40 Prozent aller jungen Menschen während einer Zeitspanne von vier Jahren vorübergehend einmal NEETs, aber das kann viele Gründe haben. Problematisch aber ist, dass bei der Hälfte oder einem Fünftel aller jungen Menschen die Phase der "Untätigkeit oder Arbeitslosigkeit" ein Jahr oder mehr daure, was zum gesellschaftlichen Ausschluss und zur Entmutigung führen könne. Betroffen davon sind eben junge Menschen in Krisenländern, vor allem aber Frauen, Geringqualifizierte und Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Wer die Schule mit 16 Jahren beendet hat und keinen höheren Schulabschluss besitzt, ist besonders gefährdet. Das ist für die OECD erneut Anlass zu einem Appell an die Länder, mehr in die Bildung zu investieren. Bildung wird immer als Versprechen des Aufstiegs angepriesen, was gleichzeitig beinhaltet, dass grundsätzlich nichts geändert werden muss.

Überdies spielt eine Rolle, ob die Menschen In- oder Ausländer sind. Wer im Ausland geboren wurde, ist häufiger NEET als ein junger Mensch, der im Inland geboren wurde. Das Risiko für Ausländer ist in Deutschland, Österreich, Norwegen und den Niederlanden höher als im Durchschnitt. Als Hintergrundgründe werden Sprachprobleme und geringe Qualifizierung genannt. Aber junge Menschen sind auch häufiger NEETs, wenn die Eltern gering qualifiziert oder arbeitslos sind. Das weist darauf, dass es mit der sozialen Mobilität nicht gut aussieht. Die OECD scheint dazu zu neigen, dies als Vererbung zu kennzeichnen und spricht von einer "Übertragung der Benachteiligung von einer Generation an die andere". Und die OECD wäre nicht die OECD, wenn sie nicht auch die Kosten des NEET-Problems ausrechnen würde. Den Ländern soll es ein Prozent des BIP kosten bzw. zwischen 360 und 600 Milliarden Euro, die Gelder nicht eingerechnet, so die OECD, die die Länder zur Unterstützung ausgeben.

Die Jugendarmutsquote liegt in den OECD-Ländern über der Altersarmutsquote. Junge Menschen erhalten, weil sie keinen Job gefunden oder nicht gearbeitet haben, oft keine oder geringere Sozialleistungen und auch kein Arbeitslosengeld. Für den sozialen Zusammenhalt und für das politische System ist all das beunruhigend. Die NEETs interessieren sich weniger für Politik, sind unzufriedener, haben weniger Vertrauen in andere und haben sich eher vom Staat abgekoppelt.

Der höchste Anteil an NEETs in den OECD-Ländern weist mit fast 30 Prozent die Türkei auf. Vermutlich wird dies auch in die politische Stimmung des Landes hereinspielen, das in hochexplosiver Verfassung durch Bürgerkrieg, Terrorismus, Krieg in Syrien und den Gang in ein autoritäres System ist, das gerade die Probleme durch Massenentlassungen noch verschärft. Die jungen Türken haben auch das geringste Vertrauen in ihre Mitmenschen. An zweiter Stelle liegt allerdings bereits mit fast 27 Prozent NEETs-Anteil Italien, gefolgt von den eigentlichen Krisenländern Griechenland und Spanien.

Auch Mexiko, Chile und Südkorea haben mit mehr als 18 Prozent einen überdurchschnittlich hohen Anteil an NEETs. Die Slowakei, Frankreich, Irland oder Belgien liegen ebenfalls über dem Durchschnitt, die USA, Israel, Finnland und Großbritannien knapp darunter. Die wenigstens NEETs gibt es in Island (6,2%). Unter 10 Prozent weisen auch Schweden, Deutschland, Norwegen, die Schweiz, Luxemburg und die Niederlande auf.

Wenig verwunderlich, aber dennoch bezeichnend ist, dass in den drei südeuropäischen Krisenländern 70 Prozent der jungen Menschen noch Zuhause leben. In Italien sind es sogar 80 Prozent! Aber auch in Slowenien, der Slowakei, Portugal, Ungarn und der Tschechischen Republik sind es über 70 Prozent. In den USA leben ebenfalls noch 67 Prozent Zuhause, allerdings waren es hier vor der Krise auch schon 63 Prozent. Durchschnittlich sind es 60 Prozent, am wenigstens mit knapp über 30 Prozent in Kanada und mit unter 40 Prozent in den nordeuropäischen Ländern Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen. In Deutschland sind es auch fast 60 Prozent.

Die Lebenszufriedenheit ist weiterhin in der Schweiz am höchsten, gefolgt von Norwegen, Dänemark, Island und Israel. Die USA und Deutschland liegen über dem Durchschnitt. Am geringsten ist die Lebenszufriedenheit in Griechenland, Portugal, der Türkei und Ungarn.

Die Armutsquote liegt in den OECD-Ländern bei 11 Prozent. Als relativ arm gilt, wer mit weniger als 50 Prozent des durchschnittlich verfügbaren Einkommens leben muss. Deutschland und die Türkei liegen im Durchschnitt. Erstaunlicherweise ist die Armutsquote in Norwegen am höchsten, gefolgt von den Niederlanden, Griechenland, Dänemark, Finnland, Spanien und den USA, wo sie 20 Prozent und mehr beträgt. Am unteren Ende finden sich die Tschechische Republik, Island, die Schweiz, Slowenien oder Australien.

Die höchste Einkommensungleichheit, berechnet aus dem Verhältnis des Einkommens der reichsten und der ärmsten 10 Prozent, gibt es in Mexiko, Chile und den USA, auch in Israel, der Türkei und Spanien, Italien und Griechenland ist sie hoch. Deutschland liegt unter dem Durchschnitt. Am geringsten ist die Ungleichheit in Island, Dänemark und Finnland, aber auch in Slowenien oder Belgien.