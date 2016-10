Merkelminus

In Sachsen würden zwei neuen Umfragen nach bei einer Landtagswahl deutlich mehr Wähler für die CDU stimmen als bei einer Bundestagswahl

In der im Auftrag der Bild-Zeitung durchgeführten neuen INSA-Umfrage geben die dafür repräsentativ ausgewählten 1003 Sachsen an, zu 37,5 Prozent für die CDU, zu 21,5 Prozent für die AfD, zu 16 Prozent für die Linkspartei, zu 13 Prozent für die SPD, zu sechs Prozent für die Grünen, zu zwei Prozent für die FDP und zu eineinhalb Prozent für die NPD stimmen zu wollen, wenn ihr Landtag nicht erst 2019, sondern schon jetzt neu gewählt würde.

Gegenüber der letzten Landtagswahl wäre das für die CDU ein Verlust von 1,9, für die Linke ein Verlust von 2,9, für die SPD ein Verlust von 0,6, für die FDP ein Verlust von 1,8 und für die NPD ein Verlust von 3,4 - aber für die AfD ein Zugewinn von 11,8 Prozentpunkten. Auch die Grünen hätten um 0,3 Prozentpunkte zugelegt – allerdings wurde die gestern veröffentliche Umfrage bereits zwischen dem 19. und dem 23. September durchgeführt – also bevor die Grünen-Politiker Matthias Oomen und Jürgen Kasek mit ihren Bombergate-Tweets besonders in Sachsen viel Aufmerksamkeit in Sozialen Medien erzeugten (vgl. Grünes Bombergate).

"Merkel-muss-weg"-Sprechchöre beim Tag der Deutschen Einheit in Dresden. Screenshot: Telepolis

Im Vergleich zu letzten Infratest-dimap-Landtagswahlumfrage im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) hätten die die Christdemokraten einen halben, und die Linken, Liberalen und Grünen jeweils einen Prozentpunkt abgegeben, während die AfD achteinhalb Punkte dazu gewinnt. Größter Verlierer wäre die NPD mit einem Minus von dreieinhalb Prozentpunkten. Die SPD beliebt in diesem Vergleich unverändert.

Auf eine interessantere Auffälligkeit stößt man, wenn man die neue Landtagswahlumfrage nicht mit anderen Landtagswahlumfragen oder -ergebnissen vergleicht, sondern mit der ebenfalls zwischen dem 19. und dem 23. September unter 1003 Teilnehmern durchgeführten INSA-Umfrage dazu, wie sich die Sachsen entschieden hätten, wenn der Bundestag neu gewählt würde: Hier kommt die CDU nämlich nur auf 32 Prozent – also auf fünfeinhalb Prozentpunkte weniger als bei einer Landtagswahl - während die AfD dafür mit 25 um dreieinhalb Punkte höher liegt. Die SPD legt um zwei Punkte auf 15 Prozent und die FDP um einen auf drei Prozent zu - die Grünen verlieren dagegen einen Prozentpunkt und die Linkspartei bleibt bei 16 Prozent.

Nur geringe Unterschiede zwischen Bundes- und Landtagswahlumfrageergebnis in Bayern

Als offensichtliche Ursache für diesen signifikanten Unterschied in den Ergebnissen bietet sich an, dass die Sachsen mit Angela Merkel, ihrem Personal und ihrer Politik unzufriedener sind als mit der vom Sorben Stanislaw Tillich angeführten Sachsen-CDU.

In Bayern, wo sich die CSU von Angela Merkel abgegrenzt und in Aussicht gestellt hat, bei der Bundestagswahl nicht mit ihr als Kanzlerkandidatin anzutreten, sind die Ergebnisse in den Umfragen zu Bundes- und Landtagswahlen sehr viel weniger unterschiedlich:

Eine Forsa-Umfrage zur Bundestagswahl ergab dort im Sommer 44 Prozent für die CSU, 16 Prozent für die SPD, 13 Prozent für die Grünen, sechs Prozent für die Liberalen, fünf Prozent für die Linken und neun Prozent für die AfD. Für die Landtagswahl in diesem Bundesland ermittelte GMS im Auftrag von Sat.1 im September 45 Prozent (also nur einen Prozentpunkt mehr) für die CSU, 18 Prozent (+2) für die SPD, 12 Prozent (-1) für die Grünen, fünf Prozent (-1) für die Liberalen, zwei Prozent (-3) für die Linken und fünf Prozent für die Freien Wähler. Die AfD, die in in Sachsen Hauptprofiteur der Unbeliebtheit der Bundes-CDU ist, liegt in Bayern bei Bundes- und Landtagswahlen nur bei neun Prozent.

Sächsischer CDU-Europaabgeordneter fordert Koalitionen mit AfD

Wie groß die Unterschiede zwischen der Bundes-CDU und der sächsischen CDU sind, zeigte sich gestern an einer Äußerung des ehemaligen Dresdner Staatskanzleichefs und jetzigen Europaabgeordneten Hermann Winkler. Er sagte der Zeitschrift Super Illu: "Wenn es eine bürgerliche Mehrheit gemeinsam mit der AfD gibt, sollten wir mit ihr koalieren". In Sachsen-Anhalt, wo im März gewählt wurde, hätte das seiner Ansicht nach "schon Sinn gemacht". Sonst, so Winkler, werde es rot-rot-grüne Koalitionen geben.

In den Meinungsverschiedenheiten zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer schlägt sich der sächsische Europaabgeordnete klar auf die Seite des bayerischen Ministerpräsidenten: Wer bestreitet, dass es eine "faktische Obergrenze" gibt, "verkennt" seiner Meinung nach "die Realität".