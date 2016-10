ARD-DeutschlandTrend: Merkels Imagepflege greift

Die Kanzlerin gewinnt an Popularität, ihr CSU-Gegenspieler verliert. Die Befragten haben mehr Angst vor rechtsextremer Gewalt als vor islamistischer

Die Image-Pflege der Kanzlerin besänftigt die Mehrheit. Das geht zumindest aus dem aktuellen ARD-DeutschlandTrend hervor. Nach einer ganzen Reihe von Interviews (vgl. Merkel: Schließung der Balkanroute hat keine Probleme gelöst) steht Merkel wieder besser da in der Gunst der knapp über 1.000 Befragten. Aktuell seien 54 Prozent der Deutschen mit ihrer Arbeit zufrieden, berichtet die Tagesschau von der Umfrage.

Merkel hatte sich in den letzten Wochen und besonders an den Tagen um den Tag der Deutschen Einheit zu ihrer Flüchtlingspolitik erklärt und ist damit einer Forderung nachgekommen, die ihre Berater offensichtlich als Bedürfnis in der Bevölkerung ausgemacht hatten.

Ihre Strategie, sich gegen die Forderung aus der CSU nach einer Kehrwende deutlich abzugrenzen und stattdessen auf Kontinuität - mit einer genau kalkulierten Dosis Selbstkritik - zu setzen, greift zunächst.

Verzeichnete die DeutschlandTrend-Umfrage im Vormonat noch den schlechtesten Wert für Merkel seit fünf Jahren und den Flüchtlingspolitik-Gegenspieler Seehofer auf Aufholjagd nur einen Punkt hinter ihr, so beträgt der Abstand nun 17 Prozentpunkte. Merkel legte um neun Prozentpunkte zu, Seehofer verlor sieben (von 44 Prozent auf 37 Prozent).

Bei den Parteien gab es kaum Veränderungen im Vergleich zu den vorhergehenden Umfragewerten. Die große Koalition würde nach gegenwärtigem Umfragestand auf eine Mehrheit von 55 Prozent erreichen. Die SPD bleibt bei mageren 22 Prozent. Sie verlor einen Prozentpunkt. Die CDU bleibt bei 33 Prozent.

Die AfD wäre drittgrößte Partei mit 14 Prozent, wobei keine Veränderung zu letzten Umfrage verzeichnet wird. Stabil bleiben die Grünen bei 11 Prozent und die Linken bei 9 Prozent. Rot-Rot-Grün hätte keine Mehrheit. Die FDP hat laut des Zwischenstands, den die Umfrage andeutet, Aussichten, wenn auch sehr wacklige, darauf, die 5-Prozent-Hürde zu nehmen. Sie liegt bei 6 Prozent.

Wie immer gibt es eine besondere Frage, welche den DeutschlandTrend akut beschäftigt. Diesmal war es die Frage, ob die Deutschen mehr eine Gefahr durch rechtsextreme, islamistische oder linksextreme Gewalt fürchten. Infratest dimap ermittelte, dass die Gefahr von rechts am größten eingeschätzt wird: "84 Prozent der Befragten halten die Gefahr von rechtsextremen Übergriffen oder Anschlägen für eher bzw. sehr groß. 68 Prozent halten die Gefahr von islamistischen Anschlägen für eher bzw. sehr groß; 52 Prozent sagen diesbezüglich linksextreme Anschläge".