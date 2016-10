US-Regierung gibt jährlich 1,5 Milliarden US-Dollar für Werbung aus

Das meiste Geld steckt nach einem GAO-Bericht das Pentagon in die "Öffentlichkeitsarbeit"

Government Accountability Office (GAO) hat untersucht, wie viel Geld die amerikanische Bundesregierung für Werbung oder Propaganda jährlich ausgibt und welche Ministerien hier besonders aktiv sind. Ausgangspunkt ist die Feststellung des GAO, dass die Möglichkeiten der Regierung sich in letzter Zeit schnell verändert haben, Informationen zu verbreiten. Dazu habe das Web 2.0 mit den Sozialen Netzwerken ebenso beigetragen wie eine Vielzahl von Aktivitäten, die wie die Veröffentlichung von Gesundheits- oder Sicherheitstipps als Werbung verstanden werden können. Es sei aber schwer, den gesamten Umfang zu erfassen, heißt es in dem Bericht.

Untersucht wurden vom GAO die Ausgaben der Bundesregierung für Verträge für Werbe- und Öffentlichkeitsaktivitäten von 2006 bis 2015 sowie die Zahl der Angestellten und deren Gehälter von 2006 bis 2014. Nicht berücksichtigt werden konnten die Geheimdienste, die Post, die Judikative und den größten Teil der Legislative.

US Army-Werbung. Bild: US Army

Das Ergebnis ist bei aller Unvollständigkeit schon erstaunlich. In den letzten Jahrzehnten gab die Bundesregierung für Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit immerhin durchschnittlich eine Milliarde US-Dollar aus, am meisten 2009 mit 1,3 Milliarden im ersten Jahr der Obama-Präsidentschaft. 2015 waren es 800 Millionen. Der Anteil der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit liegt deutlich unter dem für Werbung.

Interessant ist auch, welches Ministerium das meiste Geld ausgibt. 95 Prozent der Ausgaben machen 10 Ministerien. An erster Stelle steht das Pentagon, das allein durchschnittlich 60 Prozent verpulvert. 2008 waren es über 860 Millionen. Dann gingen die Ausgaben bis 2013 auf einen Tiefstand von 450 Millionen zurück, um seitdem wieder anzusteigen. 2015 waren es schon fast wieder 600 Millionen. Ob damit bereits ein großer Teil der strategischen Kommunikation abgedeckt wird, darf bezweifelt werden. An zweiter Stelle liegt das Gesundheitsministerium mit durchschnittlich 116 Millionen, dann folgt weit abgeschlagen schon an dritter Stelle das Heimatschutzministerium mit 37 Millionen. Das US-Außenministerium gibt durchschnittlich knapp 6 Millionen für Öffentlichkeitsarbeit oder Werbung aus, das Executive Office oft he President (EOP) 40 Millionen.

Allerdings verweist das GAO darauf, dass die von ihr erfassten Ausgaben bei weitem nicht alle umfassen, denn es wurden aus der Datenbank mit den Verträgen nur diejenigen herausgefischt, die eng mit üblicher Öffentlichkeitsarbeit verbunden sind. Es gebe aber andere Vertragskategorien wie "Zeichen, Werbedisplays und Bezeichnungsschilder", die nicht berücksichtigt wurden. Überdies heißt es: "Wir fanden 55 Vertragsabläufe mit dem Begriff 'Öffentlichkeitsarbeit' und 161 mit dem Begriff 'Werbung', die nicht den Codes zugeordnet wurden, die wir ausgewertet haben."

Aber Ausgaben werden über Verträge nicht nur an Firmen getätigt, sondern es gibt auch zahlreiche Angestellte für die Öffentlichkeitsarbeit, die durchschnittlich 430 Millionen Euro jährlich an Gehältern kosten. Höhepunkt war 2014, das letzte Jahr, das ermittelt werden konnte, wo die Ausgaben für die Gehälter auf fast 500 Millionen angestiegen sind. Waren 2006 noch 4.422 Angestellte für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, so waren es 2011 bereits 5.238, um dann leicht auf 5.086 im Jahr 2014 zurückzugehen, davon arbeiten beim Pentagon 2.123.

Auch hier betreibt das Pentagon den höchsten Aufwand mit 40 Prozent aller Angestellten und zahlt den Angestellten auch die höchsten Gehälter. Das durchschnittliche Jahreseinkommen der für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Angestellten beträgt immerhin 90.000 US-Dollar. Es könnten wiederum mehr Personen mit Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben, da nur die Stellen berücksichtigt wurden, aus deren Beschreibung dies klar hervorgeht.

Das Pentagon hat für 2017 575 Millionen US-Dollar im Haushalt für Werbung beantragt. GAO hatte dies gesondert in einem Bericht untersucht. Werbung heißt hier, das Verbreiten von Botschaften in allen Medien, "um zu informieren und zu überzeugen". Zunehmend habe das Pentagon mit Sport verbundene Werbung eingesetzt, um zu rekrutieren. Aber in diesem Bericht ging es vor allem darum, ob das Pentagon Werbung effizient einsetzt