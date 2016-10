Griechenland: Kirche holt Punktsieg im Religionsstreit

Linke Regierung scheitert am Versuch, in der Schule Staat und Kirche durch Einführung einer konfessionsfreien Religionslehre zu trennen

Die Trennung zwischen Staat und Kirche ist eine der ältesten Forderungen der damaligen EG und späteren EU an Griechenland. Sie war auch stets Teil der Agenda der Linken. Vor knapp drei Wochen startete Bildungsminister Nikos Filos in diesem Zusammenhang einen Versuch, den in Griechenland obligatorischen orthodoxen Religionsunterricht durch eine konfessionsfreie Religionslehre zu ersetzen. Er scheiterte.

Direkt nachdem Nikos Filis angekündigt hatte, dass er die Schulbücher für den Religionsunterricht von einer Kommission des Bildungsministeriums ohne den expliziten Segen der Kirche neu schreiben lassen wollte, ging die komplette Führungsspitze der orthodoxen Kirche auf die Barrikaden. Filis berief sich darauf, die volle Rückendeckung von Premierminister Alexis Tsipras zu haben. Er wurde zur Zielscheibe von konservativen Kirchenfürsten, der Opposition und des Koalitionspartners, der Unabhängigen Griechen.

Bildungsminister Nikos Filos. Bild: W. Aswestopoulos

Es gab von Bischöfen verfasste und verbreitete Flugblätter, die Filis als Feind der Kirche anprangerten. Einige Bischöfe gingen sogar so weit, den beleibten Minister wegen seines Körpergewichts zu verunglimpfen. Es wurde ein angeblich wissenschaftlicher Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Intelligenz zum Thema gemacht. So viel Kritik ging einigen Bischöfen dann doch zu weit. Sie riefen ihre Kollegen zur Mäßigung auf. In der Sache jedoch, dem verlangten Vorrecht der Kirche, Inhalte und Umfang des Religionsunterrichts vorzuschreiben, gab es aus Reihen der Bischöfe keine Abweichler.

Am Mittwoch der vergangenen Woche gab es wegen der Causa Filis eine von Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis beantragte große Aussprache im Parlament. Während sich im Plenum Mitsotakis und Tsipras eine Redeschlacht lieferten, nutzte der Parteichef der Unabhängigen Griechen, Verteidigungsminister Panos Kammenos, die Gunst der Stunde und ging zu einer Audienz bei Erzbischof Ieronymos. Dort präsentierte er sich als Hüter des Glaubens und versicherte vor den eilig herbeigerufenen Kameras, dass er der Fels sei, an dem eine Trennung zwischen Staat und Kirche abprallen würde.

Premierminister Tsipras war im Parlament zwar auf einige der Argumente des Vorsitzenden der Nea Dimokratia, Mitsotakis, eingegangen, einer konkreten Stellungnahme zur Kirchenfrage wich er jedoch geschickt aus. Statt über Religion stritt er mit Mitsotakis über den Sinn oder Unsinn privater Schulen und Universitäten.

Erzbischof Ieronymos triumphierte. Bild: W. Aswestopoulos

Die Krisensitzung mit Kirchenvertretern

Eine Woche nach der Parlamentsdebatte wurde eiligst eine Krisensitzung im Amtssitz des Premierministers anberaumt. Eingeladen waren neben dem Bildungsminister, Verteidigungsminister Panos Kammenos, der Erzbischof Ieronymos und Mitglieder der Bischofskonferenz.

Für die Presse gab es ein entsprechendes Rundschreiben. Diese werden versandt, wenn die Presse bei solchen Treffen um Anwesenheit gebeten wird. Wenige Minuten vor der Krisensitzung zeigte sich jedoch bereits, dass die Kirchenfürsten offenbar das Zepter übernommen hatten. Denn plötzlich hieß es, dass bis auf den Fotografen des Erzbischofs niemand von der Presse Zutritt habe. Zunächst galt dieses Verbot auch für Tsipras eigenen Fotografen. Ein eigens dafür angereistes Kamerateam des staatlichen Senders ERT wurde ebenfalls ausgeschlossen. Am Ende kam wenigsten Tsipras Hoffotograf hinein.

Tsipras empfängt die Kirchenvertreter. Bild: W. Aswestopoulos

Es ist ein Klima, was dem vor genau einem Jahr, als Tsipras sich auf Schritt und Tritt von Kamerateams und Fotografen begleiten ließ, vollkommen konträr gegenüber steht. Seinerzeit meinte der Premier, dass die absolute Offenheit ein Garant für demokratisches Vorgehen sei.

Auch vor dem Amtssitz, dem Megaron Maximou, wo die übrige Presse Platz fand, haben sich die Arbeitsbedingungen geändert. Die Sicherheitsmaßnahmen sind strenger geworden, nachdem drei Mal Protestler bis in den Vorgarten des Premiers gelangten. Nun dürfen selbst Anwohner und Nachbarn des Premiers nicht auf dem Bürgersteig vor dem Amtssitz flanieren.

Trotzdem war für alle sichtbar, dass Tsipras am Eingang seines Amtssitzes den Erzbischof mit einer herzlichen Umarmung empfing. Für die übrigen Bischöfe gab es ebenfalls eine freundliche Begrüßung. Auch Verteidigungsminister Kammenos wählte den Haupteingang, er fuhr mit seiner Staatskarosse vor. Einzig der Stein des Anstoßes, Bildungsminister Filis, gelangte über den Dienstboteneingang in Tsipras Büro.

Der Erzbischof trat vor die Kameras und triumphierte

Es war bezeichnend, wie das Ergebnis der Sitzung bekannt gegeben wurde. Erzbischof Ieronymos kam als erster aus dem Megaron Maximou. Zu ihm gesellte sich in der Rolle des Hausherrn Verteidigungsminister Kammenos.

Verteidigungsminister Kammenos mit den Geistlichen nach der Sitzung. Bild: W. Aswestopoulos

Der Erzbischof trat vor die Kameras und triumphierte. Sämtliche Reformen des Bildungsministeriums wurden zurückgenommen. Weiterhin bestimmt die Kirche den Inhalt des Religionsunterrichts für alle Schüler. Ieronymos sprach davon, dass sämtliche Missverständnisse ausgeräumt seien. Kurze Zeit später kam Kammenos als weiterer Triumphator, der die Einheit von Staat und Glauben verteidigt hatte. Schnell verschwand Kammenos. Er hat die Oberaufsicht über das jährliche Manöver Parmenios, welches die Verteidigungsstärke des Landes demonstrieren soll. Vom Auto aus bemerkte er, dass er diesbezüglich schließlich Arbeit habe.

Filis nach verlorener Schlacht. Bild: W. Aswestopoulos

Bildungsminister Filis kam als Letzter und als Einziger ohne Personenschutz. Er begrüßte demonstrativ freundlich sämtliche Pressevertreter. Filis versuchte, seine Niederlage schön zu reden. Die Reformen seien nicht vom Tisch, sondern lediglich aufgeschoben, meinte er. Sein Gesichtsausdruck und seine Körperhaltung zeigten im Gegensatz zu seinen Vorrednern die Niederlage.

Schließlich hatte Filis in aller Aufregung auch noch seine Akten bei Tsipras vergessen und musste zurück ins Gebäude, um diese zu holen. Wieder bei den Journalisten, nahm er sich die Zeit für Einzelgespräche. Von einem Rücktritt möchte er nichts wissen. Dennoch ist seine Position gefährdet. Es ist mehr als fraglich, ob er bei der angekündigten Kabinettsreform weiterhin Minister der Regierung bleibt.

Filis Vorstoß hatte für die Regierung dennoch einen Nutzen. In der Aufregung um den Religionsunterricht rutschten die Schlagzeilen über das Fiasko bei der Auktion der Fernsehlizenzen für einige Tage aus dem Fokus (Aufruhr in Griechenlands Medienwelt).