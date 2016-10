"Sehr nützlicher Schutz vor dem Verhungern"

Eine genetische Variante lässt Menschen fettreiche Nahrung bevorzugen - Wissenschaftler der Universität Cambridge sehen darin einen Evolutionsvorteil

Im August erregte die Bundesregierung mit einer Empfehlung Aufsehen, dass die Deutschen sich auf Katastrophenfälle vorbereiten und dazu Lebensmittel in ihren Wohnungen lagern sollten, damit sie nicht so schnell verhungern (vgl. Bundesregierung bereitet sich auf Notstand vor). In deutschen Medien entbrannten darauf hin Debatten, welche Produkte sich dazu eignen.

Der Neurowissenschaftler Sadaf Farooqi von der Universität Cambridge macht nun in der Fachzeitschrift Nature auf eine Alternative dazu aufmerksam: das Speichern von Energievorräten im Körper durch die Aufnahme von fettem Essen.

So erklären sich Farooqi und sein Team die Ergebnisse einer Studie, die ergab, dass Menschen mit einer bestimmten Genvariante, die ihre im Hypothalamus angesiedelten Rezeptoren für Melanocortin-4 (MC4R) beeinflusst, zwar zu fettreicherer, aber eher nicht zu zuckerhaltigerer Nahrung greifen und damit handeln wie Bären, die sich im Herbst eher dem Lachsfang als der Suche nach Beeren widmen, damit sie schnell genug Fett ansammeln, um über den Winter zu kommen (vgl. Höhlenbär starb aus, weil er Veganer war).

Fett liefert nämlich, wie Farooqi dem Independent erklärte, "pro Gramm doppelt so viele Kalorien wie Kohlehydrate oder Proteine und lässt sich im Körper sofort speichern". Verfügt ein Körper also über einen Mechanismus, der ihm sagt, er soll eher zu Fett als zu Zucker greifen, ist das seinen Worten nach ein "sehr nützlicher Schutz vor dem Verhungern".

Für ihren Versuch hatten die Wissenschaftler Probanden aus drei Gruppen von Menschen ausgewählt: schlanke, fettleibige - und solche mit der MC4R-beeinflussenden Genvariante, die meistens eine eher rundliche Figur hatten. Diesen drei Gruppen setzten sie ein Buffet mit zwei Speisen in jeweils drei Varianten vor.

Bei den Speisen handelte es sich um das vom indischen Subkontinent stammende fettreiche Gericht Korma, das man mit Huhn zubereitete, und um den im 19. Jahrhundert an der gleichnamigen Eliteschule erfundenen süßen Nachtisch "Eton Mess", der aus Eischnee, Schlagsahne und Erdbeeren hergestellt wird.

Die optisch identischen jeweils drei Varianten der Gerichte unterschieden sich in ihrem Fett- beziehungsweise Zuckeranteil, der einmal niedrig, einmal mittel und einmal hoch war. Beim Eaton Mess aßen die Schlanken und die Fettleibigen doppelt so viel von der Variante mit dem höchsten Zuckeranteil wie die MC4R-Gruppe. Beim Korma dagegen griff diese Gruppe zu 95 Prozent mehr zur Hochfettvariante als die Schlanken - und zu 65 Prozent mehr als die Fettleibigen, obwohl alle Probanden im direkten Vergleich der drei Varianten angaben, sie würden alle drei gleich gern mögen.

Mehr Praxisrelevanz als für den Katastrophenschutz könnte Farooqis Entdeckung - zumindest in naher Zukunft - für die Reduzierung von unerwünschtem Übergewicht haben: Menschen, die mit ihrer Figur nicht zufrieden sind, könnten ihre genetischen Voraussetzungen untersuchen lassen und Diäten oder andere Maßnahmen anschließend speziell auf die jeweiligen Voraussetzungen abstimmen. Weil die MC4R-beeinflussenden Genvariante nur bei einem verhältnismäßig kleinen Anteil der Übergewichtigen vorkommt, müssen allerdings noch andere Gene auf ihren Zusammenhang mit Appetit, Gewichtszunahme und Nährstoffverbrennung untersucht werden, damit mehr Menschen davon profitieren können.