Von Montreal nach Kigali

Ein Zusammenschluss von mehr als 100 Staaten will sich von fluorierten Treibhausgasen verabschieden - allmählich

Die weltweit wachsende Beliebtheit von Klimaanlagen und Kältesystemen unterminiert die internationalen Bemühungen zur Emissionsbegrenzung von Treibhausgasen, die Hitzewellen, andere extreme Wetterereignisse und steigende Meeresspiegel vermeiden sollen. Beim 28. Treffen der Vertragsstaaten des Montrealer Protokolls in Kigali sollen Wege für eine möglichst schnelle Reduzierung geebnet werden.

Nach ihrer Erstsynthese 1929 bei General Motors fanden Fluorchlorkohlenwasserstoffe als Treibgas, Kälte-, Feuerlösch-, Löse- und Reinigungsmittel eine schnelle Verbreitung. Ein Grund des Erfolgs: ihre vorteilhaften Eigenschaften. Sie sind äußerst beständig, nicht brennbar und oft nur in geringem Maße toxisch. Ihre physikalisch-chemischen Eigenschaften lassen sich über die Halogenierung gezielt an eine gewünschte Anwendung anpassen.

Im Laufe der Zeit wurden enorme Mengen hergestellt und in Umlauf gebracht. In den späten 1950er und frühen 1960er Jahren machten voll (FCKW)- und teilhalogenierte (HFCKW) Fluorchlorkohlenwasserstoffe Klimaanlagen auch für Heim und Auto erschwinglich. Erst später wurden Nebenwirkungen der Verbindungen bemerkt. Zum einen haben sie ein hohes Ozonabbaupotential. Wasserstofffreie Fluorchlorkohlenstoffe beispielsweise sind in der Troposphäre stabil und können sich dort je nach Verbindung mehrere Jahrzehnte aufhalten. In Äquatornähe werden sie durch aufsteigende Winde in die Stratosphäre getragen und dort allmählich abgebaut. Sie setzen in Abbaureaktionen Chloratome frei, die wiederum die Ozonschicht angreifen, die die Erdoberfläche vor dem Auftreffen energiereicher UVA- und UVB-Strahlung schützt.

Einer der typischsten HFKW-Vertreter ist R-134a oder 1,1,1,2-Tetrafluorethan. Sein relatives Treibhauspotential ist 1300-mal größer als das von Kohlendioxid (für einen Zeitraum von 100 Jahren berechnet). Bild: Bernd Schröder

Die Besorgnis über das stetig wachsende Ozonloch über der Antarktis hatte 1987 mit dem Montreal-Protokoll zu einer Übereinkunft über das allmähliche Ausgliedern von FCKW und HFCKW geführt. 2016 sind sie größtenteils verschwunden, zusammen mit 98% von fast 100 anderen Substanzen, die die Ozonschicht angreifen. Zumindest aus Anwendungen, denn in der Umwelt werden sie uns aufgrund ihrer Langlebigkeit auch noch weiterhin begleiten.

Der Zustand der Ozonschicht hat sich seitdem gebessert. Dafür rückte zunehmend eine andere unvorteilhafte Eigenschaft in den Blickpunkt des Interesses. Ihre lange Verweilzeit in der Atmosphäre bei gleichzeitig hohem Absorptionsgrad im infraroten Spektralbereich verleihen diesen Stoffen ein hohes relatives Treibhauspotential (GWP). Das Treibhauspotential beziffert die Treibhauswirkung eines Gases relativ zur Treibhauswirkung der gleichen Masse Kohlendioxid. Das Treibhauspotential von Kohlendioxid ist mit 1 definiert.

Mit dem Montreal-Protokoll begann man seinerzeit, FCKW, HFCKW und bromhaltige Halone unter anderem durch kurzlebigere fluorierte Treibhausgase zu ersetzen, zu denen voll (FKW)- und teilfluorierte (HFKW) Kohlenwasserstoffe gerechnet werden. Die haben kein Ozonabbaupotential, und ihr relatives Treibhauspotential ist niedriger als das typischer FCKW. Doch die Treibhauswirkung der nun als Kältemittel eingesetzten Vertreter liegt mit Treibhauspotentialen von ca. 2000-4000 immer noch weit über der von Kohlendioxid (FCKW: 4000-11000). Eine Ausnahme ist z.B. das HFKW R-23 oder Fluoroform, das auf ein relatives Treibhauspotential von 15000 kommt.

Sie werden deshalb zur Gruppe der kurzlebigen Klima-Schadstoffe (short-lived climate pollutants (SLCPs) gezählt, zu der auch Rußpartikel, Methan und troposphärisches Ozon gehören.

2015 zeigte ein NASA-Artikel, dass die fluorierten Treibhausgase mit dem größten Treibhauspotential entgegen der bis dahin gültigen Annahmen auch zum Abbau der Ozonschicht beitragen, wenn auch indirekt. Der Effekt dabei ist klein, aber messbar: Die Erwärmung der Stratosphäre beschleunigt auch die in ihr ablaufenden Reaktionen.

Eine ganze Reihe von FKW und HFKW wird ähnlich wie die FCKW-Vorläufer als Kältemittel in Klima- und Kälteanlagen eingesetzt, außerdem als Treibmittel für geschäumte Dämmstoffe und Aerosole. Sie wurden erstmalig Anfang der 1990er Jahre kommerzialisiert und 1997 als Treibhausgase ins Kyoto-Protokoll aufgenommen. Die mengenmäßige Verbreitung wird international zunächst weiter rasant zunehmen, da sie weltweit als Ersatz für FCKW und HFCKW Verwendung finden. Mit jährlichen Wachstumsraten von 10-15% stellen sie eine wesentliche Quelle für den Neuzugang an Klima-Schadstoffen dar. Ein erster Schritt zur Besserung: Direkte Emissionen infolge von Kältemittelverlusten und indirekte Emissionen durch effizientere Anlagentechnik müssen weiter reduziert werden. Die sogenannte F-Gase-Verordnung der EU von 2014 soll ein Beitrag sein, um die Emissionen der Industrie bis zum Jahr 2030 um 70 Prozent gegenüber 1990 zu verringern.