Präventivhaft zur Terrorabwehr in Deutschland?

Reaktionen auf die Festnahme des mutmaßlichen Anschlagplaners Dschaber al-Bakr

Mit der Festnahme von Dschaber al-Bakr wurde gerade noch rechtzeitig - "um fünf vor Zwölf", wie der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen erklärte - , ein Anschlag verhindert: "Das war schon sehr konkret."

Heißkleber setzt Zugriff in Gang

Wie es Maaßen darstellt, gab es Anfang September nachrichtendienstliche Hinweise auf IS-Planungen eines Anschlags. Man habe dann einen Monat lang detektivische Puzzle-Arbeit betrieben, um auf die Person zu kommen und sie zu lokalisieren. Laut Hinweisen ging man zunächst davon aus, dass der Mann Züge in Deutschland angreifen wollte. Zuletzt habe sich dies mit Blick auf Flughäfen in Berlin "konkretisiert".

Man habe bis Donnerstag vor einer Woche gebraucht, um die Identität des Mannes herauszufinden, danach, so Maaßen gegenüber der ARD, sei er rund um die Uhr observiert worden. Als er in einem Ein-Euro-Shop Heißkleber gekauft habe, seien unverzüglich die Maßnahmen für einen Zugriff in Gang gesetzt worden. Den Heißkleber habe man als möglicherweise letzte Chemikalie verstanden, die "notwendig war, um eine Bombe herzustellen".

Glücklicher Abschluss

In der Nacht von Sonntag auf Montag erfolgte dann die Festnahme unter glücklichen Umständen. Gastfreundliche Landsmänner des syrischen Verdächtigen hatten den Mann laut Medienberichten am Samstag aufgenommen, ihn versorgt, bekocht, sogar die Haare geschnitten, ihn dann aber mit Verlängerungskabeln gefesselt, sobald sie am Sonntag über soziale Netzwerke und Medien erfahren hatten, um wen es sich handelte.

Die Verständigung mit der Polizei war zunächst schwierig, einer der Männer musste zum Revier, die Polizisten hatten dann leichtes Spiel.

Netzwerk im Aufbau?

Dass Dschaber al-Bakr seinen Unterschlupf über ein Online-Netzwerk syrischer Flüchtlinge gefunden hatte, spricht dafür, dass die Parallelen zu den Anschlägen in Paris und Brüssel, die Innenminister de Maizière gestern zog, an diesem nicht unwichtigen Punkt nicht zutreffen.

So konnte zum Beispiel der lange gesuchte Terrorist Salah Abdeslam mithilfe von Bekannten und Freunden untertauchen. Wie sich später herausstellte, war das Netzwerk der Attentäter in Paris und Brüssel größer als zunächst angenommen. Auch bei den Attentätern späterer IS-Anschläge, dem Polizistenmord in Magnanville oder in der Kirche in der Normandie, stellten Ermittler ein weitgespanntes Netzwerk fest, wo die Fäden bei einem IS-Rekruteur namens Rachid Kassim zusammenlaufen.

Ein derartiges Netzwerk scheint Dschaber al-Bakr nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht zur Verfügung gestanden haben. Über seine IS-Verbindungen, von denen der Innenminister und die Nachrichtendienste offensichtlich ausgehen, wofür sie anscheinend Indizien haben, ist bislang nichts bekannt.

Es spricht einiges dafür, dass die IS-Netzwerke erst im Aufbau sind, anders als im Nachbarland, wo der IS auf Dschihadisten bauen konnte, die sich schon in Frankreich radikalisiert hatten, um dann nach einem Training, zurückzukehren, um Anschläge zu verüben, gestützt auf ein Netz ihnen schon bekannter Radikaler sowie Familienangehöriger.

Wie Radikalisierung verhindern?

Entsprechend wäre genauer in den Blick zu nehmen, worauf der Salafismus-Experte Ahmad Mansour in seinem Buch Generation Allah1 aufmerksam macht:

Die Anzahl junger Menschen, die bereit sind, für ihre radikalen Überzeugungen in den Krieg zu ziehen, steigt beständig. Die offizielle Schätzung (2015), wonach knapp 700 junge Männer und Frauen von Deutschland aus in den Dschihad gezogen sind, ist ganz sicher zu niedrig. Man muss momentan mindestens von einer Zahl zwischen 1.500 und 1.800 ausgehen. Auch die Zahl der Salafisten ist gestiegen. Sie liegt derzeit meiner Einschätzung nach bei etwa 10000 Menschen. Das sympathisierende Umfeld ist aber noch um ein Vielfaches größer.

Demnach wäre Priorität, dass auf die radikalisierenden Milieus geachtet werden muss, um den Aufbau solcher Netzwerke, wie es sie in Frankreich und in Belgien gibt, zu verhindern. Verfassungsschutzchef Maaßen präsentiert sich, was dieses Phänomen angeht, nach außen souverän. Er sprach im ARD/ZDF-Morgenmagazin von 180 Gefährdern und hab zu verstehen, dass man die Sache im Griff habe.

Stephan Mayer (CSU): Bekannte Gefährder präventiv und frühzeitig in Haft nehmen

Andere Töne kommen aus der CSU. Der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Stephan Mayer (CSU), spricht von 500 bekannten islamistischen Gefährdern. Da sie wegen des Personalaufwands nicht rund um die Uhr überwacht werden können, sprach sich Mayer für die Möglichkeit aus, bekannte Gefährder präventiv und frühzeitig in Haft zu nehmen.

Er unterstütze die von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erhobene Forderung nach der Schaffung eines neuen Haftgrunds im deutschen Strafrecht namens "Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung", die dies ermöglichen würde.

Ein Blick auf Frankreich, wo Sarkozy seit Wochen die Inhaftierung von Verdächtigen mit der Akte "Fiche S" propagiert, zeigt schnell, auf welche Schwierigkeiten die Präventivhaft stößt. Sie ist aus guten Gründen, die in den Grundrechten verankert sind wie auch in den Umständen der Umsetzung, nicht praktikabel. Der praktische Nutzen liegt vielmehr in der Profilierung des Politikers oder der Partei, die solches vorschlägt.

Das gilt ähnlich auch für die anderen Vorschläge aus der CSU, wie etwa der Forderung nach "Totalrevision" der Registrierung von Flüchtlingen, worauf CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer drängt. Schon Mitte September hatte der Parteifreund und Innenminister Hermann für eine "Komplettdurchleuchtung aller in unser Land gekommenen Flüchtlinge" plädiert.

Das macht sich gut in der Öffentlichkeit, wie aber soll das mit dem vorhandenen Personal auf eine Weise durchgeführt werden, die einer Polizeiarbeit nahekommt? Wer täuschen will, täuscht Richter, Staatsanwälte, Geheimdienste - und Registrierungsmitarbeiter noch leichter.