Wutsport verdreifacht Herzinfarktrisiko

Einer neuen Studie nach ist extreme körperliche Anstrengung zum schnellen Abbau von psychischen Stress gesundheitlich gesehen nicht empfehlenswert

Eine in der Fachzeitschrift Circulation erschienenen neue Studie zeigt nach Ansicht ihres Hauptautors Andrew Smyth, dass extreme körperliche Anstrengung zum Abbau von psychischen Stress das Herzinfarktrisiko deutlich erhöht. Diesen statistischen Zusammenhang ermittelten die Forscher aus den Daten von 12.461 Herzinfarktpatienten aus 52 Ländern, die im Durchschnitt 58 Jahre alt waren und in Fragebögen Auskunft darüber gaben, was sie in der Stunde vor ihrem Herzinfarkt machten.

Dabei kam heraus, dass sich 13 Prozent körperlich anstrengten und 14 Prozent ärgerten oder emotional erregten. Nachdem sie Risikofaktoren wie Alter, Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck und Geschlecht herausgerechnet hatten, kamen die Wissenschaftler zum Ergebnis, dass ein um das Dreifache erhöhtes Herzinfarktrisiko vorliegt, wenn man psychischen Stress mit körperlicher Anstrengung kombiniert. Dass dabei keine rein zufällige statistische Korrelation vorliegt, ergibt sich Smyth zufolge daraus, dass man leicht erklären kann, wie es zu diesem erhöhten Risiko kommt: Sowohl Ärger als auch körperliche Anstrengung lassen nämlich potenziell den Blutdruck und die Herzfrequenz steigen.

Dem an der kanadischen McMaster-Universität forschenden Mediziner nach sollten Menschen als Konsequenz aus dieser Erkenntnis aber nur auf Wutsport (also auf extreme und ungewohnte körperliche Anstrengung bei psychischem Stress) verzichten - besonders dann, wenn Blutgefäßwände bereits durch Ablagerungen verengt sind. Regelmäßige und nicht zu anstrengende Bewegung sei dagegen sinnvoll und senke das Herzinfarktrisiko. Diese Empfehlung widerspricht der weit verbreiteten Ansicht, dass schwere körperliche Anstrengung ein "natürliches", schnell wirkendes und sowohl rezept- als auch nebenwirkungsfreies Mittel sei, um psychischen Stress abzubauen und emotionalen Extremsituationen zu begegnen, weil dadurch "Stresshormone abgebaut werden und der Körper wieder in Balance kommt".

Maureen Talbot von der British Heart Foundation (BHF), die der Guardian zu der neuen Studie befragte, hob hervor, dass man Ärger und extreme körperliche Anstrengung ihrer Ansicht nicht als Ursachen, sondern lediglich als Auslöser (Trigger) von Herzinfarkten bezeichnen könne, hinter denen andere Ursachen wie Rauchen und Übergewicht lägen. Während der Verhaltenspsychologe Barry Jacobs vom amerikanischen Crozer-Keystone-Krankenhausverbund als Konsequenz aus der Studie "Mental-Wellness"-Übungen und das Vermeiden von Situationen empfiehlt, in denen man die Fassung verlieren könnte, rät sie dazu, das Rauchen aufzugeben, weniger zu Essen und sich regelmäßig mehr zu bewegen.

Auch Freizeitstress ist gefährlich

Dass schon psychische Erregung alleine das Herzinfarktrisiko deutlich erhöht, wurde bereits vor Jahren in einer Langzeitstudie mit italienischen Herzinfarktpatienten ermittelt und 2015 in einer Studie der Universität Sydney bestätigt. Das betrifft nicht nur Ärger, sondern auch andere Arten von Aufregung, denen sich Menschen freiwillig aussetzen: Eine Studie der Deutschen Schlaganfallgesellschaft brachte beispielsweise 2006 ans Licht, dass sich das Herzinfarktrisiko auch durch Passivfußball verdoppelt.

Beim beruflichen Stress ist dem in Bielefeld lehrenden Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie Tim Hagemann nicht nur die Menge an Arbeit entscheidend, sondern auch die Frage, wie viel eigenen Handlungsspielraum Arbeitnehmer haben und wie viel "Wertschätzung" sie erfahren. Haben sie das Gefühl, Situationen durch zu viele Regeln nicht mehr im Griff zu haben und nicht mehr selbst beeinflussen zu können, ist das für die Gesundheit deutlich gefährlicher als wenn sie nach einem langen Arbeitstag mit dem Gefühl nach Hause gehen, etwas auch aus ihrer Sicht Sinnvolles geleistet zu haben.