Irak: Die Abrechnung der Stämme in Ramadi nach der Befreiung vom IS

Die Stammesjustiz hat die Herrschaft über die staatliche übernommen

Es verheißt nichts Gutes für die Zeit nach der Eroberung von Mosul, was das irakische Nachrichtenportal Niqash über die Situation in Ramadi zehn Monate nach der Befreiung von der Herrschaft des IS berichtet.

Ramadi vor der Zerstörung, 2011. Bild: Wikicommons /gemeinfrei

Ramadi, gelegen in der irakischen Provinz Anbar, wurde Ende 2015/Anfang 2016 zurückerobert. Von den ersten Erfolgsmeldungen (Die Kosmonauten) bis zur endgültigen Eroberung vergingen Wochen. Der Widerstand des IS hielt sich hartnäckig (Der Krieg gegen den IS hinterlässt zerstörte Geisterstädte). Noch Ende September gab es Meldungen, dass IS-Gruppierungen versuchten, wieder in die Stadt zu gelangen, die wegen der immensen Zerstörungen und der langsamen oder gar ausbleibenden Wiederaufbauarbeiten weitgehend unbewohnt geblieben ist (IS-Strategie der verbrannten Erde).

Nach Informationen von Niqash kehren die früheren Einwohner seit Sommer langsam in die "Desaster Zone" zurück. Es sind offenbar nicht allzu viele und es sind nicht alle willkommen. Niqash zufolge wurden manche Häuser mit auffallenden Schriftzeichen markiert: "Gesucht vom Stammesgericht".

Die Beschuldigung lautet, dass die Bewohner im Verdacht stehen, mit dem IS kooperiert zu haben. Die Häuser werden bewacht, eine Rückkehr, ohne aufzufallen, ist unmöglich. Die Frage inwieweit die Beschuldigten freiwillig oder unter Druck mit den früheren Besatzern kooperiert haben, ist nicht immer einfach zu klären. Man kann annehmen, dass die hartgesottenen IS-Anhänger oder Überläufer abgezogen sind, aber was ist mit denen, die aus Überlebensgründen für sich oder ihre Familie zu einer Mitarbeit haben nötigen lassen?

Das große Problem besteht, wie der Artikel ausführt darin, dass die Stämme die Justiz in unruhigen Zeiten übernehmen. Anscheinend ist das Vertrauen, dass dies eine unabhängige Justiz ist, nicht unbedingt gegeben. Die Stämme hätten ihre eigenen investigativen Methoden, so Niqash. Das Problem der Stammesjustiz sei auch nicht auf die Provinz Anabr beschränkt, sondern im ganzen Irak verbreitet.

Wenn das Vertrauen in die staatliche, amtliche Justiz abnehme, werde der traditionelle Weg der Stammesgerechtigkeit beschritten. Und dieser arbeite mit solchen an die Häuser gesprühten Anklagen. Diese würden meist auf Vergeltung hinauslaufen. "Aus der Vergangenheit kennen wir die signalisierten Anklagen der Stammesjustiz", wird ein Bewohner Ramadis zitiert, "wir wussten, wer sie dort hingeschrieben hat und wir wussten, warum. Meistens ging es um Entschädigungszahlungen".

Aber heute ist es anders. Am Abend, wenn die Ausgangssperre verhängt wird, erscheinen diese Sprüche auf den Mauern. Sie werden dort von Stämmen hingeschrieben, die Macht haben und Waffen.

Omar al-Rawi, Bewohner von Ramadi

Das kann zu Härten führen, zu Blutvergießen. Laut einem Vertreter des Stammesrates der Provinz Anbar, verfolgt man eine harte Linie. Jeder, der in irgendeiner Weise mit dem IS in Verbindung gebracht werden kann, habe keinen Platz in der Provinz, auch die Familien müssten die Person aufgeben.

Die Beschuldigungen eröffnen Möglichkeiten des Missbrauchs, um eigene Machtinteressen durchzusetzen. Angesichts der heiklen Zusammensetzung der Bevölkerung Mosuls und der Vielzahl an Kampfverbänden und Proxy-Staaten sowie auch Stämme, die an der Befreiung der zweitgrößten Stadt Iraks mit einer wichtigen strategischen Lage teilnehmen wollen, kann man darauf setzen, dass es nach der Eroberung Machtkämpfe und Abrechnungen geben wird. Außer die Zeit nach der IS-Herrschaft wird jetzt schon gut überlegt vorbereitet. Aber das wäre neu und ungewöhnlich.