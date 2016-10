Vom Tellerwäscher zur Drückerkolonne

"American Honey": Wie der Glaube ans Geld über alles siegt - Andrea Arnolds deprimierende White-Trash-Hommage

Wenn das Pack vom Pack sprechen will, also von sich selbst, ohne "wir" zu sagen, sagt es "Lumpenprolatariat". Wir Marx-Leser wissen ja - wie die in Marxismus-Leninismus-Kursen geschulte Frau Frauke P. -, dass das Lumpenproletariat aus denen besteht, die die Revolution verraten haben und die für gesellschaftliches Bewusstsein sowieso nicht taugen.

Wenn das Bürgertum sich unterhalten will, geht es in den Zoo, ins Kino, schaut Fernsehen oder besucht das Stadttheater und guckt sich "die anderen", also alles, was es nicht ist, mal genau an - hinter schützenden Gittern, hinter Glasscheiben und ohne Gefahr. Es schaut dem gegenseitigen Anspucken, Ankotzen und Anpissen zu und ergötzt sich an alldem, um dann danach "beim Italiener" über Entfremdung zu debattieren.

Bild: Universal Pictures

Die Filmemacherin Andrea Arnold ist so eine, die entsprechende voyeuristische Instinkte liebevoll bedient. Das beweist auch ihr neuer, Armut und Ausbeutung einmal mehr zum Freiheitskampf schöner junger Menschen veredelnder Film American Honey.

Die passive Verfaulung der untersten Schichten der Gesellschaft, ... eine vom industriellen Proletariat genau unterschiedene Masse, ... von den Abfällen der Gesellschaft lebend, Leute ohne bestimmten Arbeitszweig, Herumtreiber, dunkle Existenzen, verschieden nach dem Bildungsgrade der Nation, der sie angehören, nie den Tagediebcharakter verleugnend; ...Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Tagediebe, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Zuhälter, Bordellhalter, Lastträger, Literaten, Orgeldreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler, kurz, die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die die Franzosen la bohème nennen ... dieser Auswurf, Abfall, Abhub aller Klassen...

Karl Marx

Unvermittelt geht's los. Eine junge Frau steht am Straßenrand eines amerikanischen Highways und macht Autostopp, sie hat zwei Kinder, die nicht von ihr sind, und einen dummen Mann dazu. Nichts hält sie hier. Und so lässt sie sich im Supermarkt von einem anderen Typen aufgabeln, der auch gerade im Sonderangebot zu haben ist.

"Steady as a preacher/ Free as a weed/ Couldn't wait to get goin'/ But wasn't quite ready to leave/ So innocent, pure and sweet...", behauptet der titelgebende Song.

Der Supermarkt-Typ heißt Jake, wird von Shia LaBoeuf gespielt und ist der charmante Werber einer Drückerkolonne. Immer neues Menschenmaterial wird gefragt, denn der Seelen- und Leiber-Verschleiß ist groß. Mit ihm schließt sich "Star", so nennt sich die von Sasha Lane verkörperte Hauptfigur, dieser Werber-Gruppe an, gelockt vom Versprechen wegzukommen, abzudüsen in den ewigen Sonnenschein und schnelles Geld zu machen, indem sie Zeitschriften-Abos verkaufen. Der Einzelne zählt wenig, im Gegenteil ist die flirrende, unklare Existenz hier das Entscheidende:

"Gibt's wen, der Dich vermissen würde?"

"Nicht, dass ich wüsste."

"Ok, bist angestellt."

So weit so gut, dumm nur, dass wir mitfahren müssen auf diesem Highway nach Nirgendwo, dass wir Zuschauer bald das Gefühl haben, jede verdammte Türklinke selbst zu putzen und herumzuhängen mit zugedröhnten Zwanzigjährigen aus bildungsfernen Schichten und dann mitkichern sollen, wenn ein junger Typ auch bei unpassendster Gelegenheit dauernd sein Gemächt zeigt.

Immer wieder beschwört die britische Filmemacherin Andrea Arnold den Geist der Hippie-Ära und deren Roadmovies "Easy Rider", "Bonnie & Clyde" oder "Sugarland Express" - auch diese Filme hatten ihre dunklen Seiten und ihre Abgründe, aber nie waren sie auch nur annährend so düster wie dieser hier.

Die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer

Nicht viel Duschen, dafür gute Musik und freier Sex: Alles ist möglich, denn Amerika, das ist doch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Man kennt diese Leier, die amerikanische Ideologie seit über 60 Jahren. Man kennt auch die Kritik daran, die die Filmemacherin, die Britin Andrea Arnold, natürlich teilt, denn selbstverständlich ist sie "kritisch", zumindest irgendwie, sehr wolkig, sehr diffus. Nur scheint sie eben gar nicht recht zu wissen, was sie eigentlich kritisieren will und warum sie diesen Film macht.

Im Gegenwartskino nimmt die Britin Andrea Arnold derzeit die Rolle der Sozialpädagogin ein. Plattenbauwohnungen für Wohlfahrtsempfänger, Großstadtwüsten oder gleich der Trailerpark einer White-Trash-Drückerkolonne - in ihren Filmen "Red Road", "Fish Tank" und jetzt "American Honey" behausen diese Schauplätze das Elend der westlichen Welt: überforderte Mütter, untreue Männer, elternlose Geschwister, gestrandete Migranten und versoffene Arbeitslose - Hauptsache prekär, ohne Geld und Perspektiven.

Andrea Arnold suhlt sich im hässlichen Gesicht der sozialen Wirklichkeit. "Hartz IV-Kino" hieß das vor zwölf Jahren in Deutschland, lief aber nicht und wurde nach einer Saison eingestellt zugunsten der bewährten Kombination aus Hitler, Dresden, Berliner-Schule und Komödien von Regie-ambitionierten Schauspielern. Aus England aber geht dergleichen immer, weil sich der Europäer den Briten eh als rotwangigen Proll vorstellt.

Stilistisch ist Arnold, diese Kraftmeierin des Weltkinos, jetzt auch in ihrem ersten US-amerikanischen Film ihrer Linie treu geblieben: Bilder, die vor Energie strotzen, Körper und Muskeln zeigen, Gefühle, die durch Rock-Musik noch verstärkt und aufs Gleis geschoben werden, wo sie in Hochgeschwindigkeitstempo durch den Raum düsen - wäre Arnold keine Frau, würde man sagen: echte Macho-Filme.

Arnold liefert sich hemmungslos den wummernden Beats und der Jugend des Mittleren Westens aus. Das möchte authentisch sein, ist aber kalkuliert inszeniert. Es zielt auf die hiesige Jugend, die sich von der guten Musik des Trailers verführen lässt, und auf das schlechte Gewissen der Älteren, der Bildungsbürger.

Dass populäre Musik eingesetzt wird, um das Filmpublikum hineinzuziehen, zu öffnen, gefügig zu machen für Inhalte, die es sonst nicht ohne Weiteres schlucken würde, das ist ein Prinzip, das immer zum Kino dazugehört. Keine Kinematographie hat es mehr auf den Punkt gebracht als die Filme des Faschismus, deren Prinzip die ständige Untermalung mit Sound und Songs und Songtexten ist. Die Musikrechte müssen teuer gewesen sein bei diesem Film im 4:3-Format.

Schon klar: Andrea Arnold möchte diese jungen Menschen, die sich selten waschen und zwei Wochen lang dasselbe T-Shirt tragen, dafür ihr Leben lang viele hässliche Tatoos, nicht verklären. Sie möchte aber zugleich deren Träume und auch ihre Naivität irgendwie retten. Es geht um die Entfremdung dieser Menschen und um das schlechte Gewissen, das wir nicht haben, aber alle haben sollten.

Einmal heißt es im Film "This is no fucking charity" - "Es gibt kein verdammtes Mitleid!" Wenn das die Botschaft ist, dann gute Nacht. Aber auch Arnold und ihr Film haben kein Mitleid, sie tun nur so. Denn während "American Honey" so dahin mäandert, ohne Zentrum, ohne Richtung, mit nervöser, ständig zitternder Kamera Authentizität vorgaukelt, während die ständige Musik aus dem Off und unglaublich viel banales Gerede dominieren, sind alle sind trotzdem immer irgendwie gut drauf:

"Hey!"

"Wo willst'en Du hin?"

"Geld verdienen."

"Hüpf rein!"

Hey logo! Bleib locker, Mann... Nur die Liebe geht flöten, der Glaube ans Geld aber nie. "Making Money" ist die oberste Prämisse, die Freiheit der Straße ist nur Mittel zum Zweck. Dass die scheinbaren Außenseiter, die Ausgebeuteten, Erniedrigten und Beleidigten des neuen amerikanischen Traums vom Neoliberalismus und Überleben des Stärksten, dass ausgerechnet diese Opfer eines ungerechten Wirtschaftssystems sich noch zu dessen willigen Vollstreckern machen, das sie mitausbeuten - andere und nicht zuletzt sich selbst, das ist das Deprimierendste an diesem deprimierenden Film.

Dessen einziger echter Pluspunkt ist die Musik. Den Kauf des Soundtracs kann man wirklich jedem vorbehaltlos empfehlen. Den der Kinokarte keineswegs. Denn dies ist alles in allem, man kann es nur so sagen, einer der langweiligsten, schlechtesten und am meisten überschätzten Filme des Jahres.