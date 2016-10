Grüne für "ergiebige und umsetzbare Vermögenssteuer für Superreiche"

Nach wochenlangem Streit hofft man auf eine Kompromisslösung zwischen Realos und linkem Flügel

Welche Chance hat die Option links von der Mitte? Am heutigen Dienstagabend treffen sich 90, laut Handelsblatt "durchaus bekannte Politiker", der SPD, der Linken und der Grünen im Reichstagsgebäude , um eine "rot-rot-grüne Lockerungsübung" durchzuführen: SPD-Chef Gabriel will mit Vertretern der Linken und der Grünen über mögliche Perspektiven diskutieren.

Von den Grünen gab es heute auch ein Signal zur Steuerpolitik, ein heikles Thema, wenn es um Mehrheiten für eine linksgerichtete Politik geht. Die Wähler sind hier besonders aufmerksam und noch viel mehr der politische Gegner. Der findet sich in der Steuergerechtigkeits-Sache auch in den eigenen Reihen - wie es auch Grünenpolitiker gibt, die eher zur CDU schielen, wenn es um künftige politische Optionen geht.

Laut Tagesschau haben Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sowie die Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Hasselmann einen Kompromissvorschlag formuliert, nach Wochen und Monaten des parteiinternen Haders. Der Tageschau liegt nach eigenen Angaben das "flügelübergreifende Papier vor, sie zitiert daraus den gemeinsamen Vorschlag zur Einführung einer "ergiebigen und umsetzbaren Vermögenssteuer für Superreiche".

Das klingt einfach, wie auch die Absicht eingängig erscheint: Die Steuer soll "der starken Vermögensungleichheit und damit einer sozialen Spaltung entgegenwirken". Doch schon die Vorsicht, mit welcher der Vorschlag präsentiert wird, lässt ahnen, dass es sich um eine schwierigere Angelegenheit handelt.

Der Vorschlag nennt keine konkreten Steuersätze, auch wird, zumindest aus dem Tageschau-Bericht, nicht klar, wer genau mit "superreich" gemeint ist, der Vorschlag wird als Änderungsantrag vor die Bundesdelegiertenkonferenz in Münster gebracht und mit der Beruhigung versehen: "Selbstverständlich legen wir dabei besonderen Wert auf den Erhalt von Arbeitsplätzen."

Ob angesichts dieser Mischung aus Vagheit, großem sozialen Versprechen und zugleich einer Abwiegelung gegenüber dem Drohargument Nummer 1 aus der Wirtschaft ("Das kostet Arbeitsplätze") klappt, was sich Göring-Eckardt verspricht?

Ihre Sorge war nämlich, dass die Grünen "vor und auf dem Parteitag ausschließlich nur noch über die Frage 'Wie soll die Vermögensteuer aussehen?' reden", zitiert sie die Tagesschau. Der Kompromissvorschlag soll dem entgegenwirken. Allerdings lässt er so vieles offen, dass man sich nicht vorstellen kann, dass genau die Frage, wie die Steuer denn genau aussehen soll, nicht debattiert wird.

Göring-Eckardt setzt offensichtlich darauf, dass der Vorschlag parteiintern anders gesehen wird: als Brücke zwischen den Lagern nach wochenlangem Streit über eine grüne Vision einer gerechteren Steuerpolitik.

Dabei wurden neben der Vermögensteuer auch die Aufhebung des Ehegattensplittings und die Änderung der Erbschaftssteuer diskutiert. Das Realo-Lager und der linke Flügel bildeten scharfe Fronten - siehe zum Beispiel die Position der Realo-Grünen Kerstin Andreae Vermögensteuer ist falsche Antwort - Arm wird nicht dadurch reicher, dass Reich ärmer wird. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist dagegen.

In die Lagerkämpfe spielt der Misserfolg der Grünen bei der letzten Bundestagswahl mithinein. Damals kam Trittin mit seiner Kampagne für gerechtere Steuern nicht gut an. Die Partei kam nur mehr auf 8 Prozent. Der Wahlkampf war "übersteuert", so Göring-Eckardt. Seither zählen zwei Maximen: Die Mitte soll nicht verschreckt werden und die Steuerpolitik besser erklärt, nicht so technokratisch formuliert. Ob das mit der neuen, vagen Kompromiss-Formulierung funktioniert, ist die Frage.