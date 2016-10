Der Parteikongress von Alexis Tsipras

Der Premierminister und Parteivorsitzende zeigte autokratische Züge. Die Partei schickt sich an, die alte Pasok zu beerben

Premierminister Alexis Tsipras erhielt beim 2. Parteikongress von Syriza eine nahezu vollständige Zustimmung. Bei der Abstimmung zur Wahl des Parteivorsitzenden am Sonntag gab es von 2.758 Delegierten des Parteikonvents 2.548 Ja-Stimmen, 176 Stimmenthaltungen und 34 ungültige Stimmen. Damit wurde er im Amt, das er seit der Parteigründung 2013 innehat, bestätigt.

SYRIZA Kongress. Bild: Wassilis Aswestopoulos

Als Tsipras 2013 die damals als Parteienbündnis unter dem Titel "Syriza" zusammenarbeitenden Einzelparteien und Gruppierungen zur Partei formte, bekam er 74 Prozent der Stimmen. Sein Aufstieg begann als Parteichef der größten Einzelpartei des damaligen Bündnisses, Synaspismos, als er 70 Prozent der Stimmen erhielt und sein damals ärgster Konkurrent, Fotis Kouvelis, die Partei verließ.

Kouvelis gründete danach die Demokratische Linke, Dimar. Diese ging nach den doppelten Neuwahlen 2012 eine Koalition mit der Nea Dimokratia und der Pasok ein. Die Dimar vergraulte schließlich ihren Gründer, Kouvelis, als sie zusammen mit der Pasok eine Wahlgemeinschaft für die Wahlen im September 2015 bildete.

Kouvelis kehrte am Wochenende wieder zu Syriza zurück und gilt als Favorit für ein Ministeramt bei der bereits angekündigten Kabinettsreform von Tsipras. "Die gesellschaftliche und politische Realität verpflichtet zur größtmöglichen Konzentration der linken europäischen Kräfte im Land", begründete Fotis Kouvelis seinen Schritt.

Außer Kouvelis hatte Tsipras auch Politiker der Pasok eingeladen, sich Syriza anzuschließen. So fand sich auch die frühere Ministerin von Giorgos Papandreou und frühere Parteisekretärin der Pasok, Mariliza Xenogiannakopoulou, ein. Auch für sie wird über ein Ministeramt spekuliert.

Sowohl Kouvelis als auch Xenogiannakopoulou hatten frühere Spar-Memoranden mitgetragen, ihre Einladung in die Partei passt ins Bild des Syriza-Kongresses, der eigentlich direkt nach dem Schwenk zum Sparkurs im Herbst 2015 stattfinden sollte.

Ins Bild einer Partei, die sich anschickt, die alte Pasok von Andreas Papandreou zu beerben, passt die Einladung an Stefanos Tzoumakas, sich Syriza anzuschließen. Der siebzigjährige Tzoumakas war 1974 Gründungsmitglied der Pasok und diente dieser als Minister und Abgeordneter.

"Korrigiert eure Abstimmung"

Alexis Tsipras zeigte autokratische Züge, die an Andreas Papandreou erinnern, als ein Antrag, dem zufolge mehr als 25 Prozent der Mitglieder des Zentralkomitees in der Regierung oder im Parlament sein können, abgelehnt wurde. Der Antrag war vom Parteivorsitzenden gestellt worden. Offensichtlich dient er dazu, mit der Kombination der von ihm abhängigen Abgeordneten und Ministern die Partei fern jeder Kritik an der Regierung zu kontrollieren.

Tsipras trat nach der Abstimmungsniederlage ans Rednerpult und informierte die Delegierten über seine Verärgerung. Wenn diese wissentlich über das, was sie entschieden hätten abgestimmt hätten, sei es gut, aber sie hätten seinen Antrag abgelehnt, meinte er. Sodann fügte er die Konsequenz dieses Votums aus seiner Sicht hinzu. Die Delegierten sollten abstimmen, ob sie noch einmal abstimmen sollten.

Dieser Antrag wurde angenommen und im zweiten Versuch bekam Tsipras dann seinen Willen vom Parteikongress bestätigt. Damit fiel die spezifische Quotenregelung, die beim ersten Parteikongress als Sicherung der Polyphonie innerhalb der Partei eingeführt wurde. In seiner Eingangsrede hatte Tsipras als Selbstkritik angefügt, dass zu viel Polyphonie neben der Akzeptanz des formlosen Weiterbestehens der Strömungen zu Gruppenbildungen innerhalb der Partei geführt hätte und somit die Rechte der einzelnen Parteimitglieder geschwächt worden wären.

Zudem sind die Abweichler, die Syriza nach dem Schwenk zum Sparkurs im Protest verließen, in den Augen des Premiers Helfershelfer des Bundesfinanzministers Dr. Wolfgang Schäuble. Tsipras nannte bei seiner Rede keinen der prominenten Abweichler namentlich. Jedoch war allen bewusst, dass er Panagiotis Lafanzanis und seine frühere innerhalb Syriza operierende Linke Plattform sowie die Anhänger der früheren Parlamentspräsidentin Zoe Konstantopoulou meinte.

Das neue Zentralkomitee

Bei der Wahl zum Zentralkomitee, welches zusammen mit Tsipras die Partei führt, stimmten 2.751 Delegierte ab. Es gab 25 ungültige Wahlzettel. Unter den 149 gewählten Mitgliedern sind 50 Frauen. 112 Mitglieder gehören weder dem Parlament noch der Ministerriege an.

Im neuen ZK manifestiert sich die Familienbande der Parteiführung. Alexis Tsipras Vetter ersten Grades, Giorgos Tsipras, ist ebenso Mitglied wie Tsipras ältere Schwester Tzanet. Tsipras engster Freund und Staatsminister Nikos Pappas ist ebenso vertreten, wie dessen Vater, Stelios Pappas. Die genaue ZK-Auflistung siehe hier: Das neue Zentralkomitee

Zu den Mitgliedern des ZK, welches zusammen mit den 148 Vertretern auch einen Platz für den Sekretär der Jugendorganisation, Ioasonas Schinas-Papadopoulos, stellt, gesellt sich als 150. Vertreter der Parteivorsitzende.

Warum haben wir nur 30.000 Mitglieder?

Im Nachhall des Parteikongresses fragte sich der Europaabgeordnete und Staatsrechtler Kostas Chrysogonos warum SYRIZA auch heute noch nur 30.000 eingetragene Mitglieder hat, während die Nea Dimokratia 400.000 Mitglieder und die darbende PASOK immer noch 50.000 Mitglieder hätte.

Chrysogonos meinte in einem Radiointerview, dass die Partei sich der Gesellschaft öffnen müsse, und Parteichef, sowie Zentralkomitee von der Basis wählen lassen müsste.