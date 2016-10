Türkei: Nach den Journalisten werden die HDP-Vertreter verhaftet

Nach der Schließung fast aller kritischen Medien stehen nun die Parteibüros und Politiker der HDP/DBP im Fokus. Beim Militär sind es die Soldaten der türkischen Nato-Truppen

Am 13. Oktober wurden in Diyarbakir die Parteizentralen der HDP und DBP sowie die Wohnungen von Politkern durchsucht. Durchsuchung hört sich erst mal harmlos an, man stellt sich vor, da klingelt die Polizei an der Tür, hält einem den Durchsuchungsbefehl vor die Nase und krempelt alle Schubladen und Schränke um.

In der Türkei ist das anders, da wird das Gebäude von der Polizei umzingelt, die Tür eingetreten, die Räume verwüstet, die Computer beschlagnahmt. Weitere 25 Politiker sind in der Provinz Diyarbakir verhaftet worden.

Kriminalisierung der HDP/DBP

Innerhalb von nur einer Woche im Oktober wurden in der Türkei bisher 181 HDP- und DBP-Politiker und Politikerinnen festgenommen. Allein in den Provinzen Van und Hakkari wurden nach Hausdurchsuchungen und Durchsuchungen der Parteibüros 49 Politiker festgenommen, berichtet der Sprecher der DBP (Demokratische Partei der Regionen), Merdan Berk.

Die meisten seien Provinz - oder Bezirksvorsitzende. Ihnen werde, wie allen türkischen und kurdischen Oppositionellen, die Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen.

Bewiesen werden müssen diese Vorwürfe selbstverständlich nicht. Die neuesten Verhaftungen hängen vermutlich mit der Ermordung des stellvertretenden Bezirkschefs der AKP in der Provinz Van, Aydin Mustu, zusammen. Er wurde am vergangenen Sonntag von der PKK in seiner Wohnung getötet.

Die PKK hatte als Reaktion auf die Zwangsverwaltung Dutzender zuvor DBP-regierter Kommunen durch staatliche Treuhänder Angriffe auf diese angekündigt. Am Montag wurde der AKP-Kreisvorsitzende der Stadt Dicle, Deryan Aktert, an einer Tankstelle erschossen. Die PKK bekannte sich am Dienstag zu der Tat, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtete.

In der Provinz Bitlis wurden ebenfalls zahlreiche DBP- und HDP-Funktionäre festgenommen. Am vergangenen Wochenende wurden bei einer Durchsuchung des örtlichen Parteibüros der DBP 13 Mitglieder der DBP festgenommen. Darunter die komplette Führungsebene.

Am 1. Oktober berichtete die DBP in einer Erklärung, dass allein im letzten Jahr 2500 Mitglieder und leitende Funktionäre der DBP in Untersuchungshaft genommen wurden. Die Co-Vorsitzende der DBP, Sebahat Tuncel, berichtete, es gäbe sogenannte Operationslisten. Dies seien Dossiers, die noch von Gülen-Anhängern, vorbereitet wurden.

Allein in Diyarbakır warteten 800 solcher Dossiers, die jetzt bearbeitet und zur Anwendung gebracht würden. "Aber wenn es sich um die Kurden handelt, spielt es ja bekanntlich keine Rolle, wer die Akte angelegt hat, " bemerkte Tuncel.

Selbst die Gewerkschaften können ihren Protest nicht mehr öffentlich kundtun. Am Freitag, den 14. 10. 2016, wollte die (gemäßigte) Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes, KESK, nach einem Protestmarsch aus drei Richtungen in Ankara eine Kundgebung abhalten. Sie wollten gegen die willkürlichen Entlassungen im öffentlichen Dienst protestieren. Diese Kundgebung wurde vom örtlichen Gouverneur verboten.

Terrorvorwürfe gegen Richter, Staatsanwälte und türkische NATO-Soldaten

Am Donnerstag wurden weitere 189 Richter und Staatsanwälte wegen angeblicher Gülen-Unterstützung in Untersuchungshaft genommen. Angeblich sollen die Gülenisten ein Kommunikationsprogramm namens ByLock benutzt haben, um verschlüsselt miteinander zu kommunizieren.

Dies wurde auch dem Staatsanwalt Fatih S. aus Konya zum Verhängnis, der bis einen Tag zuvor die Ermittlungen gegen 24 früher Festgenommene leitete, weil sie die App "ByLock" benutzten. Es scheint so, als ob nun alle ByLock-Nutzer in der Türkei als Gülen-Anhänger angesehen werden.

Die Nachrichtenagentur DHA berichtete am vergangenen Mittwoch, dass 233 weitere Angehörige der türkischen Streitkräfte unehrenhaft aus dem Dienst entlassen worden sind, darunter 158 Offiziere. Damit steige die Gesamtzahl der nach dem Putschversuch vom 15. Juli entlassenen Armeeangehörigen auf .3939, berichtet die Nachrichtenagentur.

Einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wurden Ende September 149 weitere türkische NATO-Soldaten von ihren Standorten in Deutschland, Belgien, Holland und Großbritannien abgezogen und der Großteil suspendiert oder inhaftiert.

Von den 50 türkischen Soldaten, die im Brüsseler Hauptquartier der NATO arbeiteten, wurden 41 abgezogen. Insgesamt wurden ca. 400 Soldaten, die in NATO-Strukturen gearbeitet haben, zurückbeordert. An der letzten Versammlung im NATO-Hauptquartier nahmen zudem keine türkischen Militärvertreter teil. Reuters deutete dies als ein weiteres Indiz für die Abkehr der Türkei vom Westen hin zu Russland.

Am 6. 10. 2016 veröffentlichte Reuters ein Schaubild, nachdem die Zahl der entlassenen oder suspendierten Personen seit dem Putschversuch im Juli auf 101.000 Personen geschätzt wird, 32.000 Personen davon sind inhaftiert. An erster Stelle der Entlassenen oder Suspendierten stehen Lehrer und Akademiker (45.000), gefolgt von Polizeiangehörigen (22.000) und an 3. Stelle Angestellte des Gesundheitswesens (14.300). Und die Zahlen steigen täglich.

So stellt sich die Frage, ob in der Türkei überhaupt noch das Bildungs- oder Gesundheitssystem funktioniert? Zumindest nicht in den kurdischen Gebieten, ist eine Antwort darauf. Dort blieben die Schulen nämlich mangels Lehrern geschlossen. Kurdisch-sprachige Privat-Grundschulen wurden allein deswegen verboten, weil dort auf Kurdisch unterrichtet wurde.

An den staatlichen Schulen ist die kurdische Sprache sowieso seit jeher verboten, aber kurdische Privatschulen waren dato erlaubt. Am 15. September wurden weitere 2.400 Lehrkräfte entlassen, diesmal mit dem Vorwurf der Gülen-Anhängerschaft.

Wo und unter welchen Haftbedingungen sind die vielen Inhaftierten untergebracht? - Der UN-Gesandte Juan Mendez sollte genau dies in der kommenden Woche in Erfahrung bringen. Aber die türkische Regierung hat die Inspektion ihrer Gefängnisse verboten mit dem Argument, es sei jetzt nicht die richtige Zeit für einen Besuch.

Mendez kritisierte dies scharf angesichts der Berichte über vollkommen überfüllte Gefängnisse und Foltervorwürfen von Menschenrechtlern:

Die unabhängige Beobachtung der Lage an Orten, an denen Personen ihrer Freiheit beraubt sind, ist ein entscheidender Schutz vor Misshandlung und Folter.

Juan Mendez

Mendez wies das türkische Argument zurück, es sei jetzt nicht die richtige Zeit für einen solchen Besuch. Eine perfekte Zeit gebe es für die Ausübung seines Mandats nämlich nie.

Die türkische Regierung wird gute Gründe haben, unabhängigen Fachleuten Zugang zu ihren Häftlingen zu verwehren, es häufen sich Berichte über die Rückkehr der Folter in türkische Gefängnissen. Aber auch in den ersten fünf Tagen des Polizeigewahrsams wird gefoltert.

Hier ist das Risiko besonders hoch, da in diesen Tagen dem Verhafteten keinerlei Kontakt zur Außenwelt gestattet werde, auch nicht zu Anwälten. Namentlich dokumentierte Fälle von verhafteten Offizieren, aber auch Kurden, berichten von "schweren Schlägen, Fesselungen in schmerzhaften Positionen, Vergewaltigungsdrohungen und "sexueller Folter", was sich laut vielen Häftlingsberichten vor allem auf ein Quetschen der Hoden beziehe, so die FAZ