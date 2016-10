Aleppo: Putin ordert eine "humanitäre Pause" an

Die syrische Regierung hat Korridore für die Zivilbevölkerung und Milizionäre geöffnet. Angeblich haben die Milizen mit Feuerbeschuss reagiert

Der russische Präsident Putin hat am gestrigen Mittwoch, den 19. Oktober, seinen syrischen Amtskollegen Baschar al-Assad angerufen. Laut der syrischen Nachrichtenagentur Sana habe er betont, dass sich Russlands Haltung gegenüber Syrien nicht verändert habe. Sie bleibe der Fortsetzung des Kampfes gegen den Terrorismus und der Wahrung der Einheit des syrischen Territoriums verpflichtet. Gab es Zweifel daran?

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen acht Uhr habe eine "humanitäre Pause" in Aleppo begonnen, so eine weitere Meldung von Sana. Acht "humanitäre Korridore" wurden aufgemacht, um Zivilisten die Evakuation aus den Wohnvierteln im Osten Aleppos zu ermöglichen.

Die Nachrichtenagentur zitiert dazu den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu, wonach die "humanitäre Pause" um weitere 24 Stunden verlängert werden soll. Die Regierung in Damaskus habe dies unterstützt. Die syrische Nachrichtenagentur bezieht sich dabei nicht auf eine Aussage aus der Regierung in Damaskus, sondern auf einen Bericht des russischen Mediums RT.

Laut einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur Tass vom heutigen Donnerstag erfolgte die Verlängerung der Pause um 24 Stunden aufgrund einer Anweisung des obersten Befehlshabers der russischen Streitkräfte, Wladimir Putin. Sie wurde auch tagsüber bereits um einige Stunden verlängert, von 16 Uhr Ortszeit bis 19 Uhr. Russische Flugzeuge und syrische Flugzeuge wurden seit dem 18.Oktober keine Luftangriffe mehr auf Aleppo fliegen. Nach Informationen von Reuters soll die Pause auf 11 Stunden an vier Tagen ausgedehnt werden.

Laut dem jüngsten Flash Update der Entwicklungen in Aleppodes UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) wurden vom 23.September bis 8.Oktober 406 Personen in Ost-Aleppo getötet und 1.384 verletzt.

In den westlichen Wohngebieten Aleppos fällt die Bilanz ebenfalls blutig und schlimm aus, aber in deutlich kleineren Dimensionen: Vom 20. September bis zum 12. Oktober, also einem etwas längerem Zeitraum, wird von 91 Todesopfern berichtet - hervorgehoben wird, dass sich darunter 19 Frauen und 18 Kinder befinden - und 492 Verletzten.

Die Zahlen, so das UN-Büro habe man von örtlichen Quellen (local authorities). Der ONCHA-Bericht stellt fest, dass in der Zeit vom 8. bis zum 12.Oktober ein Rückgang oder eine Beruhigung der Luftangriffe beobachtet wurde. Seither würden aber die Feindseligkeiten wieder zunehmen - der Bericht stammt vom 13. Oktober. Wer ihn liest, dem fällt das Offensichtliche auf, dass die Angriffe der russischen und syrischen Militärs sehr viel mehr Opfer fordern, aber auch, dass die Milizen Angriffe auf Wohnhäuser richten. Darüber hinaus fällt aber auch auf, dass es Verständigungsmöglichkeiten zur elementaren Versorgung gibt.

Die Wasserversorgung habe sich leicht verbessert - nach einer Einigung zwischen den Konfliktparteien, heißt es in dem Bericht. Zustande gekommen sie die Einigung mit Hilfe der People of Aleppo Initiative, die seit 2014 auf die Probleme der Wasserversorgung aufmerksam macht.

Der Paris-Match-Reporter Régis Le Sommier machte vor Kurzem nach einem Besuch in West-Aleppo darauf aufmerksam, dass die Kontrolle der Wasserversorgung für bestimmte Stadtteile im Westen Aleppos in den Händen der Milizen liege.

Die Brücke, die sich hier anscheinend über die beiden Lager aufbauen kann, möglicherweise aus solidarischer Einsicht in die existentielle Not, hat aber ihre Grenzen. Immer wieder wird von Beobachtern der Lage in Aleppo davon berichtet, dass Bewohner des östlichen Teils mit Gewalt davon abgehalten werden, die von der syrischen Armee bereitgestellten "Flucht- bzw.Evakuierungskorridore" zu nutzen.

So berichtet EHSANI2, bekannt durch Artikel über Syrien, die öfter beim US-Middle-East Professor Joshua Landis veröffentlicht werden, von einem Telefongespräch mit einem Bewohner Ost-Aleppos, wonach "90 Prozent der Bewohner ihr Viertel dazu bereit sind, ihr Viertel sofort zu verlassen, wenn dies die bewaffneten Gruppen erlauben würden".

Der ebenfalls kritische Beobachter der Vorgänge in Syrien und Irak, der Journalist und Kriegsreporter Elijah Magnier, berichtet davon, dass die Lautsprecheransage, wonach es eine sichere Passage für Zivilisten und Milizionäre gebe, ziemlich rasch aus Ost-Aleppo mit Sniper-Schüssen und Raketen beantwortet wurde.

Das klingt plausibel, ist aber von außen schwer zu beurteilen. Klar ist, dass die Bevölkerung in Ost-Aleppo ein Spieleinsatz in der Hand der von Dschihadisten geführten Milizenallianz ist. Wie viele Bewohner aus Ost-Aleppo es dennoch wagen, sich auf die andere Seite zu schlagen, ist bislang nicht bekannt. Wer viel Zeit hat und sich ein Bild vom Geschehen machen will, der kann sich auf der Seite des russischen Verteidigungsministeriums über vier Live-Cams ein Bild von der Situation auf den geöffneten Korridoren machen.