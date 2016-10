Der modulare Copilot

ALIAS, ein automatischer Vollzeitassistent für den Flugverkehr, definiert die Rolle der Onboard-Besatzung neu – Militärische und kommerzielle Anwendungen sind geplant

Ereignisse wie der Absturz der ins Mittelmeer gestürzten Maschine der EgyptAir MS804 (Unglücksflug MS804: Bombe oder Kabelbrand? oder das mysteriöse Verschwinden von Flug AF447, der 2009 über dem Atlantik abstürzte, werfen die Frage nach der Sicherheit der Luftfahrt auf beunruhigende Weise auf. In beiden Fällen war es letztlich auch die Schnittstelle Mensch-Maschine, die bei der Analyse der Vorfälle und bei der Auswertung der Daten als Problemfeld in den Fokus rückte.

Ein Projekt aus den USA lässt jetzt aufhorchen. Die Pentagon-Forschungsbehörde Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) arbeitet an einem modularen Copiloten, der das Fliegen in Zukunft sicherer machen könnte.

Bisherige Computer- bzw. Flugmanagementsysteme erfordern sehr viel Training und setzen dennoch in kritischen Situationen, zumal in gänzlich unerwarteten Notlagen, die Piloten mitunter extremem Stress aus. Zu viele Informationen und Daten sind gleichzeitig zu bewerten und zu verarbeiten, was letztendlich, wie einige der jüngsten Flugkatastrophen zeigen, zu fatalen Fehlentscheidungen führen kann. Dazu kommt der enorme Aufwand, den die Entwicklung neuer Automatisierungsfunktionen, millionenschwere Upgrades der Bordsysteme und kostspielige Testreihen mit sich bringen. Hier soll ALIAS (Aircrew Labor In-Cockpit Automation System) helfen – ein modular ein- und ausbaufähiges System.

Darstellung zu ALIAS. Bild: DARPA

Erweiterbares automatisiertes Netzwerk

ALIAS ist flexibel anpassbar und setzt auf verbesserte vorhandene Automatisierung, bietet also eine Plattform für die Integration zusätzlicher Automatisierung und autonomer Fähigkeiten, wobei es leicht auf bestimmte Anforderungen und Missionen zugeschnitten werden kann. Das Ziel ist es laut DARPA, "to create a tailorable, drop-in, removable kit that would promote the addition of high levels of automation into existing aircraft, enabling operation with reduced onboard crew". Damit ist eine der Zielvorstellungen letztlich auch der Flugbetrieb mit reduzierter Besatzung.

Wie funktionert der Copilot der Zukunft? ALIAS übernimmt zunächst einmal Routine-Überwachungsaufgaben und entlastet so die menschliche Onboard-Crew. Aber ALIAS soll mehr als das leisten: Es soll frühere, bereits gespeicherte Störungsmeldungen und Schadensabläufe automatisch aus Datenbanken herunterladen, analysieren und damit einen "Erfahrungsschatz" aufbauen. Damit präsentiert sich ALIAS als lernfähiges vernetztes Robotersystem, das im permanenten Datenaustausch und –abgleich in der Lage sein soll, in jeder Situation optimierte Entscheidungen zu treffen. Es könnte damit nicht nur overstresste Menschen, sondern auch "narrende Computer" ersetzen (Unkontrollierter Sinkflug).

Auf dem Weg zum Einmanncockpit?

ALIAS wird den Planern zufolge die Ausführung einer gesamten Mission vom Start bis zur Landung unterstützen (persistente Zustandsüberwachung). Als Supervisor soll ALIAS dabei als eine der wichtigen Features die Interaktion Mensch-Maschine erleichtern, die bei früheren Systemen unter Stress zum Problem wurde, und damit letztlich den Weg zum Einmanncockpit ebnen: Der verbleibende Pilot soll durch vereinfachte Schnittstellen und Sprachkommandos mit dem System interagieren und sich ansonsten auf die Kernaufgaben und auf eintretende Überraschungen seiner Mission konzentrieren können, etwa auf veränderte Wetterlagen.

Wie Daniel Patt, DARPA-Programm-Manager es ausdrückt, könnte sich durch ALIAS "die Rolle des Piloten vom Systembediener zum Missionsüberwacher verändern, der ein sehr zuverlässiges, vernetztes System anleitet". Logisch, an derart verbesserten Systemeigenschaften haben auch die Militärs ein lebhaftes Interesse.

Allerdings bleibt die grundsätzliche Frage offen, inwieweit der Mensch das Fliegen dem Computer überlassen sollte. Hier gab es zuletzt Kritik seitens deutscher und ausländischer Piloten an der Flugsystem-Performance etwa von Airbus. Mit der klaren Warnung: In der Hierarchie sollte der menschliche Pilot gerade in Notsituationen die Kontrolle über den Kollegen Computer behalten. Dies setzt andererseits eine optimal geschulte und trainierte Crew voraus – und die wiederum gibt es nicht zum Nulltarif.