Flucht in die Flöte

Angela Merkel entdeckt die Heimatfront

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern gab es den Schock, der das alles auslöste: AfD überflügelt CDU! "Ich weiß, dass es Sorgen vor dem Islam gibt", kommentiert Angie. Und rät akut den Bürgern, diesen Sorgen durch Besinnlichkeit Paroli zu bieten. "Was bringen wir unseren Kindern und Enkeln bei?" fragt die Kanzlerin zu Beginn der kalten Jahreszeit.

Ja, was bringen wir ihnen bei? Blockflötespielen natürlich! Erinnerung an Kindertage steigt hoch … Seit ihrer Wiederbelebung im 20. Jahrhundert diente die Schalmei hundertausendfach zur frommen Vorfreude und Einstimmung. Und als vertrautes Signal, das der Hirte den erschöpften und verstörten Schafen gibt. Zugleich mit der Warnung vor dem Heranbrausen dumpfer, unchristlicher Mächte. So wie jetzt bei Merkel. Sie erinnert die allzu Vergesslichen an das "C" im Parteinamen. Sie will ihre christlichen Sangesgenossen neu "einstimmen". Wie geht sie das an?

Einfach gesagt, mit der Rückkehr zu guten alten Traditionen, speziell zur Flöte. Die Flöte, genauer: die Blockflöte, dient seit Jahrhunderten zur Aufhellung der Gemüter, insonderheit zur Einstimmung auf die Heilige Zeit, die irgendwie (neuerdings) an Halloween anfängt und irgendwann bei den Heiligen Drei Königen im Januar endet. Die innig wabernde Stubenwärme hat es der CDU (mit dem "C" am Anfang) immer schon angetan, aktuell werden teutonische Werte wieder als Balsam für Stressgeplagte entdeckt. Vermutlich wurde ein Experte befragt.

Oder wollte Angela Merkel an Flöten zu Verführungszwecken erinnern. Schäfer und Nymphe von Tizian. Bild : The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH/gemeinfrei

Trautes Milieu

Ganz so dumm ist es nicht: Das traute Milieu, in dem das "C" gedeiht, hat auch in früheren Zeiten schon vielen geplagten Staatsmännern und -frauen geholfen, Menschen freudig zu stimmen und anpassungsfähiger zu machen. Man denke nur an die Bedeutung des christlichen Weihnachtsbaums für die Heimatfront während gewisser Jahre, als man halt mit der restlichen Welt und den sperrigen Realitäten so einige Probleme hatte.

Die Lehre daraus? In schweren Zeiten ist es gut, sich auf wahre Werte zu besinnen. Auf eigene Werte, die das Böse (ehemals war es der atheistische Bolschewismus) in Schach halten.

Kanzlerin Angela Merkel, der man hin und wieder schon mal Konzeptionslosigkeit nachsagt, besinnt sich auf die nationalen Wurzeln. Oder ist es Hilflosigkeit? Macht der studierten Physikerin der akute Stimmbruch ihrer Partei am Ende so sehr zu schaffen, dass sie ihren Frust im Affekt einfach nur wegflöten möchte? Wir wissen es nicht. Es bleibt, ihr für die kalte Jahreszeit einen kühlen Verstand zu wünschen. Damit uns noch schlimmere Töne erspart bleiben.