UN: Mehr Migranten im Mittelmeer umgekommen als 2015

Und wenn man sich diese verschiedenen Vorfälle in der Summe anschaut, dann ist es zumindest in Zweifel zu ziehen, dass es bei dieser Mission (der EU-Mission, Anm. d. A.) um Seenotrettung geht, sondern dann ist für uns offensichtlich, dass da andere Ziele im Vordergrund stehen. Wir haben eine ähnliche Situation gehabt in der Türkei, wo dieser Türkei-Deal dann auch erst mal zu Übergriffen geführt hat, und wir haben jetzt die Befürchtung, wenn in Libyen sich so was anbahnt, dass es da noch viel, viel schlimmere Ausmaße annimmt.