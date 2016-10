Aleppo: "Die Schande unserer Generation"

UN-Nothilfekoordinator Steven O'Brien richtet, "vor Zorn bebend", schwere Kritik an Russland und Syrien

Ohnmacht und Wut sind die beiden ersten Gefühlsreaktionen, die vom Großteil der Berichte über Aleppo ausgelöst werden, sie werden meist schon mit der Überschrift in Gang gesetzt. Die Bilder von verletzten Kindern machen es dann noch schwerer, Distanz zu gewinnen, das Einfühlungsvermögen ist ganz auf der Seite der Opfer. Die Wut richtet sich gegen die mit Fass- und Bunkerbomben rücksichtslos vorgehenden Angreifer, die syrische Armee und die russische Luftwaffe.

Das ist simpel, funktioniert aber gut und wird enervierend so weitergestrickt. Das Enervierende ist die Einseitigkeit und die Behandlung der Öffentlichkeit. Jüngstes Beispiel für diese Art der Öffentlichkeitsarbeit nach dem Strickmuster gefühlsduseliger Erzählungen, die auf Identifikation mit der guten Seite setzen, ist der Auftritt des UN-Nothilfekoordinators Steven O'Brien im großen Saal des Sicherheitsrates am Mittwoch. In voller Länge sind seine Worte auf UNOCHA.org nachzulesen.

"Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Keller, zitternd"

Die Tagesschau hat dankenswerterweise die Übersetzung der Einleitung übernommen, mit der O’Brien, "bebend vor Zorn" die Sicherheitsrats-Mitglieder mit dem Horror in Ost-Aleppo in Berührung zu bringen versuchte:

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Keller, zitternd. Es stinkt nach Urin, nach Erbrochenem derer, die sich aus Angst übergeben haben. Oder Sie graben mit Händen nach Ihren schreienden Kindern, die Sie nicht mehr sehen können vor Staub und unter Trümmern. Und Sie haben Angst, dass die nächste bunkerbrechende Bombe, die gestern das Haus des Nachbarn zerstörte, heute den Keller trifft, in dem Sie sitzen. Das sind Menschen wie Sie und ich. Aber die sitzen nicht wie Sie hier gerade um einen Tisch in New York. Die sind ohne ihr Zutun in verzweifeltes Leid gestürzt worden.

Steven O'Brien, UN-Nothilfekoordinator

Der vormalige britische konservative Politiker O’Brien richtete abschließend einen dringlichen Appell an die Sicherheitsratsmitglieder:

Wenn Sie jetzt nicht handeln, dann wird es kein syrischen Volk oder Syrien, dem wir helfen können, mehr geben Das wird dann das Vermächtnis des Sicherheitsrats sein. Und die Schande unserer Generation .

Es ist müßig darauf zu verweisen, dass auf die emotionale Rede O’Briens ein heftiger Austausch folgte. Nachzulesen sind die Reaktionen des russischen UN-Botschafter Witali Tschurkins sowie der amerikanischen UN-Botschafterin Samantha Power im erwähnten Tagesschau-Bericht und beim Guardian.

Erwähnenswert ist, wie Samantha Power den Hinweis O’Briens auf die von russischen und syrischen Flugzeugen abgeworfenen Flugblätter aufnahm - "Rettet euch. Wenn ihr nicht geht, werdet ihr ausgelöscht" - und, das Flugblatt hochhaltend, zur zentralen Anklage überging:

Alle, die das syrische Regime unterstützen - stehen Sie auch guten Gewissens hinter diesem Flugblatt?

Samantha Power, amerikanische UN-Botschafterin

Und wer steht guten Gewissens hinter Jaish al-Fata? Propagandbild der dschihadistischen Miliz. Rechts unten ihr Logo

O‘Brien präsentierte zuvor laut Guardian eine Gegenüberstellung. Laut seinen Zahlen seien im Westen Aleppos durch Angriffe der Gegner der syrischen Regierung 100 Menschen ums Leben gekommen, darunter 17 Frauen und 22 Kinder, 533 wurden verletzt. Seit seinem letzten Bericht vor dem Sicherheitsrat seien aber dem gegenüber 400 Menschen in Ost-Aleppo getötet worden und 2.000 verletzt, "viele davon waren Kinder".

O’Brain kritisiert syrisches und das russisches Bombardement

Das syrische und das russische Bombardement des Ostens der Stadt sei die nachdrücklichste und intensivste Bomben-Angriffswelle, so die Folgerung des UN- UN-Nothilfekoordinators. Aleppo werde zu einer Todeszone, sagte O’Brain und legte nahe, was beinahe alle Berichte, außer den russischen und syrischen, nahelegen: Dass die Hauptverantwortlichen für die Todeszone in der syrischen und russischen Regierung sitzen.

Das Übergewicht bei den Luftangriffen ist nicht zu bestreiten. Bei den Zahlen, die OCHA ermittelt, ist nicht ganz klar, inwieweit die lokalen Quellen in Ost-Aleppo verlässlich sind, da die Viertel von den Milizen kontrolliert werden, die ebenfalls eine Ahnung von Öffentlichkeitsarbeit haben. Zu leugnen oder zu verharmlosen, welches Leid die russischen und syrischen Angriffe auf Ost-Aleppo anrichten, dass dort Zivilisten ums Leben kommen, große Schäden angerichtet werden, ist aber naiv wie jede Identifikation mit Kitschfiguren.

Aus ihrer Sicht verteidigt sich die Regierung und ihr Helfer Russland gegen Umstürzler, mit denen nicht zu reden ist, die einen anderen Staat wollen - und sie tun das mit aller Härte. Da ist nichts zu beschwichtigen und da ist auch nichts groß zu bewerten. Das Flugblatt verwendet die Sprache des Krieges. Man muss, um die syrische Seite zu beachten, nicht hinter dem Flugblatt stehen, wie es Powers der "anderen Seite" pauschal unterstellt und man braucht dazu auch kein gutes Gewissen aufzurufen, weil es vor allem um Interessen geht, die es zu erkennen gilt.

Was die UN übersieht

Der russische UN-Botschafter richtete seinerseits Vorwürfe an die UN-Hilfsorganisation, wonach sie die Bemühungen Russlands und der syrischen Regierung, Möglichkeiten für humanitäre Hilfe zu schaffen, nicht energisch genug unterstützt habe. Man habe, anders als dies O’Brien dargestellt habe, acht Tage lang, ab dem 18.Oktober, Angriffe auf Aleppo eingestellt.

Kein Flugzeug habe sich während dieser Zeit der Stadt Aleppo auf weniger als zehn Kilometer genähert. "Sollten Sie Informationen haben, dass es Raketen-oder Bombenangriffe gegeben habe, so geben Sie weiter", adressierte sich Tschurkin an O’Brien, der angeblich anderes behauptet hatte. Tschurkin forderte eine "objektive Analyse der Situation".

Worauf O’Brien überhaupt nicht einging, war das Interesse der Seite der bewaffneten Gegner der syrischen Regierung in Ost-Aleppo. Selbstverständlich lag es nicht in ihrem Interesse, dass Zivilisten sich mit von der Regierung bereitgestellten Busse davon machten. Sie griffen die Fluchtwege und die Busse an.

Diese Reaktion der Milizen ist in der Beweisführung nachvollziehbar wie auch überprüfbar mit reichhaltigem Bildmaterial im deutschsprachigen Blog Flutterbareer dokumentiert.

Statt solchen Hinweisen nachzugehen - sie tauchten in der vergangenen Woche zuhauf im Netz auf - greifen die von der humanitären Situation Berührten, Entsetzten und Geschockten lieber auf das emotionale Bild der blutenden Kinder zurück. Dort werden die Quellen aber nicht weiter hinterfragt.

Vorwurf der Inszenierungen aus der Hölle von Aleppo

Geht es nach einer Bild- und Gesichtserkennungsanalyse, die das Blog Moon of Alabama am 21. August präsentierte, so ist das ikonische Bild von dem Jungen, der blutend und verstaubt auf einem orangen Sitz eines Rettungswagen saß, höchstwahrscheinlich eine Inszenierung. Das Bild, das einem Video der obskuren White Helmets entstammt, ging Mitte August um die Welt.

Screenshot aus dem Youtube-Video

Jede große Publikation hatte es. Der traurige verletzte Junge, eben aus dem Kriegsschutt gerettet, wurde zu einer Ikone der "Hölle von Aleppo". Die Helden waren die weißbehelmten Helfer mit ihrem supersauberen Rettungswagen, die Schurken die schmutzigen Fass -und Bunkerbombenwerfer.

Die Beweisführung dafür, dass es sich um eine Inszenierung handelt, wird von Moon of Alabame mittels mehrerer Fotos geführt, die auf Ungereimtheiten, etwa die zweifache Verwendung des Jungen für ein Rettungs-Image hinweisen. Es bleibt dem Interessierten überlassen, sich selbst ein genaues Bild zu machen. Den Fragen, die der Beitrag aufwirft, kann man sich nicht entziehen.