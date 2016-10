Der gute Jigsaw, deutscher Schweinebraten und der Reichsbürger-Blues

YouTube und Co. - unsere wöchentliche Telepolis-Videoschau

Aufwachen! Es ist Wochenende. Und wer jetzt noch nicht wach ist, der sollte sich sofort dieses Video anschauen. Hellwach warten wir danach auf den kommenden Montag. Dann ist hoffentlich dieser von den Medien mitproduzierte Spuk um die Horror- und Killer-Clowns vorbei, was bestimmt nicht nur den guten Jigsaw freuen wird. Und falls nicht, dann hilft vielleicht Heiliges Wasser weiter.

Auch dieser spektakulöse US-Wahlkampf ist ja demnächst endlich vorüber. Und Tausende von Anti-Trump-Witze (Donald Trump lehnt an einer Mauer. Die Mauer fällt um. Warum? - Der Klügere gibt nach!), die derzeit die satirischen Kanäle verstopfen, müssen dann entsorgt werden. Bloß wohin mit dem Zeug? Und kann man die Gags eventuell später recyceln? Derweil hat der noch amtierende Präsident zum zweiten Mal sogenannte Mean Tweets bei Jimmy Kimmel vorgelesen und damit einen echten Internet-Hit produziert. Besonders sein Gag über natürlich Trump kam bestens bei seinem Wahlvolk an. Es sei ihm gegönnt.

Auch unser Innenminister hat dem Volk aufs Maul und in die Verdauungsorgane geschaut und anschließend kurzerhand den Schweinebraten zum "Bestandteil unseres Lebens" ernannt. Ein Video zu dieser sensationellen Erklärung gibt es bei Welt.de. Dort hat man sich auch kürzlich mit zwei Vordenkern der sogenannten Reichsbürger beschäftigt: mit Manfred Roeder und Horst Mahler. Ein lesenswerter Text. Und wer mal richtigen Reichsbürger-Blues (Warum haben Reichsbürger einen flachen Hinterkopf? Weil Ihnen beim Trinken immer der WC-Deckel auf den Kopf fällt.) haben möchte, der sollte sich den YouTube-Kanal frankenfrei anschauen.

Noch unsinniger ist das Video Eine Chinesin spricht Deutsch. Von ähnlicher Qualität ist das, was Hubert Kah so produziert, wenn er nicht gerade Star einer RTL-Show ist. Und dazu passt wunderbar der Dalai Lama, der einen Witz nicht versteht. Kurzum: Show Me Your Genitals. Damit sind wir bei der Leserpost. Empfohlen werden: der Untote Steven Yeun, glückliche Kühe, Ess-Panne, der King of Pop und ausgestorbene Tiere.

Zum Schluss unser Schnelldurchlauf: Kopf vs. Kürbis, lustiger Zeitvertreib, schmerzhafte Panne, nasser Streich, Nordkorea, Golfbälle, schottische Kneipenszene, Katze erschrecken, Halloween Pranks, optische Täuschungen, hübsche Lache, Waffeleisen, Gassi gehen, Green Day und ein Fan, drei Life Hacks, The Farmer. Und den Schlusspunkt setzt ein unglaublicher Vogel.