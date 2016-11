Amerikaner sehen sich in einem gespaltenen Land 22. November 2016 Florian Rötzer

Auch nach dem Wahlsieg wird Donald Trump von den meisten als Spalter gesehen, seine Popularitätswerte liegen weit unter denen früherer gewählter Präsidenten vor dem Amtsantritt

Für nationalistisch Gesinnte in den USA waren die Jahrtausendwende eine große Zeit. Nach Umfragen empfanden die Amerikaner ab 2001 das Land als geeint und in Übereinstimmung mit den wichtigsten Werten. Bis dahin dümpelte das Gefühl der nationalen Einigkeit um die 30 Prozent, um dann aufgrund der 9/11-Anschläge auf 74 Prozent emporzuspringen.

Noch in den boomenden 1990er Jahren sah eine Mehrheit von mehr als 60 Prozent eine Spaltung im Land, was die Werte betrifft, was immer die einzelnen genauer darunter auch verstehen mochten. 2001 aber waren für mehr als Zweidrittel alle Unterschiede verschwunden, als die Nation sich hinter den damaligen US-Präsidenten George W. Bush scharte, der die Welle der Zustimmung ausnutzte, um einen weltweiten und langen Krieg gegen den Terror auszurufen, den Krieg gegen den Irak vorzubereiten, die USA als alleinige Weltmacht durchzusetzen und im Inland eine scharfe Law-and-Order-Politik zu verwirklichen und die Steuern für die Reichen zu senken.

Kriege und ein äußerer Feind, das kann man überall erkennen, sind das beste Schmiermittel, um die Menschen in einem Staat zu vereinen und die in ihm herrschenden Unterschiede zwischen den sozialen Schichten, den Ethnien und Geschlechtern vergessen zu lassen. Die große Einheit in der Umfrage verdeckt auch, dass die vorhergehende Präsidentschaftswahl äußerst knapp entschieden wurde und bereits ein zerrissenes Land hinter sich ließ. Wie sich später herausstellte, bewahrte einzig ein Urteil des Obersten Gerichts die Präsidentschaft von Bush, indem die Nachzählung der Stimmen abgebrochen wurde. Die Medien hielten auch still und wagten erst einmal nicht, die große Einigkeit zu durchbrechen, um abgestraft zu werden.

Aber die Einheit bröckelte rasch, als die Folgen des Irak-Kriegs, der mit Lügen legitimiert und mit Falschaussagen über Peanuts-Kosten heruntergespielt wurde, sichtbar wurden. 2005 hat sich der Zustand vor 9/11 mit 34 Prozent bereits wiederhergestellt, die noch prinzipielle Einheiten feststellten, um 2013 auf 29 Prozent zu sinken. Nach der Wahl von Trump zum neuen Präsidenten sank der Wert mit 21 Prozent auf einen Tiefstand. Entsprechend hoch wurde der Anteil derjenigen, die eine fehlende Einheit empfinden, auf 77 Prozent.

Dabei war die Wahl nicht auf die Konkurrenz zwischen zwei Kandidaten um eine bessere Politik ausgerichtet, sondern um das kleinere Übel. Man sollte nach der Post-Trump-Überraschung nicht vergessen, dass zwar die Wahlumfragen danebenlagen, aber die Umfragen wohl gestimmt haben, nach denen bei nicht beliebt und die am wenigsten populären Kandidaten waren. Auch eine Mehrheit von 68 Prozent unter den Republikanern geht von einem zerrissenen Land aus, bei den Unabhängigen sind es 78 Prozent und bei den Demokraten 83 Prozent.

Die rhetorischen Bemühungen des scheidenden Präsidenten Barack Obama, nationale Versöhnung zu beschwören und die Angst vor Trump zu mildern, dürften aufgrund dieser Stimmung im Land kaum verfangen. Obama hatte bereits zu Beginn seiner ersten Präsidentschaft und auch weiterhin versucht, die Gesellschaft zu vereinen oder zumindest nicht weiter zu spalten. Doch selbst unter ihm haben sich vor allem die Rechtsnationalen – auch gegen den ersten schwarzen Präsidenten – radikalisiert, beginnend mit der Tea Party. Trump hat in seinem Wahlkampf darauf gesetzt, die Spaltung in der Gesellschaft zu vertiefen und jede politische Korrektheit provokativ über Bord zu werfen. Kaum denkbar, dass er die Kluft auch nur ansatzweise schließen kann oder will. Die bisherige Auswahl seiner Regierungsmannschaft, vornehmlich ältere, weiße und rechte Männer spricht nicht dafür.

In vorhergehenden Umfragen hatten die Amerikaner mehr Hoffnung in Bush (2004) und Obama (2012), die Kluft zu verringern. Jetzt glauben 49 Prozent der Amerikaner, Trump werde das Land weiter zerreißen, 44 Prozent hoffen, er werde es stärker vereinen. Selbstverständlich geht der Riss zwischen den Blöcken.

Nach einer Gallup-Umfrage nach dem Wahlsieg stieg zwar die Popularität von Trump von 34 Prozent vor der Wahl auf 42 Prozent. Aber das ist weit geringer als der Zuspruch, den frühere gewählte Präsidenten nach der Wahl und vor Amtsantritt erzielten. Da hatte immer eine Mehrheit von 49 Prozent und mehr eine positive Meinung und damit mehr Hoffnung.

Nach einer <x>Pew-Umfrage::http://www.people-press.org/2016/11/21/low-marks-for-major-players-in-2016-election-including-the-winner/<x> erzielte George W. Bush, der bei seiner ersten Wahl ziemlich unbeliebt und eine Scherzfigur war, 52 Prozent. Bei seiner zweiten waren es sogar 55 Prozent. Obama fing gar mit 75 Prozent an und lag 2012 bei der zweiten Wahl noch bei 57 Prozent. Trump startet bei Pew mit 30 Prozent. Noch jetzt hat eine Mehrheit von 56 Prozent eine positive Meinung von Obama nach seiner achtjährigen Amtszeit.