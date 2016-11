Arabischer Frühling 2.0? 07. November 2016 Ralf Streck

In Marokko kommt es weiter zu massiven Demonstrationen

Seit einer Woche kommt es in den wichtigen Städten Marokkos, ausgehend von Al-Hoceima, zu Demonstrationen und Protesten, auch am Samstag gingen wieder tausende Menschen in Al Hoceima und in Nador auf die Straße. Den Funken bildete der grausame Tod des 31-jährigen Mouhcine Fikri. Die Proteste kommen für das autokratische Königreich zur Unzeit, denn heute begann der Weltklimagipfel im marokkanischen Marrakesch, auf dem die Details für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens ausgehandelt werden, sollen das gerade in Kraft getreten ist.

Fast täglich kommt es seit vergangenem Freitag zu Demonstrationen im Land, nachdem der Fischverkäufer in einem Müllauto zerquetscht wurde. Die Vorgänge kontrastieren seither gehörig das Bild, mit dem sich das autokratische Königreich bis zum 18. November vor der Weltöffentlichkeit zu präsentieren versucht. Fikri verlor sein Leben, weil er zu verhindern versuchte, dass die Polizei die von ihm im Hafen gekaufte Ware vernichtet. Denn, anders als gesetzlich vorgesehen, sollte die halbe Tonne illegal gefischter Schwertfisch nach der Beschlagnahmung nicht den Armen zukommen, sondern auf dem Müll landen. Das führte letztlich zum tragischen Tod des jungen Mannes und wurde zum Funken für das größte Aufbegehren seit den Protesten im Rahmen des Arabischen Frühling vor sechs Jahren im Land.

Sein kleinerer Bruder hat nun im Interview die Begleitumstände des tödlichen Vorfalls beschrieben, der viele an die Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Mohammed Bouazizi in der tunesischen Kleinstadt Sidi Bou Ende 2010 erinnerte. Dabei ist der Vorgang sehr unterschiedlich. Denn anders als Bouazizi wollte sich Fikri nicht umbringen. Allerdings spielten in beiden Fällen Machtmissbrauch, Willkür und Erniedrigung durch die Polizei eine entscheidende Rolle. Der Vorfall in Sidi Bou konnte deshalb zum Ausgangspunkt für den Arabischen Frühling werden, weil viele im Land Ähnliches kennen. Das galt auch für den Fall Fikri in einem Land, wo die Lage für viele Menschen von Armut, Frustration und einer fehlenden Perspektive geprägt ist.

Sein Bruder habe immer wieder Geschäfte mit illegal gefischtem Fisch gemacht, es sei auch nicht das erste Mal gewesen, dass ihm die Ware abgenommen worden sei. Als ihm vor einigen Monaten Thunfisch beschlagnahmt worden sei, kam es allerdings zu keinerlei dramatischen Szenen, da der Fisch an die Armen verteilt wurde. "Das geschieht, wenn das Gesetz eingehalten wird, denn dann wird die Ware in Waisenhäuser oder Altersheime gebracht", berichtet sein 29-jähriger Bruder Aimad.

Jetzt habe sein großer Bruder zu verhindern versucht, dass der Schwertfisch – der derzeit nicht gefischt werden darf - in dem eigens herbeigeholten Müllauto vernichtet wird, womit wiederum die Beamten gegen das Gesetz verstoßen würden, meinte er. Fikri habe sich deshalb in den Wagen gelegt, so als läge er in einer Badewanne, um die Vernichtung zu verhindern. "Später nehme ich eine Dusche", soll er nach Aussagen von drei Freunden gesagt haben, die mit ihm an einer Polizeiwache mit den Beamten diskutierten. Das seien seine letzten Worte gewesen, denn danach wurde der Mechanismus in Gang gesetzt, der schließlich zu dessen grauenvollen Tod führte, wie ein Handy-Video zeigt.