Asli Erdogan weiter in Haft 23. November 2016 Gerrit Wustmann

Die Schriftstellerin war wegen ihrer Arbeit für eine kurdische Tageszeitung verhaftet worden, sollte nun aber entlassen werden. Das verhinderte das Istanbuler Strafgericht in letzter Minute

Die Schriftstellerin Asli Erdogan und die Linguistin Necmiye Alpay sollten am Mittwoch überraschend aus der Haft im Frauengefängnis Bakirköy / Istanbul entlassen werden. Am frühen Nachmittag kam die Nachricht, dass ein Istanbuler Gericht die Freilassung für 18.30 Uhr angeordnet hat, da auf einen Antrag vom 11. November hin die Vorwürfe, die beiden Frauen hätten "die Einheit des Staates zerstören" wollen, fallengelassen wurden. Doch nur wenige Stunden später griff das Istanbuler Strafgericht ein und ordnete an, die Haft aufrecht zu erhalten, da weitere Anklagen fortbestehen.

Alpay und Erdogan waren am 16. August verhaftet worden, weil sie für die inzwischen verbotene kurdische Tageszeitung Özgür Gündem gearbeitet hatten. Die Staatsanwaltschaft hatte erst vor zwei Wochen Anklage erhoben und lebenslange Haft für Terrorpropaganda und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gefordert. Dieser Vorwurf bleibt bestehen. Es ist also durchaus möglich, dass es noch zu einer entsprechenden Verurteilung kommen wird.

Zuletzt hatte AKP-intern der Druck zugenommen: Bildungs- und Tourismusminister Nabi Avci und sein Ministerium hatten die Inhaftierung von Schriftstellern und Journalisten kritisiert und deren Freilassung verlangt. Avci hatte die gängige Praxis als "Rechtsmissbrauch" bezeichnet.

Monatelang hatte es internationale Proteste gegen die Haft von Erdogan und Alpay gegeben. Schriftstellervereinigungen wie der PEN International hatten Petitionen ins Leben gerufen und dem türkischen Innenministerium massenhaft Briefe schreiben lassen. Die Frankfurter Buchmesse hatte mit der Verlesung eines Briefes von Asli Erdogan eröffnet, den sie in der Haft geschrieben hatte. Auf der Istanbuler Buchmesse Anfang November hatten Kollegen von Erdogan und Alpay mit einer groß angelegten Solidaritätsaktion auf die unrechtmäßige Inhaftierung aufmerksam gemacht; Schriftsteller und Verleger auch aus Deutschland hatten vor dem Gefängnis protestiert. Zahlreiche Schriftsteller und Journalisten aus der Türkei und aus Deutschland hatten Asli Erdogans Kolumne fortgeschrieben. Das Aufatmen war am Mittwoch nur kurz. Es ist zu erwarten, dass der Protest sich nun intensivieren wird.