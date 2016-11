"Der türkische Staat hat zu spät reagiert" 03. November 2016 Gerrit Wustmann

Der Journalist Tayfun Guttstadt über die Lage syrischer Flüchtlinge in der Türkei, über islamistische Hilfsorganisationen, Kinderarbeit und antiarabische Ressentiments türkischer Nationalisten

In seiner unlängst erschienenen Reportage "Gestrandet. Geflüchtete zwischen Syrien und Europa" (Unrast Verlag) befasst sich Tayfun Guttstadt mit der Situation der rund vier Millionen Geflüchteten in der Türkei - er reiste dafür von Istanbul über Gaziantep bis Diyarbakir und machte sich ein Bild der Lage vor Ort. Im Gespräch mit Telepolis gibt er Einblick in seine Recherchen.

Zu den Flüchtlingslagern wurde Ihnen - und auch anderen Journalisten - der Zutritt verweigert. Woran liegt das Ihrer Einschätzung nach?

Tayfun Guttstadt: In den Lagern an der türkisch-syrischen Grenze befinden sich Zehntausende Menschen. Dass man das kontrollieren will ist verständlich. Aber es ist auch problematisch, wenn Journalisten gesagt wird, dass sie nur ganz bestimmte Bereiche sehen und filmen dürfen - oder erst gar nicht reingelassen werden. Die Türkei ist darauf erpicht, nur gute Bilder nach außen dringen zu lassen. Es gibt auch Gerüchte, dass einige der Lager als Camps für Kämpfer genutzt werden. Ich selbst habe darauf aber keine direkten Hinweise gefunden.

Welche staatlichen Leistungen gibt es in der Türkei für Geflüchtete?

Tayfun Guttstadt: Mit dem sogenannten Syrerpass können Geflüchtete aus Syrien staatliche Krankenhäuser aufsuchen, bestimmte Medikamente erhalten sie kostenlos. Außerdem haben sie Zugang zu Türkisch-Kursen und Angeboten zur Kinderbetreuung, aber all das hält sich sehr in Grenzen. Die meiste Hilfe kommt von NGOs, die keine oder nur geringe staatliche Mittel erhalten.

Der türkische Staat hat viel zu spät reagiert, weil er zu lange davon ausging, dass die Menschen wieder gehen werden. Inzwischen können die Kinder zur Schule gehen, es gibt auch spezielle Schulen für syrische Kinder, in denen auf Arabisch unterrichtet wird. Den Flüchtlingsstatus erhalten derzeit nur Syrer. Viele Iraker, Iraner, Afghanen versuchen daher, sich als Syrer auszugeben.

Mit welchen Problemen sind die Menschen dort konfrontiert? Zuletzt hatte ich in Istanbul den Eindruck, dass viele auf der Straße leben und allein gelassen werden...

Tayfun Guttstadt: Nach meinem Eindruck hat sich das inzwischen etwas gebessert. Für viele war Istanbul nur eine Station auf dem Weg nach Europa, von denen dürfte ein Großteil mittlerweile nach Europa weitergezogen sein.

Andere haben kleine Jobs gefunden, eine Wohnung gemietet, die sie sich mit mehreren Menschen teilen. Aber viele leben noch immer in großer Armut. Einige finden halblegale oder illegale Lösungen, arbeiten schwarz oder eröffnen kleine Geschäfte ohne die nötigen Dokumente zu haben. Der türkische Staat lässt sie meist gewähren, auch, um den Druck aus der Situation zu nehmen.

Viele arbeiten für wenige Hundert Lira im Monat, weit unter Mindestlohn. Und auch der ist in der Türkei mit rund 380 Euro nicht gerade üppig. Wie kann man damit überleben, gerade in einer Stadt wie Istanbul?

Tayfun Guttstadt: Viele leben mit bis zu dreißig Leuten in einer winzigen Wohnung, die auch noch überteuert ist, da legen dann alle zusammen. Sie sparen an der Ernährung. Es wird viel geteilt, oft helfen auch Nachbarn aus. Es herrscht eine große Solidarität unter den Ärmsten.

Sie berichten im Buch auch über Kinderarbeit in Textilbetrieben...

Tayfun Guttstadt: Ja, viele auch kleine Kinder arbeiten für zehn oder zwanzig Lira am Tag in Textilbetrieben oder in der Landwirtschaft. Für viele Familien ist das die einzige Möglichkeit, zu überleben. Der Staat müsste mehr tun. Aber wenn beispielsweise Schwarzarbeit stärker verfolgt würde, würden die Betroffenen gar nicht mehr über die Runden kommen. Sie verrichten simpelste Tätigkeiten für unterirdische Löhne. Langfristig muss sich da einiges ändern.